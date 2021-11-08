 የአዲስ አበባ ወቅታዊ ኹኔታ | ኢትዮጵያ | DW | 30.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአዲስ አበባ ወቅታዊ ኹኔታ

በኢትዮጵያ እና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ሕወሓት መካከል ግልፅ ጦርነት ውስጥ ከተገባ 13ኛው ወራት ላይ እንገኛለን። የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ መደበኛው የሕይወት ዑደት አልተስተጓጎለባትም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

መደበኛው የሕይወት ዑደት አልተስተጓጎለባትም

በኢትዮጵያ እና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ሕወሓት መካከል ግልፅ ጦርነት ውስጥ ከተገባ 13ኛው ወራት ላይ እንገኛለን። የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ መደበኛው የሕይወት ዑደት አልተስተጓጎለባትም። ምዕራባዊያኑ ግን ዜጎቻቸው ከከተማዋ እንዲወጡ ውትወታቸውን አሁንም አላቆሙም። በከተማዋ ሕይወት ምን ይመስላል የየሚለውን በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክረናል። የጦር ሠራዊቱን ግንባር ሆነው እየመሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዛሬ ባስተላለፉት መልዕክት የሕወሓት ታጣቂዎች መሣሪያ አውርደው እጃቸውን ለመከላከያ ሠራዊት እንዲሰጡና ሕይወታቸውን እንዲያተርፉ አሳስበዋል።

ሰለሞን ሙጬ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

መደበኛው የሕይወት ዑደት አልተስተጓጎለባትም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር 08.11.2021

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።

November 15, 2017. UN under secretary general for political affairs Jeffrey Feltman, attends a press conference in Bogota on November 15, 2017. Feltman is in the country to analyze the progress of the United Nations Verification Mission in Colombia and to know the progress and challenges of the implementation of the final peace agreement. / AFP PHOTO / Raul Arboleda (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

የልዮ መልዕክተኛ ፌልትማን መግለጫ  24.11.2021

ልዩ መልዕክተኛው አምባሳደር ጄፊሪ ፊልትማን ትናንት በቴሌኮንፈረንስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የህወሓት ኀይሎች ወደ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ከተንቀሳቀሱ ተቀባይነት የሌለውና አስከፊ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል::

motorcycles suspended from Addis Ababa Titel : AddisAbeba deputy mayor office has suspended motorcycles in the city other than those licensed under embassies & carriers. The decision came in the backdrop of increasing crimes in the city by suspects allegedly using motorcycles for hit and run robbery Autor/Copyright: Solomon Musche DW Korri

የአዲስ አበባ የፀጥታ ዘርፍ ርምጃ 02.11.2021

ግብር ኃይሉ ትጥቅ ያላቸዉ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡ ጠይቋልም።የከተማይቱ መስተዳድር ትናንት የአዲስ አበባ  ወጣቶች ከመከላከያ ሠራዊት  ጎን ተሰልፈዉ እንዲዋጉ ክተት አዉጇል፣ የከተማይቱ ሕዝብ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲያሰባስብ ጠይቋልም