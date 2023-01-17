የአዲሶቹ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሹማምንት ማንነት

የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝደንት ቴዎድሮስ ምሕረት ባለፈዉ ጥር 9፣2015 እስከተሾሙበት ጊዜ ድረስ የተለያዩ ተቋሟት የሕግ አማካሪና በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ መምሕር ነበሩ።የአቶ ቴዎድሮስ ምክትል ሆነዉ የተሾሙት ወይዘሮ አበባ እምቢአለ በተለያዩ አካባቢዎች ዳኛ ሆነዉ አገልግለዋል
የኢትዮጵያ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንትና ምክትል ሆነዉ በቅርቡ የተሾሙት የሕግ ባለሙያዎች ወቀሳና ትችት የሚፈራረቅበትን የሐገሪቱን የፍትሕ ሥርዓት የማሻሻል፣በቅጡ የማደራጀትና ከመንግስት ቀጥተኛ ተፅዕኖ የማላቀቅ ኃላፊነት አለባቸዉ።የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝደንት ቴዎድሮስ ምሕረት ባለፈዉ ጥር 9፣2015 እስከተሾሙበት ጊዜ ድረስ የተለያዩ ተቋሟት የሕግ አማካሪና በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ መምሕር ነበሩ።የአቶ ቴዎድሮስ ምክትል ሆነዉ የተሾሙት ወይዘሮ አበባ እምቢአለ በተለያዩ አካባቢዎች ዳኛ ሆነዉ አገልግለዋል።አቶ ቴዎድሮስን በቅርብ የሚያዉቋቸዉ አንደሚሉት የጠለቀ የሕግ ዕዉቀት ያላቸዉ፣ የተረጋጉና በጥሩ ስብዕና የታነፁ ናቸዉ።ሙያዊ ዕዉቀትና ባሕሪያቸዉ የፍትሕ ስርዓቱን ተደራራቢ ችግሮች ለማስወገድ ይረዳቸዉ ይሆን?
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ ትምህርት ቤት መምህር ሆነው ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት ረዳት ፕሮፌሰር ቴዎድሮስ ምሕረት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው ሲሾሙ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሹመታቸውን በሦስት ድምፅ ተዐቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነበር ያፀደቀው፡፡
አቶ ቴዎድሮስ በቀድሞው ኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ በነገረ ፈጅነት፣ በአቢሲኒያ ባንክ በከፍተኛ ነገረ ፈጅነት፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ አገልግሎት ኃላፊ እና
በብርሃን ኢንሹራንስ በቦርድ ሰብሳቢነት ማገልገላቸው ተነግሯል ።
ስለ አዲሱ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቴዎድሮስ ምሕረት የሥራ ባሕል የጠየቅናቸው ጠበቃ ወንድሙ ኢብሳ "የጠለቀ የሕግ እውቀት ያላቸውና ለቦታው የሚመጥኑ ብለዋቸዋል።
"የተረጋጉ እና ችግሮችን በመነጋገር የመፍታት ሥነ ምግባር ያላቸው ናቸው" ሲሏቸው ሌላኛው የሕግ ባለሙያ ደግሞ "የተደላደለ ዕውቀት፣ እርጋታና ጥሩ ሥብዕና ያላቸው እንደነበሩ ከነበረን ግንኙት መረዳት ችያለሁ" ብለዋል።
ወ/ሮ አበባ እምቢአለ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው በቦታው ላይ የቆዩትን አቶ ሰለሞን አረዳን የተኳቸው ሲሆን ላለፈው ሦስት ዓመት ተኩል በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዳኝነት አገልግለዋል ።
ስለ እሳቸው የሥራ ባህል ብዙ ሰዎችን ብጠይቅም "ጎበዝ ዳኛ ናቸው" ከሚለው በቀር ዝርዝር መረጃ ማግኘት አልቻልኩም።
ወ/ሮ አበባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 2011 ዓ.ም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ከሾማቸው 16 ዳኞች መካከል አንደኛዋ ናቸው። በሕግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ በዚሁ ሙያ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሰቲ መቀበላቸውም ታውቋል።
በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ከዚያም በፌደራል ሥነ ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን በዐቃቤ ሕግነት፣ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፣ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲሁም በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዳኝነት ማገልገላቸውን የሥራ ልምዳቸው ያሳያል።
አቶ ወንድሙ ኢብሳ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ በንጉሡ ዘመን የዳኞች አመላመል ፣ የዳኞቹ የሕግ ግንዛቤ ፣ ዳኞች ለራሳቸው የነበራቸው ክብር እና ማሕበረሱቡ ለሕግ የነበረው ተገዢነት ከፍ ያለ ነበር። ምንም እንኳን ጉድለቶች ቢኖሩም።
በደርግ ዘመነ መንግሥትም የተሻሉ ዳኞች ነበሩ የሚሉት አቶ ወንድሙ በኢህአዴግ የትድድር ዘመን ደግሞ ችሎታቸውን ለበጎም ለክፉም የተጠቀሙ የሥርዓት ጠባቂም የነበሩ ብዙ ዳኞች ነበሩ በማለት ሂደቱን መለስ ብለው ይቃኛሉ።
አቶ ወንድሙ እንደሚሉት አሁን ላይ ብዙ የሕግ ማሻሻያዎች መደረጋቸው መልካም ቢሆንም ከጎሳ ማንነት ጋር ዳኝነትን እስከማገናኘት የደረሰ ንቅዘት በመኖሩ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ሆነው የተሾሙ ሰዎች በሕዝብ ካልታገዙ ለውጡ በአዝጋሚ ውጤት የሚታጀብ መሆኑ አይቀሬ ነው።
የኢትዮጵያ የፍትሕ ሥርዓት መሠረታዊ ለውጥ የሚያስፈልገው ስለመሆኑ ከሕዝብ ባለፈ መንግሥት አምኖበት ይህንኑ ለማሻሻል ሥራ ላይ መሆኑን ደጋግሞ በመግለጽ ላይ ነው።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
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