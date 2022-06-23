 የአውሮፓ ሕብረት የመሪዎች ዩክሬይንንና ሞልዶቫን እጩ የሕብረቱ አባል እንዲሆኑመወሰኑ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 24.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

የአውሮፓ ሕብረት የመሪዎች ዩክሬይንንና ሞልዶቫን እጩ የሕብረቱ አባል እንዲሆኑመወሰኑ

የአውሮፓ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ለሁለት ቀናት ሲያካሂደው የነበረውን ስብሰባ ዩክሬይንንና ሞልዶቫን እጩ የሕብረቱ አባል እንዲሆኑ በመወሰን ማምሻውን ተጠናቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:24

የአውሮፓ ሕብረት መሪዎች ዩክሬንንና ሞልዶቫን እጩ አባል አድርጎ መቀበሉን

የአውሮፓ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ለሁለት ቀናት ሲያካሂደው የነበረውን ስብሰባ ዩክሬይንንና ሞልዶቫን እጩ የሕብረቱ አባል እንዲሆኑ በመወሰን ማምሻውን ተጠናቋል።

የብራስልሱ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ እንደዘገበው ሕብረቱ ባጭር ጊዜ ዩክሬይንን እጩ አባል ማድረጉ የፖለቲካ ትርፍ ያስገኝላታል ነው የባለው። ውሳኔው ለሕብረቱ ዩክሬይንን የበለጠ እንዲደግፍ ታላቅ ሃላፊነት የሚያኀክም ሲሁን ለዩክሬiይን ደግሞ ፖltikawina ዲፕሎማሲያዊን ጨምሮ ሌሎች ድጋፎች ከሕብረቱ እንድታገኝ ያስችላታል ነው የተባለው።

ሕብረቱ በሩስያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲተገበር እንጂ አዲስ ማዕቀብ የመጣል ፈላጎት እንደሌለው ተገልጿል።

ገበያው ንጉሴ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

ነጋሽመሐመድ

Audios and videos on the topic

የአውሮፓ ሕብረት መሪዎች ዩክሬንንና ሞልዶቫን እጩ አባል አድርጎ መቀበሉን  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአውሮፓ ሕብረት በናይል ወንዝ ላይ የያዘው አቋምና ኢትዮጵያ

የአውሮፓ ሕብረት በናይል ወንዝ ላይ የያዘው አቋምና ኢትዮጵያ 23.06.2022

በናይል ውኃ አጠቃቀም የሦስትዮሽ ድርድር ዙሪያ የታዛቢነት ሚና ያለው የአውሮፓ ሕብረት የወንዙን የውኃ አጠቃቀም በተመለከተ ከሰሞኑ ለግብጽ ያደላ አቋም ማራመዱን ኢትዮጵያ አጣጣለች። ከሰሞኑ ውይይት ያደረጉት የአውሮፓ ሕብረት እና ግብጽ የናይል ውኃ አጠቃቀምን በተመለከተ ባወጡት የጋራ መግለጫ ለአንድ ወገን ያደላ አቋም ማራመዳቸው ታዉቋል።

የአባይ ግድብ፣ የጠ/ሚ ማብራሪያ እና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት

የአባይ ግድብ፣ የጠ/ሚ ማብራሪያ እና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት 25.02.2022

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚውን የኅብረተሰብ ክፍል የሚያወያዩ ኹነቶች ቁጥራቸው እየጨመረ የሄደ ይመስላል። በዚህ ሳምንት በተለይ የኅዳሴ ግድብ በአንድ ተርባይን የኤሌክትሪክ ማመንጨት ተግባር መጀመር፣ ጠ/ሚ ዐቢይ አህመድ በምክር ቤት የሰጡት ማብራሪያ እንዲሁም የሩሲያ እና ዩክሬን ጉዳይ ላይ ከተሰነዘሩ አስተያዮች የተወሰኑትን መራርጠናል።

ኢትዮጵያ በመንታ መንገድ የተሰኘዉ ጉባዔ

ኢትዮጵያ በመንታ መንገድ የተሰኘዉ ጉባዔ 07.12.2021

ኢትዮጵያ በመንታ መንገድ በተሰኘ ርዕስ  ትናንት በበየን መረብ ውይይት ተካሂዷል። ውይይቱ የተዘጋጀውና የተመራው በሁለት የአውሮጳ ፓርላማ አባሎች ሚሼሌ ሪቫዚ ከአረንጓዴዎቹ ወገን እና ያን ክሪስቶፍ ከለዘብተኞቹ በኩል ናቸው። 