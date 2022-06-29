የአውሮፓ የፈጠራ ውድድር አሸናፊ ቴክኖሎጅዎች

የካንሰር ህክምና ክትባቶችን ለማምረት የሚያስችል መድረክን የፈጠረ አውታረ መረብም ሌላው የሰሞኑ ተሸላሚ ቴክኖሎጅ ነው። ከግኝቱ ባለቤቶች አንዷ ማዲሃ ዴሮአዚ እንደሚሉት ይህ ህክምና የታካሚው የበሽታ ተከላካይ ስርዓት በሰውነቱ ውስጥ የሚገኙ የካንሰር ሕዋሳትን እንዲያውቅ እና እንዲዋጋ የሚያግዝ ነው።
ጀርመን ሙኒክ የሚገኘው የአውሮፓ የፈጠራ ሽልማት ድርጅት የ2022 አሸናፊ ፈጠራዎችን በቅርቡ ይፋ አድርጓል።ከነዚህም መካከል ተሻሽለው የተሰሩ እና እንደገና ሊሞሉ የሚችሉ ፈሳሽ ባትሪዎች፣ የሴቶች የንፅህና መጠበቂያ እና የካንሰር ክትባት እና ሌሎችም ይገኙበታል። የዛሬው የሳይንስ እና ቴክኖሎጅ ዝግጅትም በዘንድሮው ዓመት አሸናፊ ተብለው ከተመረጡ ቴክኖሎጅዎች መካከል የተወሰኑትን ይቃኛል።
በጎርጎሪያኑ ሰኔ መጨረሻ 2022 ዓ/ም የተካሄደው የአውሮፓ የፈጠራ ስራ ሽልማት ውድድር በአውሮፓ የአዕምሮአዊ ንብረት ጥበቃ ስር ከሚሰጡ ታዋቂ ሽልማቶች መካከል አንዱ ነው።
ይህ ውድድር ከጎርጎሪያኑ 2006 ዓ/ም ጀምሮ በየዓመቱ የሚካሄድ ሲሆን፤ ሽልማቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ዓመት የተካተተውን የወጣት ፈጣሪዎች ምድብ ጨምሮ የኢንዱስትሪ፣ የምርምር፣ ከአውሮፓ ህብረት ውጪ ያሉ ፈጣሪዎች እና የአነስተኛ ኩባንያዎች ፈጣሪዎች በሚል በአምስት የተለያዩ ምድቦች የተከፈለ ነው።
በዚህም መሰረት የሕክምና ቴክኖሎጂ፣ የካንሰር ምርምር፣ የታዳሽ ሀይል ማከማቻ፣ ባዮቴክኖሎጂ፣ በቆሻሻ አወጋገድ እና በወር አበባ ንፅህና አጠባበቅ ላይ ያተኮሩ ግኝቶች በዘንድሮው የአውሮፓ የፈጠራ ሽልማት ውድድር አሸናፊዎች ሆነዋል።
የአውሮፓ የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ቢሮ ፕሬዝዳንት አንቶኒዮ ካምፒኖስ እንደገለፁት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ፈጠራዎች መካከል እነዚህ ፈጠራዎች አሸናፊ የሆኑት ለሳይንሳዊ ወይም ለቴክኖሎጂ ግኝታቸው ብቻ ሳይሆን ፈጠራዎቹ በአጠቃላይ ዓለምን ለሰው ልጆች ምቹ ቦታ ከማድረግ አንፃር በተለይ ደግሞ ፤በሰው ልጆች የዕለት ተዕለት ህይወት እና በዘላቂ የአካባቢ ጥበቃ ላይ የሚያሳድሩት ተፅዕኖ ተመዝኖ እውቅና የተሰጣቸው ናቸው።
ከዚህ አንፃር በአሜሪካዊው የማሳቹሴት የቴክኖሎጅ ተቋም ፕሮፌሰር እና ኬሚስት የሆኑት ዶናልድ ሳዶዌይ የተሰራው የፈሳሽ ብረት ባትሪ ቴክኖሎጂ አንዱ ነው።
ከአውሮፓ ህብረት ውጪ ባሉ ፈጣሪዎች ምድብ አሸናፊ የሆነው ይህ ግኝት አሁን ካሉት ባትሪዎች በተለየ በአካባቢ ከሚገኙ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ ከሚችሉ ነገሮች የተሰራ ሲሆን ደጋግሞ በመሙላት ለዓመታት አቅሙ ሳይቀንስ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው።
ይህም የፀሐይ እና የንፋስ ሃይል ማከማቻ ወጪዎችን እንዲሁም የጋዝ ልቀትን ለመቀነስ ያግዛል።ፕሮፌሰሩ እንደሚሉት ይህ ፈሳሽ የብረት ባትሪ ከ 5,000 የኃይል መሙላት ዑደቶች በኋላ እንኳ 99% የመጀመሪያውን አቅም እንደያዘ ነው የሚገኘው። በዚህ የተነሳ ባትሪው ወጪ ቆጣቢ ነው። የግኝቱ ባለቤት አሰራሩን ሲገልፁም።
«ፈሳሽ ብረት ባትሪ የሚሰራው በሁለት የተለያዩ ብረቶች መካከል በሚደረግ ፍሰት ነው። ሁለቱም ፈሳሽ ናቸው። እናም በዚህ መልኩ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ይሰራል። ባለ ሶስት ንብርብር ባትሪ ነው። ሶስቱም ንብርብሮች ፈሳሽ ናቸው። የላይኛው ሽፋን ፈሳሽ ብረት ነው። መካከለኛው የቀለጠ ጨው ነው።እና የታችኛው ሽፋን የተለያየ ስብጥር ያለው ፈሳሽ ብረት ነው። እና የተለያዩ ጥግግቶች አሏቸው።እነዚህም የሰላጣ ዘይት ከኮምጣጤ ጋር በሚዋሃድበት መንገድ ይዋሃዳሉ።»
ሌላው ከሰሞኑ ውድድር በምርምር ዘርፍ አሸናፊው ብረት የሚመገቡ ተክሎችን በመጠቀም የተበከለ አፈርን ከማዕድን የማፅዳት ቴክኖሊጅ ነው።ይህ ግኝት የፈረንሳዊቷ ተመራማሪ ክላውድ ግሪሰን ሲሆን በማዕድን ማውጫ ስፍራዎች የብረት ንጥረ ነገሮችን ከተበከለው አፈር ለማውጣት እፅዋትን የመጠቀም ዘዴ ነው።
የአውሮፓ የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ቢሮ ለሳይንቲስቷ የተበከለ አፈርን ለማጽዳት ጥቅም ላይ ከሚውሉት ተክሎች ውስጥ የብረት ማነቃቂያዎችን የመሰብሰብ ዘዴን እውቅና ሰጥቷል።
እናም እነዚህ ከግሪሰን የፈጠራ ሂደት የሚመነጩ ማነቃቂያዎች ለመድሃኒት፣ለንጥረ-ውህድ እና የመዋቢያ ምርቶችን ለማምረት አዲስ የጥሬ ዕቃ ምንጭ ሆነው ያገለግላሉ።በመሆኑም ፈጠራው መርዛማ ነገሮችን በመቀነስ በኢንደስትሪው ዘርፍ እየጨመረ ያለውን አሳሳቢ የአካባቢ ብክለት ተፅእኖ ለመቀነስ ሊረዳ ይችላል ተብሏል።
የካንሰር ህክምና ክትባቶችን ለማምረት የሚያስችል መድረክን የፈጠረ አውታረ መረብም ሌላው የሰሞኑ ተሸላሚ ቴክኖሎጅ ነው። አውታረ መረቡ «ኪሲማ» ይባላል። በአነስተኛ ኩባንያዎች ዘርፍ ነው ተሸላሚ የሆነው። ይህ መድረክ ያቀረበው እንደ መደበኛ ክትባቶች በሽታን ለመከላከል የሚውል ክትባት ሳይሆን አንድ ሰው ከታመመ በኋላ እንደ ህክምና የሚሰጥ ሲሆን፤የግኝቱ ባለቤቶች ማዲሃ ዴሮአዚ እና ኤሎጂ ቤልኖ የተባሉ የሲውዘርላንድ ሴት ሳይንቲስቶች ናቸው።
ከግኝቱ ባለቤቶች አንዷ ማዲሃ ዴሮአዚ እንደሚሉት ይህ ህክምና የታካሚው የበሽታ ተከላካይ ስርዓት በሰውነቱ ውስጥ የሚገኙ የካንሰር ሕዋሳትን እንዲያውቅ እና እንዲዋጋ የሚያግዝ ነው።
«በዚህ በአማል የህክምና ማዕከል ማድረግ የምንፈልገው በኪሲማ መድረክ ክትባቱን መስጠት ነው። ነገር ግን ይህ ፣እንደ ኮቪድ ክትባት የመከላከያ ክትባት አይደለም ። ይህ የህክምና ክትባት የታካሚዎች የበሽታ መከላከል ስርዓትን ከፍ በማድረግ የካንሰር ሕዋሳትን ለመለየት እና ለመዋጋት የሚረዳ ክትባት ነው።»
ግኝቱ «AMAL Therapeutics»በተባለ ኩባንያ በባለቤትነት የተያዘ ሲሆን፤ይህንን መድሃኒት «ኮሎሬክታል» ለተባለው የካንሰር አይነት ለመጠቀም በሰዎች ላይ ሙከራ መጀመሩን ተመራማሪዎቹ ገልፀዋል።
በዓለም የመጀመሪያው ተሽከርካሪ ወንበር ለሚጠቀሙ ልጆች የሚያገለግለው የሮቦት ደጋፊ ምስለ-አፅም ቴክኖሎጅም በዘንድሮው ውድድር ሌላው ተሸላሚ ቴክኖሎጅ ነው። ይህ ቴክኖሎጅ በስፔናዊቷ ፕሮፌሰር ኤሌና ጋርሺያ የተሰራ ሲሆን፤ በጡንቻ ማገገሚያ ህክምና ወቅት ተሽከርካሪ ወንበር ለሚጠቀሙ ልጆች ደህንነታቸውን በጠበቀ መልኩ እንዲራመዱ የሚያስችል ሲሆን፤ካለ መንቀሳቀስ የሚከሰትን ቋሚ ጉዳትን ይቀንሳል።
ተሽከርካሪ ወንበሮችን የሚጠቀሙ ልጆች የጡንቻ እና የአከርካሪ አጥንት ጉዳት ያጋጥማቸዋል፣ ይህም ለሳንባ እና ለልብ ችግር ይዳርጋቸዋል።ፕሮፌሰር ኤሌና ጋርሺያ እንደሚሉት ይህ መሳሪያ ግን ልጆችን ከዚህ መሰሉ ችግር የሚታደግ ነው።
«ምክንያቱም ልጆች፣ አብዛኞቹ ልጆች መራመድ የማይችሉት በነርቭ በሽታዎች ምክንያት ነው። የመገጣጠሚያ እንቅስቃሴን በተመለከተ ውስብስብ ምልክቶች አሏቸው። በመገጣጠሚያው እንቅስቃሴ ውስጥ አንዳንድ እንቅስቃሴን የሚገድቡ የደደሩ ነገሮች ስላሉ፤ በመገጣጠሚያዎቻቸው ውስጥ ነፃ እንቅስቃሴ የለም።በዚህ ምክንያት ለማንቀሳቀስ ይቸገራሉ። ስለዚህ ይህ መሳሪያ እነዚህን ሁሉ ችግሮች ለመቋቋም የሚያስችል የመጀመሪያው መሳሪያ ነው።»
ደጋፊ ምስለ-አፅም ለአዋቂዎች ከጎርጎሪያኑ 1960ዎቹ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም፣ የአዳጊ ልጆችን ቀላል ክብደት መላመድ የሚችሉ መሣሪያዎች አልነበሩም። በማድሪድ በሚገኘው የስፔን ብሔራዊ የምርምር ካውንስል (ሲኤስአይሲ) የሮቦቲክስ ኤክስፐርት የሆኑት ፕሮፌሰር ኤሌና ጋርሺያ አርማዳ በከባድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚሠሩ ሠራተኞች ምስለ አፅሞችን ሲሠሩ ነበር። ከአደጋ በኋላ መራመድ ከማትችል ዳንዬላ ከተባለች ህፃን ጋር በአጋጣሚ ከተገናኙ በኋላ ግን ጋርሺያ ምርምራቸውን ወደ የህፃናት ህክምና ማዞራቸውን ገልፀዋል።በዚህም ግኝቱ ከዳንኤላ ጋር ተመሳሳይ ችግር ላላቸው በዓለም ዙሪያ ወደ 17 ሚሊዮን ለሚጠጉ ህጻናት ተስፋ የሚሰጥ መሆኑ ተገልጿል።
የወጣቶች ፈጠራ እና የህይወት ዘመን ሽልማት በዚህ ዓመት የተካተቱ የውድድር ዘርፎች ሲሆኑ ፤በሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ የተመሰረተ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት እና የፓርኪንሰን በሽታ ቅድመ ጠቋሚ ስርዓት የፈጠሩ ወጣቶችም በወጣት ፈጣሪዎች ምድብ በጋራ ተሸልመዋል።
ሁለተኛ ደረጃ የያዘችው 25 አመቷ ብራዚላዊት ራፋኤላ ዴ ቦና ጎንቻሌቭስ በድህነት ውስጥ ለሚገኙ ሴቶች በሀገሯ ብራዚል ከሚገኝ የሙዝ ተረፈ ምርት የወር አበባ ንፅህና መጠበቂያዎችን በዘመናዊ መንገድ ሰርታለች።
«የኔ መርሀ-ግብር ሊወገድ የሚችል የወር አበባ ንፅህና መጠበቂያ ላይ ያተኮረ ነው። የተሰራዉም ድህነትን ለመዋጋት ነው። ለጎዳና ተዳዳሪ ሴቶች፣ ለሴት እስረኞች እና ለተማሪዎች እንዲሁም የገንዘብ ችግር ላለባቸው እና በድህነት ውስጥ ላሉ ሴቶች ነው። ምክንያቱም በየወሩ ወደ 500 ሚሊዮን የሚጠጉ ሴቶች የወር አበባ ንፅህና መጠበቂያ እጦት ያጋጥማቸዋል።»
ይህ የንፅህና መጠበቂያ በአካባቢ በቀላሉ ከሚገኙ የተፈጥሯዊ ነገሮች በመሰራቱ በሚጣልበት ወቅትም በቀላሉ በአፈር ውስጥ የሚበሰብስ በመሆኑ ለአካባቢ ተስማሚ ነው። ይህም በውድድሩ እንዲመረጥ አድርጎታል።በአሁኑ ወቅት ጥቅም ላይ እየዋሉ የሚገኙት ከአፈር ጋር ለመዋሃድ በርካታ አመታትን የሚወስዱ ሲሆኑ፤የብራዚላዊቷ ወጣት ፈጠራ ግን ከአፈር ጋር ለመዋሃድ ከአንድ አመት ተኩል ያልበለጠ ጊዜ እንደሚወስድ ተገልጿል።
በሽልማቱ ሜሴንጀር ራይቦኑክሊክ አሲድ (ኤምአርኤንኤ) ከተመረጡ ቴክኖሎጅዎች አንዱ ነው።ለዚህ ቴክኖሎጅ ላበረከቱት አስተዋፅኦም ሃንጋሪ-አሜሪካዊቷ ባዮኬሚስት ካታሊን ካሪኮ የህይወት ዘመን ስኬት ተሸላሚ ሆነዋል።ተመራማሪዋ ከአራት አስርት ዓመታት በላይ በዘርፉ የሰሩ ሲሆን፤ በሰው አካል ውስጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ጥቅም ላይ እንዲውል በማድረግ እሳቸው አሻሽለው የሰሩት የ« mRNA» ምርምር ፋይዘር፣ ባዮንቴክ እና ሞደርና ለኮቪድ-19 በሽታ ውጤታማ የሆኑ ክትባቶችን እንዲያገኙ መንገድ ጠርጓል።
በአሁኑ ወቅትም ለካትሊክ ፈጠራ እና ምርምር ምስጋና ይግባውና እያደገ የመጣው የ«ኤምአርኤንኤ» ሕክምና ለኢንፍሉዌንዛ ፣ለወባ ፣ለበሽታ መከላከል ችግሮች እንዲሁም እንደ ካንሰር እና የልብ ሕመም ያሉ ሥር የሰደዱ በሽታዎች ለማከም ተስፋ ፈንጥቋል። ካታሊን ካሪኮ።
በፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ካታሊን ካሪኮ። አሁንም ማሻሻል የሚፈልጓቸው 30 የሚጠጉ «አር ኤን ኤ »ላይ የተመሰረቱ ህክምናዎች አሏቸው።
ፀሀይ ጫኔ
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