 የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ምርቃትና የእድሳት ወጭዉ ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 24.01.2022

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ኢትዮጵያ

የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ምርቃትና የእድሳት ወጭዉ ጉዳይ

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመረቀው የከተማ አስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤት እድሳት ከ2 ቢሊየን ብር የላቀ ገንዘብ ወጪ ማስወጣቱ ተነግሯል። የከተማ አስተዳደሩ በህንጻው እድሳት የምርቃት ስነስርዓት ላይ እንደገለጸው የእድሳቱ አስፈላጊነት የከተማዋን ደረጃ እንዲመጥን ተስቦ ነው ብሏል።

Äthiopien | Addis Abeba | Rathaus

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመረቀው የከተማ አስተዳደሩ ማዘጃ ቤት እድሳት ከ2 ቢሊየን ብር የላቀ ገንዘብ ወጪ ማስወጣቱ ተነግሯል። የከተማ አስተዳደሩ በህንጻው እድሳት የምርቃት ስነስርዓት ላይ እንደገለጸው የእድሳቱ አስፈላጊነት የከተማዋን ደረጃ እንዲመጥን ተስቦ ነው ብሏል።

አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የምጣነ ሃብት ባለሙያ ግን መሰል ከፍተኛ ወጪን የሚያስወጡ ፕሮጀክቶች በጦርነት የተጎዳ ኢኮኖሚን ለማከም ሊደረግ የሚገባውን ጥረት የሚቃረን ነው ብለውታል።

Äthiopien | Addis Abeba | Rathaus

በ1942 ዓ.ም ተጀምሮ ከ15 ዓመታት የግንባታ ጊዜያት በኋላ በ1957 ዓ.ም ተመርቆ አገልግሎት መስጠት እንደ ጀመረ የሚነገርለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት አሁን ደግሞ ከፍተኛ በሆነ ወጪ እድሳት ተደርጎለት ትናንት በይፋ ተመርቋል፡፡ ከ2 ቢሊየን ብር በላይ እንደፈጀ የሚነገርለት የህንጻው እድሳት አስፈላጊነትም በትናንትናው እለት በነበረው የምርቃ ስነስርዓት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባደረጉት ንግግር ማብራሪያ ሰጥተውበታል፡፡  

Äthiopien | Addis Abeba | Rathaus

ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማብራሪያቸው የመዲናዋ የዲፕሎማሲ ማዕከልነት እና የታላቅ ህዝብ ዋና ከተማነትን በማመልከት የስራውን አስፈላጊነትንም አብራርተዋል፡፡ ይሁንና አገሪቱ አሁን ላይ ካለችበት የመሰረታዊ ፍጆታ ቁሳቁሶች እጥረት እና የጦርነቱ ዳፋ ያሳደረውን ኢኮኖሚያዊ ሁናቴ በግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ በማለት በህንጻው እድሳት ላይ የዋለውን እጅጉን ከፍተኛ የሆ ወጪ በአዎንታዊ ያልተመለከቱ አሉ፡፡ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ባለሙው ሸዋፈራሁ ሽታሁን በዚህ ላይ ሙያዊ ማብራሪያን እንዲሰጡን ጠይቀናቸዋል፡፡

ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው የህንጻው እድሳት ቅድሚያ የተሰጠበትን ምክኒያት በትናንቱ ንግግራቸው እንዲህ ብለዋል፡፡

Äthiopien | Addis Abeba | Rathaus

እንደ የኢኮኖሚ ባለሙያው ሸዋፈራሁ ሽታሁን ማብራሪያ የጦርነት ጊዜ ኢኮኖሚ የቁሳዊ አጠቃቀም ልዩ ፖሊሲም ያሻዋል፡፡ ሰላማዊ በሆኑ አከባቢዎች አብዝቶ ምርት ላይ በማተኮር ጦርነት ለምርት እንቅፋት ለሆነባቸው አከባቢዎች ማቅረብንም ጭምር ብለዋልም፡፡  

በሰሜን ኢትዮጵያ ዓመትን በተሸገረው አውዳሚ ጦርነት በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው በርካቶች ለእለት እርዳታ መዳረጋቸውን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በደቡብ ኢትዮጵያ ሶስት ክልሎች ውስጥ በተፈጠረ የድርቅ አደጋም 6 ሚሊየን ህዝብ ገደማ ለእርዳታ ፈላጊነት በጋለጣቸውም ይነገራል፡፡

ስዩም ጌቱ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ጥር 16 ቀን 2014 ዓ.ም ሰኞ 24.01.2022

Ethiopia spends 2.2 Billion birr to renovate the Addis Abeba city hall that was built 57 years ago Addis Abeba, Ethiopia 23.01.2022

የዜና መጽሔት፤ ጥር 16 ቀን 2014 ዓ.ም ሰኞ 24.01.2022

FILE PHOTO: FILE PHOTO: General Mohamed Hamdan Dagalo, head of the Rapid Support Forces (RSF) and deputy head of the Transitional Military Council (TMC) delivers an address after the Ramadan prayers and Iftar organized by Sultan of Darfur Ahmed Hussain in Khartoum, Sudan May 18, 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo/File Photo

የጥር 15 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 23.01.2022