የአውሮፓ ሕብረት የዓመቱ የመጨረሻ ስብሰባ

በሀይል አቅርቦት ላይ በተፈጠረው ቀውስ፣ በኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት ላይ እንዲሁም የህብረቱን ደህንነት ማጠናከር በሚቻልባቸው አጀንዳዎች ላይ በሰፈው ተወያይተው ውሳኔዎችን አሳልፈዋል።
የአውሮፓ ህብረት መሪዎች የአመቱ ማለት የ2022 የመጨርሻ ስብሰባ ትናንት እዚህ ብራስልስ ተካሂዷል። መሪዎቹ በስብሰባቸው ያተኮሩት አመቱን ሙሉ ይዟቸው በክረመው የዩክሬን ጦርነትና ያስክተላቸው ችግሮች ላይ እንደነበር ታውቋል። ሰሞኑን የተጋለጠውና በአውሮፓ ፓርላማ ተፈጽሟል የተባለው የሙስና ቅሌትም መሪዎቹን ያሳሰበና ብዙ ያወያየ እንደንደበርም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በሀይል አቅርቦት ላይ በተፈጠረው ቀውስ፣ በኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት ላይ እንዲሁም የህብረቱን ደህንነት ማጠናከር በሚቻልባቸው አጀንዳዎች ላይ በሰፊው ተወያይተው ውሳኔዎችን አሳልፈዋል።
ከውጭ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ከአሜሪካ ጋር በንግድ ግኑኝነት ላይ ስለተፈጠረው ውዝግብ፣ በደቡብ የሜድትርኒያን ባህርና በምስርቅ በኩል ወደ ህብረቱ ስለሚገቡት ስደተኞች እንደዚሁ በሰፊው የተወያዩ ሲሆን፤ ከአሜሪካ ጋር ባለው የንግድ ውዝግብ ኮሚሽኑ የመፍትሄ ሀሳቦችን እንዲያቀርብ ሲወሰን፤ የስደተኖችን አጀንዳ በሚመለክት በሚቀጥለው የካቲት ወር በሚደረገው ጉባኤ በሰፊውና በጥልቀት ለመወያየት ቀጠሮ ተይዟል።
የዩክሬኑ ጦርነት በአባል ገሮች ላይ እያደረሰ ባለው ተጽኖ ምክንያት ለዩክሬይን በሚሰጥ ተጨማሪ እርዳታና በሩሲያ ላይም ሊጣል በታሰበው ተጨማሪ የማዕቀብ እርምጃ፤ በመንግስታቱ መካከል ልዩነት እንዳይኖር ተሰግቶ የነበረ ቢሆንም፤ በሁሉም አጀንዳዎች መሪዎች ተስማምተው ለዩኪረን 18 ቢሊዮን ዩሮ ተጨማሪ እርዳታ በማጽደቅና በሩሲያ ላያ ደግሞ ለዘጠነኛ ግዜ ተጨማሪ የማዕቀብ እርምጃ ለመውሰድ ተስማምተው ወሰነዋል።
ከጉባኤው በኋላ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ሚስተር ቻርለስ ሚሸል፣ የወቅቱን የህብረቱን ፕሬዝደንሲ የያዘቸው የቼክ ሪፑብሊክ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚስትር ፒተር ፊያላ እንደዚሁም የኮምሺኑ ፕሬዳንት ኡርሱላ ፎንዴር ላየን ሁሉም፤ ውሳኔዎቹ የተላለፉት በሁሉም 27ቱ አባል አገሮች ስምምነት መሆኑን ጠቅሰው አንድነታቸው ችግሩን በጋራ ለመቋቋም እንደረዳቸው አስታውቀዋል። ሁሉም ግን በመገለጫቸው የዩክሬን ጦርነት እያስከፈለ ያለውን ዋጋ ሳይጠቅሱ አላለፉም። የቼኩ ጠቅላይ ሚኒስተር ጦርነቱ በህብረቱ ላይ በሁሉም ዘርፎች ያስከተለውን ተጽኖ ሲገልጹ፤ “ተጽኖ ያሳደረው በጸጥታና የደህንነት ዘርፉ ብቻ አይድለም። በኢኮኖሚና በሀይል አቅርቦት ላይም ከፍተኝ ዋጋ እያስከፈለን ነው”፤ በማለት ሁሉንም ችግሮች ግን በአንድነትና በስምምነት ለመቋቋም ጥረት እየተደረገ እንደሆነና እንደተስማሙም አስረድተዋል።
የኮሚሽኑ ፕሬዝድንት ወይዘሮ ፎንዴ ርላየንም ጦርነቱ አውሮፓን እያስከፈለ ያለውን ዋጋ በመግለጫቸው አንስተዋል፤ “ ጦርነቱ በኢኮሚው ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ነው ያሳደረው። ለዘንድሮ የሀይል አቅሮቦት በቂ ክምችት ያለን ቢሆንም ችግሩ ግን ለሚቀጥለው ዓመትም እንደሚቀጥልና በዚህም ምክንያት የሀይል ወይም ጋዝ ነዳጅና ኤሌክትሪክ ዋጋ ከፍ እንዳለ እንደሚቆይ ጠቅሰው፤ ችግሩን ለመቋቁም ግን ልዩ ልዩ ጠረቶች እየተደረጉ እንደሆነም ገልጸዋል።
በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ተሁኖም ግን የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን የሚሰጠውን እርዳታ እንደሚቀጥልና የህብረቱ መሪዎችም በስብሰባውቸው ይህንኑ እንዳረጋገጡ ነው ፕሬዝዳንቷ የገለጹት፡ “ ዩክሬንን መርዳታችን እስከመቼውም የሚቀጥል ነው። ህብረቱ በዚህ አመት ብቻ 19.7 ቢዮን ዩሮ የረዳ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፤ አሁን ደግሞ ለ2023 ዓ.ም የጠየቅነውን የ18 ቢሊዮን ዩሮ እርዳታ አጽድቋል በማለት ህብረቱ በዩክሬን ጉዳይ ግምባር ቀደም ተሰላፊ ሆኖ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
ጉባኤው የክሮሺያን ወደ ሸንገን ክልል መግባት ያጸደቀ ሲሆን ሶስቱም ባለስልጥኖች በጋዜጣዊ መግለጫቸው ሩማንያና ቡልጋሪይም በሚቀጥለው የ2023 አመት ወደ ሸንገን ያለቪዛ መዘዋወሪያ ክልል እንደሚገቡ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የህብረቱ ባለስልጣኖቹም ሆኑ የጉባኤው ተስታፊ መሪዎች በዘለቁበት መድረክ ሁሉ ግን በዋናነት በአውሮፓ ፓርላማ በተጋለጠው የሙስና ቅሌት ላይ ነው በጥያቄ ሲዋከቡ የዋሉት። ሁሉም የጉዳዩን አሳስቢነትና አሳፋሪነት በማመን ተገቢውን እርምት በማድረግና አስፈላጊዎቹን የአሰራር ስልቶች በመዘርጋት በፓርላማውና በአጠቃላይም በህብረቱ ተቋሞች ላይ እየተነሳ ያለውን የተአማኒነት ጥያቄ እንደሚመልሱ በያሉበትና በተጠየቁበት ቦታ ሁሉ ሲናገሩ ተደምጠዋል።
ገበያው ንጉሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
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