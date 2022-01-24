የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ምርቃትና የእድሳት ወጭዉ ጉዳይ

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመረቀው የከተማ አስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤት እድሳት ከ2 ቢሊየን ብር የላቀ ገንዘብ ወጪ ማስወጣቱ ተነግሯል። የከተማ አስተዳደሩ በህንጻው እድሳት የምርቃት ስነስርዓት ላይ እንደገለጸው የእድሳቱ አስፈላጊነት የከተማዋን ደረጃ እንዲመጥን ተስቦ ነው ብሏል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመረቀው የከተማ አስተዳደሩ ማዘጃ ቤት እድሳት ከ2 ቢሊየን ብር የላቀ ገንዘብ ወጪ ማስወጣቱ ተነግሯል። የከተማ አስተዳደሩ በህንጻው እድሳት የምርቃት ስነስርዓት ላይ እንደገለጸው የእድሳቱ አስፈላጊነት የከተማዋን ደረጃ እንዲመጥን ተስቦ ነው ብሏል።
አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የምጣነ ሃብት ባለሙያ ግን መሰል ከፍተኛ ወጪን የሚያስወጡ ፕሮጀክቶች በጦርነት የተጎዳ ኢኮኖሚን ለማከም ሊደረግ የሚገባውን ጥረት የሚቃረን ነው ብለውታል።
በ1942 ዓ.ም ተጀምሮ ከ15 ዓመታት የግንባታ ጊዜያት በኋላ በ1957 ዓ.ም ተመርቆ አገልግሎት መስጠት እንደ ጀመረ የሚነገርለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት አሁን ደግሞ ከፍተኛ በሆነ ወጪ እድሳት ተደርጎለት ትናንት በይፋ ተመርቋል፡፡ ከ2 ቢሊየን ብር በላይ እንደፈጀ የሚነገርለት የህንጻው እድሳት አስፈላጊነትም በትናንትናው እለት በነበረው የምርቃ ስነስርዓት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባደረጉት ንግግር ማብራሪያ ሰጥተውበታል፡፡
ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማብራሪያቸው የመዲናዋ የዲፕሎማሲ ማዕከልነት እና የታላቅ ህዝብ ዋና ከተማነትን በማመልከት የስራውን አስፈላጊነትንም አብራርተዋል፡፡ ይሁንና አገሪቱ አሁን ላይ ካለችበት የመሰረታዊ ፍጆታ ቁሳቁሶች እጥረት እና የጦርነቱ ዳፋ ያሳደረውን ኢኮኖሚያዊ ሁናቴ በግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ በማለት በህንጻው እድሳት ላይ የዋለውን እጅጉን ከፍተኛ የሆ ወጪ በአዎንታዊ ያልተመለከቱ አሉ፡፡ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ባለሙው ሸዋፈራሁ ሽታሁን በዚህ ላይ ሙያዊ ማብራሪያን እንዲሰጡን ጠይቀናቸዋል፡፡
ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው የህንጻው እድሳት ቅድሚያ የተሰጠበትን ምክኒያት በትናንቱ ንግግራቸው እንዲህ ብለዋል፡፡
እንደ የኢኮኖሚ ባለሙያው ሸዋፈራሁ ሽታሁን ማብራሪያ የጦርነት ጊዜ ኢኮኖሚ የቁሳዊ አጠቃቀም ልዩ ፖሊሲም ያሻዋል፡፡ ሰላማዊ በሆኑ አከባቢዎች አብዝቶ ምርት ላይ በማተኮር ጦርነት ለምርት እንቅፋት ለሆነባቸው አከባቢዎች ማቅረብንም ጭምር ብለዋልም፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ ዓመትን በተሸገረው አውዳሚ ጦርነት በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው በርካቶች ለእለት እርዳታ መዳረጋቸውን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በደቡብ ኢትዮጵያ ሶስት ክልሎች ውስጥ በተፈጠረ የድርቅ አደጋም 6 ሚሊየን ህዝብ ገደማ ለእርዳታ ፈላጊነት በጋለጣቸውም ይነገራል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ