የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ዋጋ ተጨመረ

በታክሲ አገልግሎት ላይ ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የትራንስፖርት ዋጋ ጭማሪ መደረጉን የገለፀው የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ እስከ አንድ ወር ጊዚ ደግሞ በከተማ አውቶቡሶች ላይ የመጓጓዣ ዋጋ ጭማሪ ይደረጋል ብሏል።
በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የከተማ ውስጥ የመጓጓዣ አቅርቦት እጥረት ያስከተለው ከፍተኛ የአገልግሎት ፈላጊዎች ሰልፍ ተስተውሏል። የከተማ አስተዳደሩ ትራንስፖርት ቢሮ የድጋፍ ሰጪ አውቶቡሶች ሙሉ በሙሉ ከሥራ ውጪ መሆናቸው እና የነዳጅ እጥረት መኖሩን ለችግሩ መባባስ በምክንያትነት አስቀምጧል።
የከተማዋ ሕዝብ እና የአገልግሎቱ ፈላጊዎች ቀጥር ካለመጣጣሙ ባሻገር ቢሮው የሚያስተዳድራቸውና ስምሪት የሚሰጥባቸው ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች ከግምት በላይ በቀን እስከ 2.8 ሚሊዮን ሕዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ መስተዋሉንም ቢሮው ተናግሯል።
በአዲስ አበባ በታክሲ አገልግሎት ላይ ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የትራንስፖርት ዋጋ ጭማሪ መደረጉን የገለፀው የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ እስከ አንድ ወር ጊዚ ደግሞ በከተማ አውቶቡሶች ላይ የመጓጓዣ ዋጋ ጭማሪ ይደረጋል ብሏል።ከተማ አስስተዳደሩ በብዙኃን ትራንስፖርት አሁን ያለውን ዕለታዊ ፍላጎት ለማሟላት 3184 አውቶቡሶች የሚያስ
ገልጉኝ ቢሆንም በማገልገል ላይ የሚገኙት 1100 ብቻ ናቸው ብሏል። ከዚህ በመነሳት ግዢ የተፈፀማባቸው እና መስከረም ወር ላይ ይደርሳሉ የተባሉ 110 አውቶበሶች ለሥራ እንደሚውሉ ቢጠበቅም ይህም አቅርቦቱን ከማሻሻል የዘለለ ችግሩን በመሠረታዊነት የሚፈታ አይሆንም ተብሏል።
በዚህ ክረምቱ ባየለበት ወቅት የሕዝቡ ለትራንስፖርት ሲል የሚያደርገው ሰልፍ ከፍተኛ ሆኖ ይታያል።
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት የሺጥላ የመንግሥት ሠራተኞችን የሚያጓጉዙት አውቶቡሶች በመደኛው ስምሪት ውስጥ እንዲያግዙ በማድረግ መፍትሔ እየሰጡ መሆኑን ተናግረዋል።በከተማው በግል ዘርፍ የግለሰቦችን ተሽከርካሪዎች በመጠቀም የትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው ድርጅት ይህንን አገልግሎት ለመስጠት ከመነሻ 95 ብር ያስከፍላል፣ እንደገና በኪሎ ሜትር አሥር ብር የነበረውን 12 ብር ማስከፈል ጀምራል።
ድርጅቱ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪውን ተከትሎ ከኪሎ ሜትር ላይ የ ሁለት ብር ጭማሪ አድርጓል።
የነዳጅ ድጎማው
ተጠቃሚ ከሆኑት ተሽከርካሪዎች ውስጥ ኮድ 1 ያላቸውና ሕብረተሰቡን በየ ዕለቱ በስፋት ከቦታ ቦታ የሚያጓጉዙት ታክሲዎች ይገኙበታል።
" ካለፈው ዕሁድ ጀምሮ በቀን 25 ሊትር ነዳጅ እየወሰድኩ ነው" ያሉኝ አንድ አሽከርካሪ ክፍያቸውን በቴሌ ብር በኩል እንፈሚከፍሉ እና " እስካሁን የጨመርከት የታሪፍ ክፍያ የለም" ብለዋል።
የቢሮ ኃላፊው እንደሚሉት በማደያዎች፣ እና በክፍያ ስርዓቱ ላይ የሚታዩ መስተካከል ያለባቸው ጉድለቶች አሉ።
እስካሁን ድረስ የነዳጅ ድጎማ በመኖሩ የትራንስፖርት ዋጋ ጭማሪ ያላደረጉ ታክሲዎች የመኖራቸውን ያህል በአንድ በኩል በዘፈቀደ ተሳፋሪውን ታሪፍ ጨምረው የሚያስከፍሉ እንዳሉ ለምሳሌ ከመገናኛ ፒያሳ ለመጓዝ ታሪፉ 8:50 ሆኖ ሳለ 10 ብር የሚያስከፍሉ መኖራቸው ሳያንስ ፣ በዚሁ የስምሪት መስመር ውስጥ ባሉት መዳረሻዎች ማለትም ቀበና ወይም አራት ኪሎ መሳፈር የሚፈልጉ ሰዎች በፒያሳው ታሪፍ እንዲከፍሉ መገደዳቸውን ብዙ ሰዎች ገልጸዋል።
የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት የሺጥላ እንዳሉት በከተማው የታክሲ አገልግሎት ላይ ከነገ ጀምሮ እና የአውቶቡስ ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ታሪፋቸው ጭማሪ ይደረግበታል።
አንድ መቶ የሚደርሱ እና በተለያዩ ምክንያቶች አገልግሎት መስጠት ያልቻሉና እስከ አሥር ለሚሆን ዓመት ቆመው የነበሩ የተወሰኑ አውቶቡሶችን በዘመቻ መልክ እየጠገነ መሆኑን የገለፀው የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ይህንን ሁሉ የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር በተሻለ አሰራር በመተካት እና የአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆኑ የውጪ ባለሃብቶችም ጭምር በዘርፉ አገልግሎት ላይ በቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆኑ እቅድ መያዙንም አስታውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ