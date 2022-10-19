የአዲስ ፓርቲ ምሥረታ በሲዳማ

መላው የሲዳማ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ፓርቲ የተባለ አዲስ የፓለቲካ ድርጅት በሀዋሳ ምስረታውን አካሄደ። አዲሱ ፓርቲ በሲዳማ ክልል እየተስፋፋ ይገኛል ያለውን የሐብት ምዝበራና ጎሰኝነትን ለማስቀረት እንደሚታገል ትናንት በሀዋሳ ባካሄደው የምሥርታ ጉባዔው ላይ ዐስታውቋል።
በሐዋሳ ከተማ ምሥረታውን ያካሄደው አዲሱ የፖለቲካ ድርጅት መላው የሲዳማ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ፓርቲ የሚል መጠሪያ ያለው ነው፡፡ አዲሱ ፓርቲ ከ300 በላይ ተሳታፊዎች በተገኙበት የመጀመሪያ ያለውን መሥራች ጉባዔ ትናንት በሐዋሳ ከተማ አካሂዷል፡፡ በጉባዔው ላይ የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብና የፖለቲካ መርኃ ግብር በንባብ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል፡፡ እንዲሁም 45 የማዕከላዊና 12 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫም ተከናውኗል፡፡ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም ምን አነሳሳችሁ በሚል በዶቼ ቬለ (DW) የተጠየቁት የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ ተስፋማሪያም ጉጃ ፓርቲውን ለመመሥረት ያቻሉት የሕዝቡን ሥሜት በመረዳት እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ቀደም ሲል በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበርን 118 ሰዎች ፓርቲውን ለመመሥረት ስናስተባብር ቆይተናል ያሉት ሊቀ መንበሩ «በሲዳማ ክልል በ36 ወረዳዎች በመንቀሳቀስ የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎችን አወያይተናል፡፡ ይህም የሕዝቡን ሥሜት ለመረዳት አስችሎናል፡፡ ህዝቡ የለውጡ ተጠቃሚ አልሆንም፣ ተገፍተናል ፣ እኛን የሚወክል ፓርቲ ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ በማቅረቡ ፓርቲውን ልናቋቋም ችለናል» ብለዋል፡፡
የሲዳማ ህዝብ ኅዳር 10 ቀን፣ 2012 ዓ.ም ባካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የራሱን ክልል ለመመሥረት ቢበቃም አሁን ላይ ክልሉ የጥቂቶች ሆኗል ያሉት አቶ ተስፋማሪያም «ሕዝቡ የጠበቀውን ለውጥ አላገኘም፡፡ ለውጡ ወደ ወረዳና ቀበሌ አልወረደም፡፡ እኛ ይህን ለማስተካከል ብዙ ብንታገልም መሻሻል አልታየም፡፡ ሕዝቡ ተባብሮ መብቱን እንዲያስከብርና ሲዳማን ዴሞክራሲ የሰፈነበት ክልል ለማድረግ በፓርቲ ተደራጅተን ትግል ጀምረናል» ብለዋል፡፡
በሲዳማ ክልል በአሁኑ ወቅት አሥራ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ከብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡ ከእነኝህም መካከል አምስቱ የሲዳማ ሕዝብን መሠረት አድርገው የተቋቋሙ ብሔራዊ ፓርቲዎች መሆናቸውንም መረጃው ይጠቁማል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ