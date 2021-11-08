የአዲስ አበባ ወቅታዊ ኹኔታ

በኢትዮጵያ እና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ሕወሓት መካከል ግልፅ ጦርነት ውስጥ ከተገባ 13ኛው ወራት ላይ እንገኛለን። የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ መደበኛው የሕይወት ዑደት አልተስተጓጎለባትም።
በኢትዮጵያ እና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ሕወሓት መካከል ግልፅ ጦርነት ውስጥ ከተገባ 13ኛው ወራት ላይ እንገኛለን። የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ መደበኛው የሕይወት ዑደት አልተስተጓጎለባትም። ምዕራባዊያኑ ግን ዜጎቻቸው ከከተማዋ እንዲወጡ ውትወታቸውን አሁንም አላቆሙም። በከተማዋ ሕይወት ምን ይመስላል የየሚለውን በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክረናል። የጦር ሠራዊቱን ግንባር ሆነው እየመሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ዛሬ ባስተላለፉት መልዕክት የሕወሓት ታጣቂዎች መሣሪያ አውርደው እጃቸውን ለመከላከያ ሠራዊት እንዲሰጡና ሕይወታቸውን እንዲያተርፉ አሳስበዋል።
ሰለሞን ሙጬ
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ነጋሽ መሐመድ