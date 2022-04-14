የአየር ጥቃት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን 

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አቡና ግንደበረት ወረዳ በመንግስት ኃይሎች እና በአከባቢው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች መካከል በሚደረግ የተኩስ ልውውጥ ንጹሃን ሰላባ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ ነዋሪዎች የንጹሃን ሕይወት ሊያልፍ የቻለው በአየር በተፈጸመ ጥቃት ነው ብለዋል።
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አቡና ግንደበረት ወረዳ በመንግስት ኃይሎች እና በአከባቢው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች መካከል በሚደረግ የተኩስ ልውውጥ ንጹሃን ሰላባ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ ነዋሪዎች የንጹሃን ሕይወት ሊያልፍ የቻለው በአየር በተፈጸመ ጥቃት ነው ብለዋል። በዞኑ የመንግስት ባለሥልጣን በፊናቸው የአየር ጥቃቱ በአከባቢው በመንቀሳቀስ መንግስትን የሚዋጉ ታጣቂዎች ላይ አነጣጥሮ የሚከናወን መሆኑን ገልጸው፤ ንጹሃን ግን የጥቃቱ ኢላማ እንዳይሆኑ ጥንቃቄ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ሥዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባውን ልኮልናል፡፡
ዶጎማ ኪቢ በተባለ የወረዳው ቆላማ ቀበሌ ተፈጽሟል በተባለው የአየር ጥቃት ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች መጎዳታቸውን ነው አስተያየታቸውን የሰጡን የአከባቢው ነዋሪ የገለጹት፡፡ ባሁን ወቅት ጥቃቱን ሸሽተው በአጎራባቹ የግንደበረት ወረዳ እንደሚገኙና ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸውን ከመግለጽ የተቆጠቡት ነዋሪ እንደሚሉት ዓርብ ሚያዚያ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በተፈጸመው የአየር ጥቃት ቢያንስ ከ20 በላይ ዜጎች ህይወት አልፏል፡፡
«የአየር ኃይሉ ጥቃት አርብ አመሻሽ 12 ሰዓት የተፈጸመ ሲሆን በአንድ አካባቢ የሚገኘውን በተለያዩ ስራዎች ላይ የነበሩትን ሰላማዊ ዜጎች ነው የመታው፡፡ ይህቺ ዶጎማ ኪቢ በምትባል ቀበሌ ኪቢ በምትባል ጎጥ ጥቃቱ ከደረሰ በኋላ ላለፉት አምስት ቀናት የአከባቢው ማህበረሰብ ሸሽተው በየጫካውና ሌሎች አከባቢዎች ተሸሽገዋል፡፡ በመሸሽ ላይ ሳሉ የተጎዱም አሉ፡፡ ሰው በርሃብም እየተቸገረ ነው። ጫካ ውስጥ የወለዱም አሉ።»
እኚው የዐይን እማኝ ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎችን በስም ደረጃም እንደሚያውቃቸው ነው የሚገልጹት፡፡ እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ በሚጠራውና መንግስት ሸነ ባለው ታጣቂ ቡድና የመንግስት ኃይሎች መካከል ለቀናት የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ መቆየቱንም እንዲሁ፡፡ ከዚህ ቀደም የኦሮሞ ነጻነት ጦር በአከባቢው ታጥቀው እንደሚንቀሳቀሱም ነው የገለጹት፡፡
በምዕራብ ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቡድን መሪ አቶ ወርቁ ሁንዴሳ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት በዞኑ አቡና ግንደበረት ታጣቂዎች ላይ ያነጣጠረ የአየር ጥቃት መፈጸሙ እውነት ነው ብለዋል፡፡ ይሁንና በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ስለመድረሱ ምንም መረጃ አለመኖሩን ተናግረዋል፡፡ አከባቢው ላይ የነበሩ ነዋሪዎችም አስቀድመው ለቀው ወጥተዋልም ነው ያሉት፡፡
«በአከባቢው በፀጥታ ኃይሎች እየተካሄደ ባለው ኦፕሬሽን በንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸሙን በተመለከተ እስካሁን የደረሰን መረጃ የለም፡፡ አቡና ግንደበረት ወረዳ በቆላማ ስፍራቹ ዶጎማ በሚባል ቀበሌ ኦፕሬሽን እየተካሄደ መሆኑን ግን ዕናውቃለን፡፡ እየተወሰደ ባለውም እርምጃ በርካታ እምርታዎች ተገኝተዋል፡፡ በአከባቢው እየኖሩ ነው የተባለው ህዝብም እኛ ባለን መረጃ በታጣቂዎች ተፈናቅለው አከባቢውን ከለቀቁ ሰነባብቷል፡፡ በርግጥ አሁን በተባለው ስፍራ ሰላማዊ ዜጎች ስለመጎዳታቸው መረጃው ሲደርሰን እናሳውቃለን፡፡አሁን ላይ ማለት የምንችለው ግን በኦፕሬሽኑ መልካም የሚባሉ ውጤቶች መገኘታቸውን ነው፡፡ የተዘረፈና የተቸገረው ማህበረሰብም ቸግሩን ስለሚያውቅ ለፀጥታ ኃይሎች ድጋፍ እያደረገ በርካታ የተዘረፉበት እህልና የቤት እንስሳት እየተመለሱለት ነው፡፡»
እንደ አቶ ወርቁ ገለጻ ቢያንስ እስካሁን ከአርሶ አደሩ ታጣቂዎች ዘርፈው ከነበሩት 600 ኩንታል እህል ተመልሰዋል፡፡ የጸጥታ ኃይሎቹ ከአቡና ወረዳ በተጨማሪ በግንደበረት ወረዳም ከ70 ኩንታል በላይ ጤፍ ከታጣቂዎች ማስጣል መቻሉን ነው ያመለከቱት፡፡ ታጣቂዎች በነዚህ ወረዳዎች በሰፊው ሲንቀሳቀሱ ቢቆዩም ወረዳዎቹን ሙሉ በሙሉ አለመቆጣጠራቸውንም ተናግረዋል፡፡
«አከባቢውን ተቆጣጠሩ ሲባል ሁሉንም ነገር በእጃቸው አስገብለዋል አይደለም፡፡ በእርግጥ በወረዳዎቹ በሰፊው ይንቀሳቀሱ ስለነበር የመንግስት ባለስልጣናት ተንቀሳቅሰው የዘወትር ስራቸውን መከወን አልቻሉም ነበር፡፡ በብዛት ተቆጣጥረው የሚንቀሳቀሱበት በቆላማ ቀበሌያት ነው፡፡ በነዚያ ስፍራዎች የመንግስት መዋቅርችን ከጥቅም ውጭ ማድረግ እርምጃዎችንም ወስደዋል፡፡ እንቅስቃሴ ተገድቦበት በቆየባቸው በነዚህም አከባቢዎች አሁን ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ አከባቢዎቹ ከታጣቂዎች ነጻ እየወጡ ነው፡፡»
ከግንደበረት እና አቡና ግንደበረት በተጨማሪ በምዕራብ ሸዋ ታጣቂዎች ከሚንቀሳቀሱባቸው ወረዳዎች ድሬ እንጭኒ፣ ሚዳ፣ ጂባት፣ ሜታ ሮቢ፣ ሜታ ወልቂጤ እና አደዓ በርጋ ተጠቃሽ ናቸውም ተብሏል፡፡ መንግስትን እየተዋጋ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ቃል አቃባይ ኦዳ ተርቢ በቲዊተር እንደጻፉት የአየር ጥቃቱ ህዝብን ለማስፈራራት የተደረገ እንጂ ጦራቸውን እምብዛም አልጎዳም፡፡ ለጦር ስትራቴጂ ወዲያ ወዲህ ከመንቀሳቀስ ውጭ ጦራቸው ተቆጣጥሮ የነበረውን ስፍራ አለመልቀቁንም እንዲሁ አመልክተዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሸነ ያለውን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ለማጥፋት በተለያዩ ዞኖች ከፌዴራል የፀጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ኦፕሬሽን እያካዴ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳውቋል፡፡ አፕሬሽኑ እየተካሄዱባቸው አከባቢዎች እየተሳካልኝ ነው ማለቱም ይታወሳል፡፡ የኦሮሚያ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ትናንት በይፋዊ ገጹ እንዳመለከተም በግንደበረት ሸነ ያለው ኃይል ያወደማቸውን አከባቢዎች መልሶ መገንባት በሚቻልበት አግባብ ላይ ከአከባቢው ህብረተሰብ ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል፡፡ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ እና ደቡባዊ ዞኖች ለዓመታት የዘለው የፀጥታ ችግር በርካቶችን የቀጠፈ እና ያፈናቀለ እንደነበር በተደጋጋሚ ተዘግቧልም፡፡
ሥዩም ጌቱ
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አዜብ ታደሰ