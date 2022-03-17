 የአዲስ አበባ ጸጥታና የሚታሰሩ ወጣቶች ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 18.03.2022

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ኢትዮጵያ

የአዲስ አበባ ጸጥታና የሚታሰሩ ወጣቶች ጉዳይ

ከአድዋ በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ወጣቶች በጅምላ እየተያዙ እየታሰሩ መሆኑ ተነገረ። ኢዜማ ድርጊቱ የከተማው ወጣት ሀሳብ እንዳይሰጥ፣ እንዳይቃወም ለማሸማቀቅ ነው ብሏል። ባልደራስ በበኩሉ ታሳሪዎቹ በምግብ ፣ በመድኃኒት እና በውኃ እጦት እንዲማረሩ እየተደረገ ነው፤ በዚህም ከፖለቲካ ተሳትፎ እንዲርቁ እየተሠራ ነው ብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

ኢዜማ እና ባልደራስ የወጣቶቹን እስር ተችተዋል

 

ከአድዋ በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ወጣቶች ምስላቸው ከማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች እየተፈለገ እና በዕለቱ በተለያዩ ቦታዎች የመንግሥት ሰዎች ባስቀመጥዋቸው ካሜራዎች በተቀጹ ምስሎች ደጋፊነት በጅምላ እየተያዙ እየታሰሩ ነው ተባለ። ይህንን ያለው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ )ድርጊቱ የከተማው ወጣት ሀሳብ እንዳይሰጥ፣ እንዳይቃወም ለማሸማቀቅ ነው ብሏል። የከተማዋ ወጣት አንገቱን እንዲደፋ እየተደረገ ነው ያለው ኢዜማ ታሳሪዎቹ እንዲፈቱ ፣ ወንጀል ሰርተዋል ከተባለም በግልጽ ለፍትሕ እንዲቀርቡ ጠይቋል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በበኩሉ ከሰሞኑ ታስረው አባ ሳሙኤል የተባለው እሥር ቤት የተወሰዱ ወጣቶች በምግብ ፣ በመድኃኒት እና በውኃ እጦት እንዲማረሩ እየተደረገ ነው በዚህም ከፖለቲካ ተሳትፎ እንዲርቁ እየተሠራ ነው ብሏል። ከታሰሩት ወጣቶች መካከል 20 ዎቹ ትናንት ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲመጡ ከተደረገ በኋላ ዛሬ ጥዋት ቤታቸው እንዲበረበር ተደርጓልም ብሏል። የደንብ ጥሰት ፈጽመዋል ያላቸውን 146 አባላቱን እንዳሰናበተ የተናገረው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሚታፈስ ወጣት የለም በማለት እሥሩን በተመለከተ ለሚቀርበው ቅሬታ ትናንት ምላሽ ሰጥቷል።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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ኢዜማ እና ባልደራስ የወጣቶቹን እስር ተችተዋል  

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