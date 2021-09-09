የአዲሱ የ2022 ዓ.ም.አቀባበል

ለንደንንና ፓሪስን በመሳሰሉ ከተሞች ደግሞ የአዲስ ዓመት መቀበያ ድግሶች እና የሪችት ስነ ስርዓቶች ተሰርዘዋል።በቅርቡ በኮሮና ምክንያት ጥብቅ ገደብ በጣለችው በጀርመን በርሊንም በብራንድንቡርግ በር የተለመደው የሪችት ስነስርዓትና ከምሽት አንስቶ ይካሄድ የነበረው በብዙ ሺህዎች የሚቆጠር ህዝብ የሚታደምበት የሙዚቃ ድግስ ተሰርዟል።
የኮሮና ወረርሽኝ ጥላ ቢያጠላበትም ዓለም ጎርጎሮሳዊው 2021ን ሸኝቶ አዲሱን 2022 ዓመተ ምኅረት እንደ የሀገሩ የሰዓት አቆጣጠር እኩለ ለሊት ላይ እየተቀለበለ ነው። አንዳንድ ሀገራት 2022ን በሬችና በፌሽታ ሲቀበሉት የኮሮና ወረርሽን የተባባሰባቸው ሀገራት ደግሞ የአዲስ ዓመት አቀባበላቸውን ከወትሮው ቀዝቀዝ አድርገውታል።የተለመዱ አከባበሮችንም የሰረዙ አሉ ።የ2022 ዓመተ ምኅረት የመጀመሪያ ተቀባይ የደቡብ ፓስፊክ ደሴቶቹ ሳኦማና ኪሪባቲ አዲሱን ዓመቱን በሪችት ተቀብለውታል። ሳኦማ ሪችቱን ለመትከል 5 የመስኩን ባለሞያዎች ከኒውዚላናንድ አስመጥታለች።ኒውዚላንድም ደሴቶቹ አዲሱን ዓመት ከተቀበሉ ከአንድ ሰዓት በኋላ በተመሳሳይ መንገድ አዲሱን ዓመት ጀምራለች።በአውስትሬልያ ዋና ከተማ ሲድኒም 6 ቶን
የሚመዝን የተለያዩ ቀለማት ያሏቸው ርችቶች የሲድኒን ሰማይ አድምቀውታል። ምንም እንኳን በአውስትራሊያ በኮሮና ተህዋሲ የሚያዘው ቁጥር ቢጨምርም በሲድኒ ዘንድሮ በአስር ሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በስፍራው በመገኘት የርችት ስነ ስርዓቱን ለመከታታል ችለዋል።አምና ግን ሰው በሌለበት ነበር የሬችቶቹ የተተኮሱት ። ለንደንና ፓሪስ በመሳሰሉ ከተሞች ደግሞ የአዲስ ዓመት መቀበያ ድግሶች እና የሪችት ስነ ስርዓቶች ተሰርዘዋል።በቅርቡ በኮሮና ምክንያት ጥብቅ ገደብ በጣለችው በጀርመን በርሊንም በብራንድንቡርግ በር የተለመደው የሪችት ስነስርዓትና ከምሽት አንስቶ ይካሄድ የነበረው በብዙ ሺህዎች የሚቆጠር ህዝብ የሚታደምበት የሙዚቃ ድግስ ተሰርዟል። በመስኮ በፊሊፒንስና በዱባይ በየዓመቱ የሚካሄደው የበዓል አከባበር ዘንድሮ አልተቀየረም። በኒውዮርክ ፣በታይምስ ስኩዌርም የበዓሉ አከባበስ ነስርዓት የተከተቡ ተመልካቾች ብቻ በተገኙበት ይካሄዳል ተብሏል።
HM SL