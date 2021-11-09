የአዲስ አበባ የፀጥታ ዘርፍ ርምጃ

ግብር ኃይሉ ትጥቅ ያላቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡ ጠይቋልም።የከተማይቱ መስተዳድር ትናንት የአዲስ አበባ ወጣቶች ከመከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰልፈዉ እንዲዋጉ ክተት አዉጇል፣ የከተማይቱ ሕዝብ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲያሰባስብ ጠይቋልም
በኢትዮጵያ መንግሥት ጦርና በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መካከል የሚደረገዉ ዉጊያ አድማሱን እያሰፋ መምጣቱ ያሰጋዉ የአዲስ አበባ መስተዳድር የሰላምና ደሕንነት ግብር ኃይል የከተማይቱን ሰላም ለማስከበር «ጠንካራ» ያለዉን እርምጃ መዉሰዱን አስታዉቋል።ግብር ኃይሉ ትጥቅ ያላቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡ ጠይቋልም።የከተማይቱ መስተዳድር ትናንት የአዲስ አበባ ወጣቶች ከመከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰልፈዉ እንዲዋጉ ክተት አዉጇል፣ የከተማይቱ ሕዝብ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲያሰባስብ ጠይቋልም። የከተማይቱ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ዛሬ እንዳሉት መስተዳድራቸዉ አዲስ ርምጃ የሚወስደዉ «ለጥንቃቄ» ነዉ።
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
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