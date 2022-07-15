የአዲስ አበባዉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዉዝግብ፤ የኮሚሽነሩ መታሰር፤ ብሔር ተኮሩ ግጭት

አዲሱ እጀንዳ ማስቀየሪያ ነዉ ይላሉ። የአዲስ እበባ ህዝብ ሆይ አየተሰራ ያለውን ሴራ በንቃት መከታተል ይኖርብሃል። ህዝብ ጨፍጨፋውን ለማደብዘዝ የተዘጋጀ እጀንዳ ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ ይገባል። ብዙም ተስፋ ማድረግ የሚገባ አይደለም። ለመሆኑ ብዙ የአዲስ እበባ ነዋሪዎች ቤት እልባ ሆነው ጎዳና ላይ መውደቃቸውን ምን ያህል አናውቅ ይሆን ?
የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው፤ የኢትዮጵያ መንግሥት ሲሰጥ የቆየውን የነዳጅ ዋጋ ድጎማ መቀነስ መጀመሩን ተከትሎ፤ የነዳጅ ዋጋ መጨመሩ በትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ላይ ያሳደረዉ ተፅኖ፤ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጂሌ ጥሙጋ ወረዳ አዋሳኝ አካባቢዎች፤ ሰሞኑን በተቀሰቀሱ ግጭቶች ህይወት እና ንብረት መጥፋቱ እንዲሁም የአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ድልደላ እና ዉዝግቡ ሰሞኑን የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በርካታ አስተያየቶች ከተሰጡባቸዉ ርዕሶች መካከል ናቸዉ።
የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፌደራል ፖሊስ ማስታወቁ በዚህ ሳምንት ጎልቶ የወጣ ርዕስ ነዉ። ተስፍሽ የሚካኤል ልጅ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ አልጠግብ ባይ ሲሉ በቃል አጋኖ አስተያየታቸዉን ይጀምራሉ። አልጠግብ ባይ! ግማሽ እንጀራ በሽሮ ጤና ለእምሮም ሰላም ነው፤ ብለዋል።
ፍሪድ ሃላና የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ደግሞ፤ በሌሎች ላይም አጣሩ ሲሉ ሃሳብ ይሰጣሉ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ቤት ሲፈተሽ በቤተሰብ ኃብት ያላፈራ አይኖርም። ከፌዴራል እስከ ወረዳ ድረስ። ስለዚህ ስራው ተጠናክሮው መቀጠል አለበት፤ ብለዋል። ታደለ ኤርምያስ የተባሉ ደግሞ በአጠቃላይ በኮሚሽኑ ዉስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ሁሉ ላይ ምርመራ መደረግ አለበት። በውስጡ ያሉት ከግማሽ በላይ ሙሰኞች ናቸው ባይ ናቸዉ። ቤቲ መስፍን የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ፤ በሙስና ሳይሆን ያልተመቻቸው ነገር ይኖራል። ሙስና በሃገሪቱ ውስጥ በሁሉም ተቋም በአደባባይ ህጋዊ አሰራር ሆኖል ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
እንደ ቤቲ መስፍን ሁሉ ጤናዬ ይገታ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ሲጀመር የተበላሸ ሀገር ላይ ነው ምንኖረው። ተገልጋይ ሊገለገል ሄዶ ጉቦ ካልሰጠ ማንም አያስተናግደውም። ምን ይሄ ሰው ብቻ። ህዝብ እናገለግላለን ብለው የተቀመጡት ብዙዎቹ ያለ ብር አይሰሩም፤ አይንቀሳቀሱም። ይህ የታወቀ ነገር ነው ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
ደበበ ወልደማርያም የተባሉ በበኩላቸዉ ይህ እስር ሌብነት ላይ ከባህር በጭልፋ ውኃን እንደመጨለፍ ያክል የተጀመረ ሥራ ይመስለኛል። ግን መሠመር ያለበት፤ ሌብነት በአብዛኛው የመንግስት መዋቅር፤ ባህል እየሆነ እየመጣ ስለሆነ፤ ህዝብን ያሳተፈ ሥር ነቀል የንቅናቄ ዘመቻን እና የመንግስት ቁርጠኝነት ይጠይቃል። ካልሆነ፤ መንግስት፤ ህዝቡ በእጄ አለኝ ብሎ እንዳይቀመጥ። አሁን አሁን ህዝቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ እያረገ ያለው፤ አንደኛ የተደራጀ ሌብነት፤ ሁለተኛ የተደራጀ የመንግስት መዋቅር ቡድነኝነት፤ ሦስተኛ ከፍተኛ የሆነ ኢፍትሃዊነት … ወዘተ ሲሉ ደበበ ወልደማርያም አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ሲሰጥ የቆየውን የነዳጅ ዋጋ ድጎማ መቀነስ መጀመሩን ተከትሎ የነዳጅ መወደዱ አሽከርካሪዎችን እያስጨነቀ ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን እያበሳጨ መሆኑ ሰሞኑን ጎልተዉ ከወጡ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነዉ። ተሙካ የኔ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ፤ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደገና ጭማሪ? ሲሉ ይጠይቃሉ። ፋሲል ሲራክ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ እንደሚሉት ፤ መንግሰት የዎጋ ንረትን ለመግታት፤ ለምሳሌ የወለድ ተመንን በመጨመር በሃብታሞች ላይ ግብር በመጨመርና ነዳጅና የምግብ እህልን በመደጎም፤ የመንግስት ወጪን በመቀነሰ (የዎጋ ንረትን)ለመቀነሰ ይችላል ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
የሪያድ የማህበረሰብ ድምፅ የተባሉ ተከታታይ በበኩላቸዉ ሰፋ ያለ አስተያየታቸዉን ነዉ ያስቀመጡት። የነዳጅ መወደድ የኑሮ ውድነቱን የበለጠ ያጦዘዋል። የሀገራችን ነጋዴዋች እንኳን ነዳጅ ጨምሮ ሊጨምር ነው የሚል ወሬ ከተናፈሰ በተለያዩ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርጉ አይታበልም። ይህ ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ተደርጎ መታየት የለበትም። መንግስት ለነዳጅ ድጎማ በማድረግ ገበያን ለማረጋጋት እያደረገ የነበረውን ጥረት ጥቂቶች የግል ኪሳቸዉን ለመሙላት በህዝብ ጎሮሮ ላይ አጥንት ሲሾነቁሩ ነው የሚስተዋለው። ይህን የመከላከል ስራ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ህዝብ ጭምር መሆን ይገባው ነበር። አሁንም መንግስት ድጎማን አነሳለው ሲል የሚጮሁት፤ ድጎማውን በተዘዋዋሪ ኪሳቸው ከተው መክበር የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። ይህ ደግሞ ምንም ችግር አይፈጥርም። በዋጋ መረጋጋት ላይ መንግስት ለመስራት ይሞክራል። ይህንን ችግር መቅረፍ የሚቻለው፤ የተከሰተው ችግር በኢትዮጵያ ላይ ብቻ የተከሰተ እንዳልሆነ አውቆ፤ መንግስት ድጎማ በሚያደርግባቸው ማናቸውም ሸቀጣ ሸቀጦች ላይ፤ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርግ ስግብግብ ነጋዴን ለህግ አሳልፎ በመስጠት ይንን አስከፊ ጊዜ ለማለፍ ከመንግስት ጎን ተሰልፈህ የገበያ ግርግር የሚፈጥሩትን አደብ ማስገዛት ነው፤ ይላሉ።
ጌታሁን ሃብታሙ የተባሉ በበኩላቸዉ፤ በየመንገዱ የሚታየዉ ያ ሁሉ የቅንጦት መኪና ምን ይጠጣ ይሆን ? ሲሉ ይጠይቃሉ። ኩማ ባራ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ግን ሌላ ጥያቄ ነዉ ያላቸዉ ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ይህን ሁሉ መከራ የለምንም ተቃዉሞ ለምንድን ነዉ ተሸክሞ የሚኖረዉ ሲሉ ሦስት ጊዜ ጥያቄ ምልክት በማስቀመጥ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳና ኦሮሞ ቤሔረሰብ አስተዳደር ጂሌ ጥሙጋ ወረዳ አዋሳኝ አካባቢዎች ሰሞኑን በተቀሰቀሱ ግጭቶች ከ20 በላይ ሰዎች መገደላቸዉ፤ ግምቱ በዉል ያልታወቀ ሐብትና ንብረት ወደሙ ተገልጿል። ብሩክ ያሲኖ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ እንደሚሉት በማህበራዊ ሚድያ የወለጋው አስደንጋጭ ብሄር ተኮር የሽብር ጥቃት ቀጣይ ክፍል ስለመሆኑ በሰፊው ወሬ ሲናፈስ ከርሟል። በአከባቢው በግጦሽ ዉዝግብ መነሾ ከጥንቱም ቀላል ግጭቶች ሲከሰት የኖረ ነዉ ብለዋል።
መሐመድ ያዕቆብ የተባሉ በበኩላቸዉ፤ የወለጋው የአውሬ ተግባር ያሁኑን ግጭት አይመለከትም። ሁለቱ ገበሬወች ይጋጫሉ ሌቦች ከሁለቱም ወገን ያራግባሉ ምስኪኑ አርሶ አደር ከሁለቱም ወገን ህይወቱን ይገብራል። ይህ ያሳዝናል ብለዋል። በአጭሩ መንግስት ሲሉ አስተያየታቸዉን የሚጀምሩት ወጋየሁ ኃብተጊዮርጊስ በአጭሩ መንግስት ህግ ማስከበር አልቻለም ሲሉ አስተያየታቸዉን ይደመድማሉ። ታንጉት ደግናቸዉ እንደሚሉት ደግሞ ፤ አሁን ይህም ግድያ ኦነግ ሸኔ ነው የፈፀመዉ ነዉ የሚባለው ሲሉ ይጠይቃሉ? መሀል አገር ተቀምጦ መሀል አገር ሸኔ ካለ መንግስትስ የት ነው ያለው ታድያ፤ ሲሉ በሁለተኛ ጥያቄ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ20/80 እና 40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣን ለማውጣት ሥራ ላይ የዋለው ቴክኖሎጂ ሕጋዊ ይዘቱን ያልጠበቀና ግለሰቦች ለራሳቸው ሕገወጥ ዓላማ በፈለጉት መንገድ የተጠቀሙበት ነዉ ሲል እጣዉን ሙሉ በሙሉ ዉድቅ ካደረገ በኋላ በማጭበርበር ወንጀል የተጠረጠሩ አመራሮችና ሰራተኞችን ስም ዝርዝር ይፋ ማድረጉ ሌላዉ በዚህ ሳምንት ጎልቶ የወጣ ጉዳይ ነዉ።
ቤካ ዮኒ የተባሉ አስተያየት ሰጭ፤ በወጣው እጣ ውስጥ በትክክል ተካተው የወጣላቸው ተለይተው እድላቸው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ሌቦቹ በተወገዱበት ቦታ ቀጣዩ እጣ ቢወጣ የተሻለ ነበር። አሁንስ የሚፈለጉ ሰዎች ስላልገቡ በዘዴ የተደረገ ቢሆን ማን ያውቃል ? ሌላው ግልፅ ያልሆነ ነገር እነዚህ በሺ የሚቆጠሩ በባንክ ቁጠባ የማይታወቁ ሰዎች ደረሳችሁ የተባለውን ቤት ሊረከቡ ሲሄዱ ከምዝገባ መረጃ ጀምሮ የባንክ ቁጠባ ደብተሩ ከየት ይመጣ ነበር ? ብቻ ሌብነት ከ 1983 ወዲህ ባህልነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ አሁን ብሔራዊ እውቅና እንዳገኘ ጥሩ ማስረጃ ነው ያሁኑ ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
ዓለሙ ፀሐይ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ፤ አዲሱ እጀንዳ ማስቀየሪያ ነዉ ይላሉ። የአዲስ እበባ ህዝብ ሆይ እየተሰራ ያለውን ሴራ በንቃት መከታተል ይኖርብሃል። ህዝብ ጨፍጨፋውን ለማደብዘዝ የተዘጋጀ እጀንዳ ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ ይገባል። ብዙም ተስፋ ማድረግ የሚገባ አይመስለኝም። ለመሆኑ ብዙ የእዲስ እበባ ነዋሪዎች ቤት እልባ ሆነው ጎዳና ላይ መውደቃቸውን ምን ያህል አናውቅ ይሆን ? በደካማ ጎናችን አየገቡ እንድነታችንን ሰርቀውብናል። አባካችሁ በጥበብ አንመልከት። ይህን የሚስራ ሴራን በየእምነታችን በጸሎት አንትጋ። ልቦና አንዲሰጣቸውና ትክክለኛ አጣ አንዲወጣ ምኞቴ ነው። ሁልጊዜም አውነት ታሸንፋለች ብለዋል።
ኤፍሬም አማራ የተባለ አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት የዋሁ የአዲስ አበባ ሕዝብ ከዚህ በኃላ አሁንም ኮንዲሚኒየም ይደርሰኛል ብሎ ተስፋ ያደርግ ይሆናል እኮ ፤ ምስኪን፤ ብለዋል። ሲራክ ሳህሌ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ የኮንደሚኒየሙ ሌቦች መጋለጣቸዉ ጥሩ ነዉ። በነካ እጃችሁ እባካችሁ በወለጋው ጭፍጨፋ እጃቸው በደም የተነካካ ሰዎችን ዘርዝሩልን፤ ያለበለዚያ ይችህ የተነቃባት አጀንዳ ማስቀየሻ ናት።
ሙሉ ጥንቅሩን የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን ይከታተሉ።
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ