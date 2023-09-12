 የአዲስ ዓመት ምኞት ለአማራ ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 12.09.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአዲስ ዓመት ምኞት ለአማራ ክልል

በአማራ ክልል ያለው ጦርነት ተወግዶ በአዲስ ዓመት ሰላም እንዲሰፍን በክልሉ እና ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ምኞታቸውን ገልጸዋል ። አማራ ክልል አሁንም ለስድስት ወራት በሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ይገኛል፡፡

ክልሉ ለ6 ወራት በሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ይገኛል

በአማራ ክልል ያለው ጦርነት ተወግዶ በአዲስ ዓመት ሰላም እንዲሰፍን በክልሉ እና ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ምኞታቸውን ገልጸዋል ። የባሕር ዳር ወኪላችን ዓለምነው መኮንን አስተያየቶቹን አሰባስቦ ቀጣዩን ዘገባ አጠናቅሮልናል ።

በአማራና በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባለፈው ዓመት በአማራ ክልል የፈጠረው የሰላም መደፍረስተወግዶ ሁሉም በጋራ፣ በሰላም፣ በወንድማማችነት የሚኖርበት ክልል እንዲሆን ምኞታቸውን ገልፀዋል፣ ዶይቼ ቬሌ ከደብረታቦር፣ ከደብረማርቆስ፣ ከመተማ፣ ከደሴ፣ ከደብረብረሀን፣ ከጋምቤላ፣ ከቤኒሻንጉልና ከትግራይ አስተያቶችን ጠይቋል፡፡

አስተያየት ሰጪዎቹ በክልሉ ለው አለመረጋጋት እንዲወገድ፣ ችግሮች ደግሞ በውይይትና በመግባባት ተፈትተው ቀጣዩ ዓመት ሰላም ሰፈነበት እንዲሆን ነው የጠየቁት፡፡ 

ጅምላ እስር፤ ተመድ፤ ብሪክስና የኑሮ ውድነት

የኑሮ ውድነቱ ከጦርነቱ ባላነሰ ሁኔታ ኅብረተሰቡን እየጎዳው ነው ሉት ነዋሪዎቹ፣ ምርት ወደገበያ በስፋት የሚቀርብበትና ኑሮ የሚሻሻልበት ጊዜ እንዲሆንም ተመኝተዋል፡፡

በአማራ ክልል ካለፈው ሐምሌ ጀምሮ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች አለመረጋጋቶች ተፈጥረዋል፣ ክልሉ አሁንም ለስድስት ወራት በሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ይገኛል፡፡

ዓለምነው መኮንን

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