 የአዲስ አበባ የፀጥታ ዘርፍ ርምጃ | ኢትዮጵያ | DW | 02.11.2021

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ኢትዮጵያ

የአዲስ አበባ የፀጥታ ዘርፍ ርምጃ

ግብር ኃይሉ ትጥቅ ያላቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡ ጠይቋልም።የከተማይቱ መስተዳድር ትናንት የአዲስ አበባ  ወጣቶች ከመከላከያ ሠራዊት  ጎን ተሰልፈዉ እንዲዋጉ ክተት አዉጇል፣ የከተማይቱ ሕዝብ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲያሰባስብ ጠይቋልም

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የአዲስ አበባ የፀጥታ ጥበቃ

በኢትዮጵያ መንግሥት ጦርና በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መካከል የሚደረገዉ ዉጊያ አድማሱን እያሰፋ መምጣቱ ያሰጋዉ የአዲስ አበባ መስተዳድር የሰላምና ደሕንነት ግብር ኃይል የከተማይቱን ሰላም ለማስከበር «ጠንካራ» ያለዉን እርምጃ መዉሰዱን አስታዉቋል።ግብር ኃይሉ ትጥቅ ያላቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡ ጠይቋልም።የከተማይቱ መስተዳድር ትናንት የአዲስ አበባ  ወጣቶች ከመከላከያ ሠራዊት  ጎን ተሰልፈዉ እንዲዋጉ ክተት አዉጇል፣ የከተማይቱ ሕዝብ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲያሰባስብ ጠይቋልም። የከተማይቱ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ዛሬ እንዳሉት መስተዳድራቸዉ አዲስ  ርምጃ የሚወስደዉ «ለጥንቃቄ» ነዉ።

ስዩም ጌቱ 

ነጋሽ መሐመድ

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የአዲስ አበባ የፀጥታ ጥበቃ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ጉብኝት ውጤት 09.11.2021

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30.8.2021, Adia Abeba, Addis Abeba-Stadt - Die Verwaltung gab verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen bekannt, mit denen die derzeitige Inflation eingedämmt werden soll. // The Addis Ababa city administration disclosed on saturday different economic measures believed to curb the current inflation . One of those measures is prohibiting those renting houses from raising rents for the upcoming 90 days (3 months

ስለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የነዋሪዎችና የሕግ ባለሙያ አስተያየት 04.11.2021

ጦርነቱ በተለይም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ወደ አጎራባች አከባቢዎች መስፋፋቱን ተከትሎ በተለያዩ አከባቢም የአለመረጋጋትን ስጋት በማጫሩ የአዋጁን አስፈላጊነት የሚጋሩ ዜጎችም በርካቶች ናቸው።

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በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።