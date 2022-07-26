 የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 26.07.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

ሩስያ ወደ አውሮጳ የምታስተላልፈውን ጋዝ መጠን እንደምትቀንስ ማሳሰቧ በሩስያ ዩክሬን ጦርነት ሰበብ የጋዝ አቅርቦት ቀውስ ለገጠማቸው የአውሮጳ ሀገራት በተለይም ለጀርመን ተጨማሪ ስጋት ሆኗል።ሩስያ ወደ አውሮጳ የምልከውን ጋዝ ከነገ ጀምሮ እቀንሳለሁ ማለቷ ሌሎች በርካታ ኪሳራዎችና ተጽእኖዎችም ማድረሱ አይቀርም። ይበልጥ ተጎጂዋ ደግሞ ጀርመን ናት።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:55

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

በሩስያ ዩክሬን ጦርነት ሰበብ በአውሮጳ የተከሰተው የኃይል አቅርቦት ቀውስ በዚህ ሳምንት ተባብሶ ቀጥሏል። ግዙፉ የሩስያ የነዳጅ አምራችና ሻጭ ኩባንያ ጋዝፕሮም እስካሁን ወደ አውሮጳ ሲያስተላልፍ የነበረውን ጋዝ መጠን ከነገ ጀምሮ እንደሚቀንስ አስታውቋል። ጋዝፕሮም እንዳለው ኖርድ ስትሪም አንድ በተባለው የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር እስካሁን ወደ አውሮጳ ሲያከፋፍል  የቆየውን ጋዝ ከነገ ረቡዕ ጀምሮ በፊት ይልክ ከነበረው መጠን ወደ 20 በመቶ ዝቅ ያደርጋል። አውሮጳ ለመጪው ክረምት ጋዝ ለማከማቸት ጥረት በሚያደረግበት በዚህ ወቅት ላይ ሩስያ አስቀድማ ጋዙ ይቀነሳል ማለቷ፣ለአውሮጳ በተለይ ለጀርመን ዱብ እዳ  ሆኗል። በእስካሁኑ ስጋት ላይ ይህ ሲጨመር መስመሩን ከነአካቴው እንዳትዘጋውም እየተፈራ ነው። የሩስያው መንግሥት የሚያስተዳድረው የጋዝፕሮም ኩባንያ  ትናንት በትዊተር እንዳስታወቀው እርምጃው ተግባራዊ ሲሆን  በጋዝ ማስተላለፊያ መስመሩ በቀን ወደ አውሮጳ የሚላከው ጋዝ 33 ሚሊዮን ኩቢክ ሜትር ብቻ ነው የሚሆነው።ይህም ከዚህ ቀደም ሩስያ በዚሁ መስመር ትልከው ከነበረው ጋዝ አንድ አምስተኛው ብቻ ነው። 

EU-Sondertreffen der Energieminister in Brüssel

ኩባንያው  ጥገና ያስፈልገዋል ያለው  አንድ ተርባይን ስራ ስለሚያቆም የሚላከው ጋዝ ይቀንሳል ። ይህም የነዳጅ ዋጋ ከእስካሁኑ በጣም እንዲንር  አድርጓል።ጀርመን የተማሩት የመርሰዲስ ቤንዝ ኩባንያ ባልደረባ የምጣኔ ሀብት ምሁር ዶክተር ጸጋዬ ደግነህ ለዶቼቬለ እንደተናገሩት ሩስያ ወደ አውሮጳ የምልከውን ጋዝ መጠን ከነገ ጀምሮ እቀንሳለሁ ማለቷ ሌሎች በርካታ ኪሳራዎችና ተጽእኖዎችም ማድረሱ አይቀርም። ዶክተር ፀጋዬ ለእረፍት ከሄዱባት ከስዊድን ለዶቼቬለ በስልክ እንደተናገሩት ከሁሉም ይበልጥ ተጎጂዋ ደግሞ ጀርመን ናት።
እንደ ዶክተር ጸጋዬ ይህ ደግሞ ተያያዥ ምጣኔ ሀብታዊ አንድምታዎች ይኖሩታል። ከዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩሮ ተዳክሟል። ከዩክሬኑ ጦርነት በኋላ የዩሮ የመግዛት አቅም መዳከም «የአንዱ ቤት ሲቃጠል ሌላው መብራቱ ነው እንደሚባለው ለዶላር ጠቅሟል። ሩስያ የምትልከው ጋዝ የሚቀንስበት ምክንያት  ወደ አውሮጳ ጋዝ የምትልክበት  ኖርድ ስትሪም አንድ የተባለው ጋዝ ማስተላለፊያ መስመር አንድ ተርባይን ለጥገና ከሄደበት ካናዳ እስካሁን አለምመምጣቱ መሆኑን ተናግራለች። ሌላ ሁለተኛ ተርባይንም ችግሮች እየታዩበት ነው ብላለች ሩስያ ።የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በሩስያ ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች የኖርድ ስትሪም አንድን ስራ አስቸጋሪ አድርገውታል ሲሉም ችግሩን በማዕቀብ ጣዮቹ አላከዋል። ይህን ግን ኅብረቱም ሆነች ጀርመን  አይቀበልም። ሩስያ የጋዝ አቅርቦትን እንደ መያዣ እየተጠቀመች እያታለለችንም ነው እያሉ ነው። 
በሩስያ ጋዝ ቅነሳ ላይ ዛሬ የመከሩት የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት መንግሥታት ወደፊት ከሩስያ በኩል ሊያጋጥም የሚችል ተጨማሪ የጋዝ አቅርቦት ቅነሳን ለመቋቋም፤ በክረምቱ ወራት ጋዝ በቁነና ለማከፋፈል ዛሬ ተስማምተዋል።የህብረቱ አባል ሀገራት የኃይል ሚኒስትሮች ከመጪው ነሐሴ እስከ መጋቢት ድረስ የጋዝ ፍላጎታቸውን መጠን በ15 በመቶ ለመቀነስ ያለመ ረቂቅ ሕግ አጽድቀዋል። ይህ ለችግሩ የታቀደ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው ግን ችግሩ የሚቀጥል ከሆነ ሌሎች መዘዞችንም ማስከተሉ አይቀርም ይላሉ ዶክተር ፀጋዬ።

DW Videostill | Tschechischer Industrieminister äußert sich zu Putin

ሩስያ ወደ ተቀረው አውሮጳ  የምትልከውን ጋዝ መጠን የምትቀንሰው መስመሩ ለጥገና ተብሎ እስካለፈው ሐሙስ ድረስ ለ10 ቀናት ተዘግቶ በተከፈተ በአምስት ቀኑ መሆኑ ነው። በ«ኖርድ ስትሪም አንድ» መስመር የሚመጣው ጋዝ ለ10 ቀናት ተቋርጦ እንደገና ስራውን  ከጀመረ በኋላ ጀርመን የምታገኘው ጋዝ ወደ 40 በመቶ ዝቅ ብሎ ነበር። የአሁኑ ቅነሳ ሲታከልበት ደግሞ  የጋዝ አቅርቦቱ በግማሽ ይቀንሳል ተብሏል። ጋዝ ለኢንዱስትሪዎች ማንቀሳቀሻ ለኤሌክትሪክ ማመንጫ እና በክረምት ደግሞ ለቤቶች ማቆምያ ጥቅም ላይ ይውላል።በተለይ በጥቅምት ገደማ ለሚጀምረው የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ከባድ ክረምት በቂ ጋዝ ካልተከማቸ  ክፍለ ዓለሙ ለኤኮኖሚ ዝግመት ይዳረጋል የሚሉ ስጋቶች እየተሰሙ ነው። በዚህ የተነሳም በክረምቱ ወራት ጋዝን በራሽን  ማከፋፈል ግድ ሆኗል።እንደ ቼክ ሪፐብሊክ ያሉ የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት የሩስያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን  ፣የጋዝ አቅርቦትን እንደ ማስፈራሪያ በመጠቀም  «ቆሻሻ» ሲሉ የጠሩትን ጨዋታቸውን መቀጠላቸው እንደማይቀር እያስጠነቀቁ ነው። 

ኂሩት መለሰ

ሸዋዬ ለገሠ
 

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የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.07.2022 The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa The Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov, arrived today in Addis Ababa for a working visit to Ethiopia. Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Demeke Mekonnen and other high-level government officials welcomed the Russian Foreign Minister upon his arrival at Bole International Airport. During his stay in Ethiopia, Lavrov is due to consult with high-ranking government officials on matters that will strengthen the ties between the two countries. It is to be recalled that Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Ethiopia paid a visit to Russia in 2021 to discuss collaboration and strengthen relationships. Similarly, Sergey Lavrov visited Addis Abeba in 2018 and signed agreements to boost relations between Ethiopia and Russia. The Russian foreign minister had earlier visited Egypt and the Republic of the Congo.

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ 26.07.2022

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ ዲስ አበባ ገቡ። ላቭሮቭ በአዲስ አበባ ቆይታቸዉ ከኢትዮጵያና ከአፍሪቃ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የላቭሮቭ የአፍሪቃ ሃገራት ጉብኝት ዓላማ የሩስያ ዩክሬንን ወረራ ተከትሎ ሩስያን ለማውገዝ ከምዕራባውያን ጎን ያልቆመውን የአፍሪቃን ክፍለ ዓለምና የሩስያን ግንኙነት ማጠናክር ነው።

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ 19.07.2022

«ማዕቀቦቹ ጦርነቱን ያሳጥራሉ፤ሩስያን በማዳከምም ፈጣን ስኬት ያስገኛል ብለው ያስቡ ነበር።ሆኖም ይህ አልሰራም። በመጀመሪያ እግራችን ላይ ተኮስን ብዬ ነው የማስበው።አሁን ደግሞ የአውሮጳ ምጣኔ ሀብት በራሱ ሳንባዎች ላይ መተኮሱን በግልጽ እናያለን።ይህን አድርጎም ትንፋሹ እንዳያጥርበት በየቦታው እየተጣጣረ ነው።»ቪክቶር ኦርባን

27.04.2022 Lubmin - Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Der russische Energiekonzern Gazprom reduziert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut. (zu dpa «Gazprom drosselt Lieferung durch Nord Stream 1 noch weiter»)

ሩስያ «ኖርድ ስትሪም» የነዳጅ ማጓጓዣ ቧንቧን ዘጋች 11.07.2022

ሩሲያ በየዓመቱ ለሚካሄድ የጥገና ሥራ በሚል በባልቲክ ባህር በኩል ወደ አዉሮጳ የሚመጣዉን የነዳጅ ማጓጓዣ የኖርድ ስትሪም ቧንቧን ከዛሬ ጀምሮ ዘጋች። በተያዘዉ መረሃ ግብር መሰረት ሩስያ ለዓመታዊ ጥገና እና ፍተሻ የነዳጅ ሟጓጓዣ ቧንቧ መዝጋትዋ የጀርመንን የጋዝ አቅርቦት ይቀንሰዋል ተብሎ አስግቷል።