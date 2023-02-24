የአድዋ ድል አከባበርና ውዝግቡ፤ የቦረና ረሀብ

ኢሰመኮ ባወጣው መግለጫ ፖሊስ በበዓሉ አከባበር ወቅት ተጠቀመ ባለው ከመጠን ያለፈ እርምጃ አንድ ሰው መገደሉን አስታውቋል። በበዓሉ ታዳሚዎችና እና በፀጥታ አስከባሪ መካከል ፍጥጫ እንደነበር ዘጋቢያችን ተመልክቷል። በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ በርካታ ምዕመናን በተገኙበት አስለቃሽ ጢስ ተተኩሶ በሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል።
127 ኛው የአድዋ ድል በዓል በብሔራዊ ደረጃ ትናንት በዋና ከተማይቱ በአዲስ አበባ አበባና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። በእለቱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በምኒልክ አደባባይ የአበባ ጉንጉን አኑረዋል። ዋናው ክብረ በዓል ግን ፕሬዝዳንትዋን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት በተገኙበት በመስቀል አደባባይ ነው የተካሄደው። የዘንድሮው የበዓል መርሃ ግብር ሃላፊነት የተሰጠው መከላከያ ሰራዊት ያዘጋጀው የመስቀል አደባባዩ በዓል በጀትና እና ሄሊኮፕተሮች የታጀበ ወታደራዊ ትዕይንት ያካተተበት ነበር።የአድዋ ድል በዓል እንደቀደሙት ዓመታት ዘንድሮም በዋነኛነት በምኒልክ አደባባይ አለመከበሩ ካለፈው ዓመት አንስቶ ሲያወዛግብ የቆየ ጉዳይ ነው። ከዚህ ሌላ ዘንድሮ የአጼ ምኒልክንና የእቴጌ ጣይቱ ስም ገሸሽ እየተደረገ ነው፤ ምስሎቻቸውም ወደ ጎን እየተገፉ ነው የሚሉ ቅሬታዎችም ከበዓሉ አስቀድሞ በሰፊው በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሲንሸራሸሩ ቆይተዋል።ይኽው ጉዳይ በዓሉ በተከበረበት በትናንትናው እለትም ሲያነጋግር ነበር። የአድዋው ድልድይ በዓል አከባበር ላይ ታዳሚዎቹ ጋሻና ጦር የሚያሳይ ምስል መያዛቸውን የተመለከቱት አቡ አዚዝ ብርሀኑ በፌስቡክ «ንጉስ የሌለበት ድል የለም የታለ ንጉሱ?»ሲሉ ጠይቀዋል። ምነው የንጉሱን ፎቶ መያዝ ተሳናችሁ የሚለው ደግሞ የእውነቱ ላቀ ጥላሁንም ጥያቄ ሲሆን ፤አስረስ አባይነህ ጋሻውን ማነው የያዘው? ብለዋል የቃሌ ግርማ አስተያየት «ታሪክ እንደ ፈጣን ሎተሪ አይፋቅ እንግዲ» ይላል። «ምኒልክ ዛሬም ንጉስ ነው» የሚለው መልዕክት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በስፊው ተንሸራሽሯል። ትናንት በዓሉ በተከበረበት የመስቀል አደባባዩ መድረክ ላይ ከአጼ ምኒልክና ከእቴጌ ጣይቱ ፎቶ ይልቅ የጦርና ጋሻ ምስል ብቻ በማየታቸው ቅር የተሰኙት «ምኒልክ ንጉስ ነው» በሚል የትዊተር ስም « የንጉሱንና የንግስቷን ፎቶ መድረክ ላይ አለማድረግ ይቻል ይሆናል። ከትውልድ ልብና ከታሪክ ላይ መፋቅ ግን አይቻልም።» ሲሉ ሀሳባቸውን አስፍረዋል። «የምኒልክና ጣይቱ ምስል የታተመበት ቲሸርትን ተረኞች ከመፀየፍ አልፈው ከልክለዋል ፡፡ሚኒሊክ አደባባይ የሚከበረውን ዝግጅትም አግደዋል፡፡ይህ መንገድ መጨረሻው አያምርም፡፡ሲል የሚያሳስበው ደግሞ ባላምበራስ አፈምር በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት ነው።
አብዲ አማን በበኩላቸው አድዋ የጥቂት ቡድኖች ድል ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ ድል ነው።ሲሉ አደም ሰብስቤም «የጋራ ድል መሆኑን አለም ያወቀው ሀቅ ነው!» ብለዋል,
ሳህለ ወርቅ ኃይለ ማርያም ደግሞ የአድዋውን ጦርነት ህዝቡ በደንብ እንዲያስታውስ ሆኖ ተከብሯል። በማለት አከባበሩን አወድሰዋል። «ደካማ አና ሰነፎች ትላንት ላይ ተቸክለው ዛሬያቻውን
ያቃጥላሉ ሲቀጥል ነጋቸውን ያጨልማሉ፡፡ ጠንካሮች ዛሬን ተሽለው ነገን ይገነባሉ፡፡ ተሳሳቱ ያሏቸውን አሰተማሪ ሆነው ይገኛሉ! የጨለማ ጌታ ብርሃን! የጥፋት ተቃራኒ ልማት! የጥላቻ መዳኒት ምክንያት የለሽ ፍቅር ነው!»የሚለው ደግሞ የየያሬድ ዮሀንስ ሀሳብ ነው። ዮናስ ሞላ በሚል የፌስቡክ ስም ከቀደሙት ለየት ያለ አስተያየት ሰፍሯል።«ጠላቶቻችንን አንዴ አሸንፈናቸዋል ።ሆኖም እስካሁንም እየደበደቡን ነው። ይህን ቀን ሳስብ የተደባለቀ ስሜት ነው የሚመጣብኝ።በአባቶቼ እኮራለሁ በኔ ትውልድ ግን አዝናለሁ። እነርሱ የነጻነት ብርሃን ሰጥተውናል። እኛ ግን ይህን ብርሀን እያጠፋነው ነው። ልዩነታችን እነርሱ መስዋዕት ሆነው ለኛ ነጻነት አስገኝተዋል።እኛ ግን እንደዚህ ያለ ዋጋ አንከፍልም። ታዲያ የአድዋ መንፈስ የቱ ላይ ነው?ይህ መንፈስ በኛ ላይ ካለ በወንድሞቻችን ላይ እጃችንን አናነሳም፤በእጃችን ላይ የወንድሞቻችን ደም አለ።ይህ የሚሆነው ደግሞ በኛ ሳይሆን ጀግናዎቹ አባቶቻችን ባሸነፏቸው ጠላቶቻችን አማካይነት ነው። እናም የወንድሞቻችሁ ጠባቂ ካልሆናችሁ የአድዋ መንፈስ የላችሁም።
የኢሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ ፖሊስ በበዓሉ አከባበር ወቅት ተጠቀመ ባለው ከመጠን ያለፈ እርምጃ አንድ ሰው መገደሉን አስታውቋል።
የምኒልክ አደባባዩ በዓል ከወትሮው በተለየ ከሁለት ሰዓት በፊት ካበቃና መንገዱን ከተከፈተ በኋላ በበዓሉ ታዳሚዎችና እና በፀጥታ አስከባሪ መካከል ፍጥጫ እንደነበር ዘጋቢያችን ተመልክቷል። ፖሊሶች የበዓሉን ታዳሚ በኃይል መበተናቸውን፣ በእለቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ በርካታ ምዕመናን በተገኙበት የንግስ በዓል ላይ አስለቃሽ ጢስ ተተኩሶ በሰዎች ላይ ጉዳይ መድረሱ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በተሰራጩ ምስሎች ታይቷል።
በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚመረምረው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አጣሪ ኮሚቴ ሥራውን እንዲያቋርጥ የኢትዮጵያ መንግሥት የሚያደርገዉን ግፊት እንዲያቆም የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እየጠየቁ ነው። ከ60 በላይ የተለያዩ የሲቪክ እና የመብት ተሟጋች ድርጅቶች በጋራ ለመንግሥታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በላኩት ግልጽ ደብዳቤ የመርማሪ ቡድኑን ኃላፊነት ገና ከጅምሩ ለማቋረጥ የሚቀርብ ማንኛውንም ሃሳብ ውድቅ እንዲደርግና የማጣራቱን ሒደት እንዲደግፍ ጠይቀዋል። በዚህ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾቹ ጥሪና የኢትዮጵያ ጥያቄ ላይ በማኅበራዊ መገናና ዘዴዎች ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል ማግብት ዋልታ በሚል ስም በፌስቡክ የተጻፈው ይህ አስተያየት ይገኝበታል።
«ኣዎ ዓለም የተፈጠረችው በሕግና ስርዓት ነው፣ሂደቷም በሕግና ስርዓት ነው፣ኣንዴ ሕግና ስርዓት ከተዛባ መጥፋት ይመጣል፣ሕግና ስርዓት ከሌለ ሰዎች ኣብሮ መኖር ኣይችሉም፣ እንዲሁም ሀገሮች፣ብቻቸውን መኖር ኣይችሉም፣ስለዚህ ሰዎች ወይም ሀገሮች በሰለም ኣብረው ለመኖር ብቸኛው ኣማራጭ የሕግና ስርዓት መከበር ነውና መሆን ኣለበት።» ሲል ያሳስባል።
ሙሉ ዓለም በፌስቡክ ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥተዋል«መቋረጥ የለበትም ተጠያቂዎች ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ካልቀረቡ እና ፍርዳቸውን ካልተቀበሉ በቀር የዚህች ሀገር መከራ አይቆምም! የተመድም በትግራይ በቅርብ ዓመታት የሆነውን ማጣራት አለበት ይላሉ።
«ወንጀለኛን መቀጣጫ 'ማድረግ' በምንም አይነት መንገድ ለድርድር አይቀርብም።የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጲያን ጥያቄ ተቀበለ ማለት ኢትዮጲያ ላይ ወደፊት ያለሀላፊነት ሰዋች ይገደላሉ ይደፈራሉ ይታሰራሉ በዘራቸው ምክንያት ይናቃሉ ወዘተርፈ ማለት ነው» ሲሉ ወርቅነህ ጌትዬ ከቡልጋሪያ ማዞሪያ በፌስቡክ ሃሳባቸውን አካፍለዋል
የተሻለ መሰለ ሀሳብም ከወርቅነህ ጋር ይመሳሰላል። «ምድር ላይ ታይተው ተሰምተው የማያውቁ የግፍ ተግባራት ተፈፀምው ያለአንዳች ተጠያቂነት እንዳያልፍ አለምአቀፍ ተቋማት ብቻ ሳይሆን የአፍሪካና የኢትዮጵያ መሰል ተቋማትም ዘብ መቆም ይጠበቅባቸዋል፣ ይላል።
«እነዚህ ድርጅቶች ወለጋ ላይ ለተፀጸመው የንጹሐን ዜጎች ሞት ምነውዝም አሉ? ሲሉ የጠየቁት ደግሞ በድሉ መንግሥቱ ይፋት ናቸው።
ጽላት አስናቀ ደግሞለየት ያለ ሀሳባቸውን በፌስቡክ አስቀምጠዋል። «ምንም ጥቅም የለውም ጊዜ ማጥፋት ነው። ምንም መለወጥ አንችልም። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ዋጋውን ይከፍለዋል። ይላል
የያሬድ ማኅበረሰብ ድምጽ በሚል የፌስቡክ ስም የቀረበ አስተያየት ደግሞ አማራጭ ሀሳብ ያቀርባል።
«ድርጅቱ የመረጃ አሰባሰብ ግልፅነት ስለሚጎለው ከኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎትና ይሁንታ ውጭ ተቋቋመ የተባለው መርማሪ ኮሚቴ ፈርሶ የፖለቲካ አጀንዳ በሌላቸው ገለልተኛ አካላት በአዲስ መልክ ቢቋቋም የተሻለ ስራ ሊሰራ ይችላል። የሚል
የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶቹ ለምክር ቤቱ ያስገቡት ደብዳቤ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት በሁሉም የግጭቱ ተሳታፊዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መፈጸሙን፤ ወጀሎቹም ከዓለም አቀፍ ሕግ አኳያ የጦር ወንጀል እና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች እንደሚሆኑም ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግሥት የመርማሪ ኮሚሽኑ መቋቋም አስፈላጊ አይደለም በሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ላይም ተጽእኖ ያሳድራል ሲል ነበር የተቃወመችው።
ለተከታታይ ዓመታት በድርቅ በተመታው የቦረና አካባቢ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ለከፋ ረሃብ ተጋልጠዋል። ለረሃብ የተጋለጠውን ህዝብ ለመርዳት ኢትዮጵያውያን የገንዘብ እና የቁሳቁስ ማሰባሰብ ዘመቻ ላይ ናቸው። ግለሰቦች ፣ ቡድኖች እና ድርጅቶች ለዚህ በጎ ዓላማ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አማካይነት ገንዘብ እያሰባሰቡ ነው። ችግሩ ያለበት ቦታ ድረስ በመሄድ የዕለት ደራሽ ዕርዳታ በማቅረብ ላይ የሚገኙም አሉ። መንግስት፣ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች እና አጠቃላይ ህዝቡ የቦረና ተጎጂዎችን ለመርዳት የሚያደርጉት ዘመቻ በቅንጅት እንዲካሄድ እየተጠየቀም ነው።በዶቼቬለ ፌስቡክ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተሰጡት አስተያየቶች ውስጥ ከያሬድ ማኅበረሰብ ድምጽ የተጻፈው አንዱ ነው።
«በቦረናው ድርቅ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ መንግስት ጥረት እያደረገ መሆኑንና ለዚህም ጥሪ ማቅረቡን ሰምተናል ችግሩን በጋራ ለመቋቋም የእርዳታው አሰባሰብ አንድ ወጥ ቢሆን፣ ከዚህ በላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው ከመዝባሪዎች እና በዜጎች ህይወት ፖለቲካ ከሚቸረችሩ ግለሰቦች እና ቡድኖች ይታደጋል።» በማለት እርዳታው ቢቀናጅ ያለውን ጥቅም ያስረዳል። ታደሰ ኃይለማርያም ደግሞ እንደፖለቲከኞቹ ሣይሆን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንረባረብ በዚህም ወገኖቻችንንም እንታደግ !! ብለዋል ።ካላዩ አብርሀ « ብንረዳ ነገም ለኛ ነው ለሰው ደራሹ ሰው ነውና ሲሉ ይታገሱ ካሳ ደግሞ በእርዳታው ውስጥ ከመንግሰት ሌላ ገለልተኛ አካል መኖር አለበት በማለት የበኩላቸውን ሃሳብ አቅርበዋል። «እንግዲህ ኖሮኝ አልረዳ ነገር የለኝም» ሲሉ አስተያየታቸውን የጀመሩት ክፍሉ በየነ ክፍሉ «ግን እኮ ስንዴ ወደ ውጭ ይላካል ወይም ለመላክ ታስቧል የሚለው ነገር እንዴት ነው አገር ተርቦ አልገባኝም ? ሲሉ ጠይቀዋል። ኤክራም ሃጋዜም ከዚህ ጋር የሚቀራረብ ጥያቄ አላቸው።«ችግሩ የደረሰው ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ ስንዴ ወደ ውጭ ከምትልኩ አትረዷቸውም ሲሉ መንግሥትን ጠይቀዋል። «የሚያስተባብረን ሰው መምረጥ ዋናው ጉዳይ ነው። በማለት ሀሳባቸውን የጀመሩት ዛክ ኤብሮ «ለምሳሌ ማስተር አብነት ከበደ ብዙ ነገር ሲያደርግ ስላየሁት ስለዚህ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች በሱ በኩል ቢረዱ» ሲሉ የበኩላቸው ምክር አካፍለዋል።
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ