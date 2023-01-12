የአዲስ አበባ የአንደኛ ደረጃ የተጨማሪ ቋንቋ ስርዓተ ትምሕርት አተገባበርና ትችቱ

ተማሪዎች ተጨማሪ የአገር ውስጥ ቋንቋ እንዲማሩ የሚያደርገውን ውሳኔ ጠቀሚ ሲሉ የደገፉት እንዳሉ ሁሉ በጥድፍያ የተከናወነና ፖለቲካዊ ጫናም ያረፈበት ነው በማለት የተቹትም አሉ። የከተማዋ ነዋሪ በጉዳዩ ላይ በቂ ውይይት አላካሄደም የትምሕርቱም አዋጭነት በሙከራ ደረጃ ሳይፈተሽ ተግባራዊ መሆኑ አግባብ አይደለም የሚሉና የመሳሳሉ ትችቶችም ቀርበውበታል
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በቅርቡ በከተማይቱ የተጨማሪ ቋንቋ ስርዓተ ትምሕርት አተገባበር ላይ ተወያይቶ ያሳለፈው ውሳኔ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡበት ነው። ካቢኔው ካሳለፈው ውሳኔ ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ትምኅርት ቤቶች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በኦሮምኛ ለሚማሩ ተማሪዎች አማርኛ እንደ ተጨማሪ ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ ፤ ትምህርታቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በአማርኛ ለሚከታተሉ ተማሪዎች ደግሞ አፋን ኦሮሞ እንደተጨማሪ ሁለተኛ ቋንቋ መማር እንዲችሉ ማድረግ የሚለው እንደሚገኙበት ተገልጿል።። ከዚህ ቀደም የኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት በሚሰጥባቸው አዲስ አበባ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የኦሮምያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቀልና የክልሉ ህዝባዊ መዝሙርም እንዲዘመር መባሉ ሲያወዛግብ ቆይቷል። ይህን ያካተተው ከኦሮምያ ክልል ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማሪያ በውሰት ተወስዶ ተግባራዊ ሲደረግ ነበር የተባለው ስርዓተ ትምሕርት፣ አተገባበሩ በተጠናው የተጨማሪ ቋንቋ ስርዓተ ትምሕርት ይተካል ተብሏል። የከተማይቱ ተማሪዎች ተጨማሪ የአገር ውስጥ ቋንቋ እንዲማሩ የሚያደርገውን ውሳኔ ጠቀሚ ሲሉ የደገፉት እንዳሉ ሁሉ በጥድፍያ የተከናወነና ፖለቲካዊ ጫናም ያረፈበት ነው በማለት የተቹትም አሉ። የከተማዋ ነዋሪ በጉዳዩ ላይ በቂ ውይይት አላካሄደም፤የስርዓተ ትምሕርቱም አዋጭነት በሙከራ ደረጃ ሳይፈተሽ ተግባራዊ መሆኑ አግባብ አይደለም የሚሉና የመሳሳሉ ትችቶችም ይሰማሉ።
የአዲስ አበባ የተጨማሪ ቋንቋ ስርዓተ ትምሕርት አተገባበርና ትችቱ እንወያይ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ናቸው።በዚህ ላይ የሚወያዩ ሶስት እንግዶች አሉን ።ዶክተር ዮሴፍ ቤኮ የአዲስ አበባ የአዲስ አበባ የተጨማሪ ቋንቋ ስርዓተ ትምሕርት ጥናት ቡድን መሪ፣ እና በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ ቋንቋዎች የስነጽሁፍ እና የስርዓተ ትምህርት መምህርና ተመራማሪ ፣ ዶክተር ሲሳይ መንግሥቴ በአዲስ አበባ ዩኚቨርስቲ የሕግና የአስተዳደር መምህርና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል እንዲሁም ዶክተር ሰሎሞን በላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህር ተመራማሪ እና የትምህርት ባለሞያ ናቸው። ሙሉውን ውይይት ለማዳመጥ ከታች የሚገኘውን የድምጽ ማዕቀፍ ይጫኑ
ኂሩት መለሰ