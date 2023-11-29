የአዲስ አበባ ስታዲየም ማሻሻያ ከ3 ወራት ባልበለጠ ጊዜ ይጠናቀቃል ተባለ
የአዲስ አበባ ስታዲየምን ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን አሟልቶ ለማጠናቀቅ ቀሪ ሥራዎች ከሦስት ወራት በላይ እንደማይፈጅ በባሕል እና ስፖርት ሚንስትር የስፖርት ልማት ዘርፍ ሚንስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ዐስታወቁ ። ሚኒስቴር ዴኤታው በተለይ ከዶይቸ ቬለ (DW) ጋ ዛሬ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ፦ ይህ ግምታዊ ሐሳባቸው መሆኑንም አክለዋል ።
በአዲስ አበባ ስታዲየም አስፈላጊ የሚባሉ የማሻሻያ ሥራዎች ተጠናቀው የሜዳ ሣርን የማሻሻልን የመሳሰሉ የማሟያዎች፤ ባለሥልጣኑ እንዳሉት «ጥቃቅን» ሥራዎችን ለመፈጸም ርብርብ እየተካሄዱ መሆኑን ገልጸዋል ። በኢትዮጵያበሌሎች ከተሞችም ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገም ነው ብለዋል። አዲስ አበባ ስታዲየምን በጀት መድቦ እየሠራ የሚገኘው ፌዴራል መንግሥት መሆኑን ጠቅሰዋል ። የድሬዳዋ ስታዲየም በድሬዳዋ ከተማ መስተዳደር ወጪ እየተሠራ በጥሩ ሁኔታ ላይ ከሚገኙት መካከል አንዱ ነው ብለዋል ። በሐዋሳ እና አሦሳ «አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ» ያሉት ባለሥልጣኑ፦ ቃሊቲ አካባቢ ያለው የቃሊቲ ስታዲየም በአዲስ አበባ መስተዳደር «ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት» እየተሠራ፤ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል ። የባሕርዳር ስታዲየምን የሚሠራው የአማራ ክልል «ራሱ በጀት መድቦና አጋር አስተባብሮ» መሆኑን ገልጸዋል ።
አደይ አበባ ስታዲየምን በተመለከተ፦ «መንግሥት ተጨማሪ ድጋፍ በማፈላለግ ላይ» እንደሚገኝ ይፋ አድርገዋል። «ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ በጣም ተወዳዳሪ እና በቁጥር ከሦስት እስከ አራት የተጠናቀቁ ጥሩ ስታዲየሞች ባለቤት» መሆን እንደሚቻልም አክለዋል ። «በምንም አይነት ችግር ውስጥ ብንሆንም መንግሥት ለዘርፉ በጀት መድቦ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን «ላረጋግጥልህ እወዳለሁ» ብለዋል ።
ባለፉት ጊዜያት እግር ኳስን ጨምሮ ለስፖርት መሠረተ ልማት ማዘውተሪያዎች የተሠሩ ሥራዎች ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን አለማሟላታቸው ችግር ፈጥሮ መቆየቱን ሚንስትር ዴኤታው ተናግረዋል ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ስታዲየሞች በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን አያሟሉም በሚል ካፍ ጨዋታ እንዳይካሄድባቸው እገዳ ካስተላለፈ ከሁለት ዓመታት በላይ ማለፉ ይታወቃል ። በእነዚህ ጊዜያት ብሔራዊ ቡድኑ በሀገር ውስጥ በሜዳው ሊያደርጋቸው የሚገቡ ጨዋታዎችንወደ ሌሎች ሃገራት እየተጓዘ ለማካሄድ ተገድዷል ።
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ነጋሽ መጐመድ