የ«አዴኃ እና የ«አብዴን» ማሳሰቢያ

ጦርነቱ እንደገና መጀመሩ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥፋት ይዞ የሚመጣ በመሆኑ ሁሉንም የሰላም አማራጮች አሟጦ መጠቀም እንደሚገባ የአርጎባ ብሄረሰብ ዴሞክራሲ ንቅናቄ አሳስቧል፡፡የአማራ ዴሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ (አዴኃን) በበኩሉ መንግሥት ለውይይት ጊዜው ያልረፈደ በመሆኑ ከጦርነት ይልቅ ሰላሙን እንዲያስቀድም ጠይቋል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ኃይሎች ዳግም ወደ ሙሉ ጦርነት ከመግባታቸው በፊት ሁሉንም የሰላም አማራጮች መጠቀም እንደሚኖርባቸው ሁለት የፖለቲካ ድርጅቶች አሳሰቡ፣ የትግራይ ህዝብ በጦርነቱ ምክንያት የደረሰበት ችግርና እንግልት መቆም እንደሚኖርበትም የድርጅቶቹ ኃላፊዎች ተናግረዋል። ህወሓት የእርዳታ ቁሳቁሶችን ለተዋጊ ኃይሉ መጠቀሙን አግባብ አይደለም ሲሉ ወቅሰዋል፡፡ ጥቅምት 24/2013 ዓ ም በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ትግራይ ውስጥ የተጀመረው ጦርነት የብዙዎችን ህይወት ቀጥፎ፣ በርካቶችን ለአካል ጉዳት ዳርጎና በቢሊዮኖች ብር የሚቆጠር ንብረትን አውድሞ ሁለት ዓመታት ሊሞላው ሁለት ወራት ቀርተውታል፡፡ በሁለቱ አካላት በኩል በደረሰ ስምምነት መሰረት ጦርነቱ ለ5 ወራት ያህል ቆሞ የነበረ ቢሆንም ትናንትና በአማራ ክልል ሰሜናዊ ክፍል ማገርሸቱን መንግሥትና ህወሓት ይፋ አድርገዋል፡፡
ጦርነቱ እንደገና መጀመሩ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥፋት ይዞ የሚመጣ በመሆኑ ሁሉንም የሰላም አማራጮች አሟጦ መጠቀም እንደሚገባ የአርጎባ ብሄረሰብ ዴሞክራሲ ንቅናቄ (አብዴን) ሊቀ መንበር አቶ ሀሰን መሐመድ አሳስበዋል፡፡ የአማራ ዴሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ (አዴኃን) ሊቀመንበር አቶ ተስፋሁን ዓለምነህ በበኩላቸው መንግስት ሰላም ለማምጣት በርካታ ጥረቶችን ማድረጉን ጠቅሰው አሁንም ለህወሓት የውይይት ጊዜው ያልረፈደ በመሆኑ ከጦርነት አማራጭ ይልቅ ሰላሙን እንዲያስቀድም ጠይቀዋል፡፡የትግራይ ህዝብ የሚላክለትን እርዳታ ባግባቡ እያገኘ አይደለም የሚሉት የአብዴን ሊቀመንበር አቶ ሀሰን፣ 5መቶ 70ሺህ ሊትር ነዳጅ ከመቀሌ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ትናንት በህወሓት መዘረፉ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በብዙሐን መገኛኛ መስማታቸውን አስረድተዋል፡፡ ህዝቡ የሚላክለት እርዳታ እንዲደርሰው፣ የተቋረጡበት አገልግሎቶች እንዲከፈቱና ከጦርነት ረፍት እንዲያገኝ ህወሓት ለውይይት እንዲዘጋጅ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የአዴኃን ሊቀመንበር አቶ ተስፋሁንም የእርዳታ እህልና ቁሳቁስ ለህዝቡ እየደረሰ እንዳልሆነ ታላላቅ ዓለምአቀፍ ተቋማት እየመሰከሩ እንደሆነ ለዶይቼ ቬሌ አመልክተዋል፡፡ህወሓት በጦርነቱ የሚገፋበት ከሆነ ድርጅታቸው “ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ” ከመንግስት ጎን በመቆም «አስፈላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ ነው» ሲሉ ተናግረዋል:።ለ5 ወራት ቆሞ የነበረውንና ትናነት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በበተለያዩ አቅጣጫዎች እንደገና ለተቀሰቀሰው ውጊያ የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን ተጠያቂ ሲያደርግ፣ ህወሓት በፊናው የኢትዮጵያን መንግስት ይከስሳል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ