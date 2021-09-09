 የአዲሱ የ2022 ዓ.ም.አቀባበል | ዓለም | DW | 31.12.2021

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ዓለም

የአዲሱ የ2022 ዓ.ም.አቀባበል

ለንደንንና ፓሪስን በመሳሰሉ ከተሞች ደግሞ የአዲስ ዓመት መቀበያ ድግሶች እና የሪችት ስነ ስርዓቶች ተሰርዘዋል።በቅርቡ በኮሮና ምክንያት ጥብቅ ገደብ በጣለችው በጀርመን በርሊንም በብራንድንቡርግ በር የተለመደው የሪችት ስነስርዓትና ከምሽት አንስቶ ይካሄድ የነበረው በብዙ ሺህዎች የሚቆጠር ህዝብ የሚታደምበት የሙዚቃ ድግስ ተሰርዟል።

Australien Sydney Neujahr Feiern

የኮሮና ወረርሽኝ ጥላ ቢያጠላበትም ዓለም ጎርጎሮሳዊው 2021ን ሸኝቶ አዲሱን 2022 ዓመተ ምኅረት እንደ የሀገሩ የሰዓት  አቆጣጠር  እኩለ ለሊት ላይ  እየተቀለበለ ነው። አንዳንድ ሀገራት 2022ን በሬችና በፌሽታ ሲቀበሉት የኮሮና ወረርሽን የተባባሰባቸው ሀገራት ደግሞ የአዲስ ዓመት አቀባበላቸውን ከወትሮው ቀዝቀዝ አድርገውታል።የተለመዱ አከባበሮችንም የሰረዙ አሉ ።የ2022 ዓመተ ምኅረት የመጀመሪያ ተቀባይ የደቡብ ፓስፊክ ደሴቶቹ ሳኦማና ኪሪባቲ  አዲሱን ዓመቱን በሪችት ተቀብለውታል። ሳኦማ ሪችቱን ለመትከል 5 የመስኩን ባለሞያዎች ከኒውዚላናንድ አስመጥታለች።ኒውዚላንድም ደሴቶቹ አዲሱን ዓመት ከተቀበሉ ከአንድ ሰዓት በኋላ በተመሳሳይ መንገድ አዲሱን ዓመት ጀምራለች።በአውስትሬልያ ዋና ከተማ ሲድኒም 6 ቶን

Südkorea | Seoul | Neujahr 2022

የሚመዝን የተለያዩ ቀለማት ያሏቸው ርችቶች የሲድኒን ሰማይ አድምቀውታል። ምንም እንኳን በአውስትራሊያ በኮሮና ተህዋሲ የሚያዘው ቁጥር ቢጨምርም በሲድኒ ዘንድሮ በአስር ሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በስፍራው በመገኘት የርችት ስነ ስርዓቱን ለመከታታል  ችለዋል።አምና ግን ሰው በሌለበት ነበር የሬችቶቹ የተተኮሱት ። ለንደንና ፓሪስ በመሳሰሉ ከተሞች ደግሞ የአዲስ ዓመት መቀበያ ድግሶች እና የሪችት ስነ ስርዓቶች ተሰርዘዋል።በቅርቡ በኮሮና ምክንያት ጥብቅ ገደብ በጣለችው በጀርመን በርሊንም በብራንድንቡርግ በር የተለመደው የሪችት ስነስርዓትና ከምሽት አንስቶ ይካሄድ የነበረው በብዙ ሺህዎች የሚቆጠር ህዝብ የሚታደምበት የሙዚቃ ድግስ ተሰርዟል። በመስኮ በፊሊፒንስና በዱባይ በየዓመቱ የሚካሄደው የበዓል አከባበር ዘንድሮ አልተቀየረም። በኒውዮርክ ፣በታይምስ ስኩዌርም የበዓሉ አከባበስ ነስርዓት የተከተቡ ተመልካቾች ብቻ በተገኙበት ይካሄዳል ተብሏል። 
HM SL
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian Judes (Bete Israel) has celebrated 5782 Hebrew Calendar Rosh Hashanah for Ethiopian Jewish (Bete Israel) is one of the most special and meaningful times of the year –The Jewish New Year is called Rosh Hashanah and usually falls during September or early October. Rosh Hashanah is a two-day a holiday which celebrates the start of the new year according to the Jewish calendar. Rosh Hashanah will begin at sundown on September 6th and end at sundown on September 8th. There are around 150 to 200 thousand Ethio- Jewish in Ethiopia

ይሁዳዉያን በሳምንቱ መጀመርያ 5782 ኛዉን አዲስ ዓመት ተቀብለዋል 09.09.2021

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የጌዲኦ አዲስ ዓመት 18.02.2021

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ከቀደምት ባህላዊ እሴቶች መካከል በጌዴኦ ብሔር  የሚከበረው ዓመታዊው የደራሮ ወይም የዘመን መለወጫ በዓል ይጠቀሳል።