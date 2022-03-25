​​​​​​​የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የኤሌክትሪክ ገመድ ስርቆት  

የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር በየጊዜው በሚፈጸቡ የኤሌክትሪክ ገመድ ስርቆቶች ወደ 13 ሚልዮን ብር የሚጠጋ ኪሳራ ደርሶብኛል አለ።ኪሳራው በኤሌክትሪክ አገልግሎት ድርጅትና በሕዝቡ ላይ የደረሰውን መጉላላት አይጨምርም ተብሏል።ከስርቆቱጋ በተያያዘ ከ10 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን ድርጅቱ ለዶቼቬለ ተናግሯል።
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር በኤሌክትሪክ ገመድ ስርቆት
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር በየጊዜው በሚፈጸቡ የኤሌክትሪክ ገመድ ስርቆቶች ወደ 13 ሚልዮን ብር የሚጠጋ ኪሳራ ደርሶብኛል አለ። ይህ ኪሳራ በኤሌክትሪክ አገልግሎት ድርጅትና በሕዝቡ ላይ የደረሰውን መጉላላት አይጨምርም ተብሏል።
ከስርቆቱጋ በተያያዘ ከ10 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ለDW ተናግሯል።
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ዋና ስራአስኪያጅ አቶ ሙሉቀን አሰፋ ለDW እንዳሉት በሃዲዱ ያሉ የኤሌክትሪክ ገመዶች በተለያዩ ጊዚያት በዘራፊዎች ይሰረቃሉ። በቂርቆስ ፣አዲስከተማና ለሚኩራ ክፍለክተሞች በሚያልፉ የባቡር ሃዲዶች ተደጋጋሚ ስርቆት ከሚፈጸምባቸው መሆኑንም አክለዋል።
ባቡሩን ለመምራት፣ ለመቆጣጠርና ግኑኝነት ለማድረግ የሚያስችሉና የሃይል አቅርቦታ የሚያከናውኑ የኤሌክትሪክ መስመሮች ስርቆት መደጋገሙ በአገልግሎታቸው ላይ ስላደረሰው ተጽእኖ የጠየቅናቸው አቶ ሙሉቀን`` የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ድርጅትና በሕዝቡ የደረሰ መጉላላትን ሳይጨምር 12,600,000 ብር ኪሳራ ደርሶበናል። በሰው ሕይወት ላይ እስካሁን የደረሰ አደጋ የለም። ምክንያቱም መካኒካል ስአቱ ዘመናዊ በመሆኑ እንክኖች ሲያጋጥሙ አስቀድሞ ስለሚያሳውቀን አደጋ ሊደርስ አይችልም። በስርቆቱ ምክንያት በጥርና በአሁኑ ወር 12 ቀናት አገልግሎት መስጠት አቋርጠናል`` ብልዋል።
ዘራፊዎችን ተከታትሎ በመያዝ ለፍርድ የማቅረብ ስራዎች ከፖሊስ ጋ በመተባበር እየተሰራ እንደሆነ ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ሙሉቀን በቀጥታ ከስርቆቱ ጋ በተያያዘና የተስረቁ ገመዶችን በመግዛት ከ10 በላይ ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነ አክሏል።
ወደ 3 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች እጅ ከፈንጅ የተያዙት በአካበቢው በተሰማሩ የሌሎች ሕንጻ ጥበቃ አባላት መሆኑን የጠቀሱት አቶ ሙሉቀን ሕብረተሰቡ እነዚህን የሕዝብ ንብረቶች እንዲጠብቅና አጠራጣሪ ነገሮችን ሲያገኝ ለፖሊስ አልያም ለድርጅቱ እንዲያሳውቅ ጥሪ አድርገዋል።
በጉዳዩ ላይ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግኑኝነት ክፍል ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።
ድርጅቱ በቀን በአማካይ ለ70ሺ ሕዝብ አገልግሎት በመስጠት 300 ሺ ብር እለታዊ ገቢ እንደሚያስገባ ይታወቃል።
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ከጦር ሃይሎች እስከ አያት፣ ከፒያሳ እስከ ቃሊቲ በድምሩ 31 ኪሎሜትር ርዝማኔ ያለው ሲሆን ከቻይና በተገኘ 475 ሚልዮን ዶላር ተገንብቶ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2015 ተመርቆ ስራ መጀመሩ ይታወሳል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
አዜብ ታደሰ