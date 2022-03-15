 የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 19.07.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

«ማዕቀቦቹ ጦርነቱን ያሳጥራሉ፤ሩስያን በማዳከምም ፈጣን ስኬት ያስገኛል ብለው ያስቡ ነበር።ሆኖም ይህ አልሰራም። በመጀመሪያ እግራችን ላይ ተኮስን ብዬ ነው የማስበው።አሁን ደግሞ የአውሮጳ ምጣኔ ሀብት በራሱ ሳንባዎች ላይ መተኮሱን በግልጽ እናያለን።ይህን አድርጎም ትንፋሹ እንዳያጥርበት በየቦታው እየተጣጣረ ነው።»ቪክቶር ኦርባን

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:25

የአውሮጳ የኃይል ቀውስና መዘዙ

የአውሮጳ ኅብረት ፣ከዩክሬኑ ጦርነት በኋላ ለተከሰተው የኃይል አቅርቦት ቀውስ አማራጭ የመፍትሄ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምሯል ።ይሁንና ኅብረቱ በሩስያ ላይ በጣለው ማዕቀብ ሰበብ የተከተለው ይህ ችግር የተለያዩ መዘዞችን አስከትሏል። 
የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ፤ በሩስያ ላይ የተጣለውን ማዕቀብ እንደሚያጠናክሩ ትናንት ብራሰልስ ባካሄዱት ስብሰባ አስታውቀዋል።የኅብረቱ ባለሥልጣናት እንደተናገሩት የማዕቀቡ መጠናከር ሩስያን ያንበረክካል ብለው ያምናሉ። ይሁንና ከአባል ሀገራት አንዳንዶቹ ኅብረቱ እስካሁን ማዕቀብ የጣለው በራሱ ላይ እንጂ በሩስያ ላይ አይደለም የሚሉ ጠንካራ ወቀሳዎች እየሰነዘሩ ነው።ከመካከላቸው አንዱ የሀንጋሪው ፕሬዝዳንት ቪክቶር ኦርባን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ብራሰልስ ከሞስኮ በላይ በአውሮጳ ምጣኔ ሀብት ላይ ተጨማሪ ጉዳት እያደረሰ ነው በማለት የኅብረቱን የፖለቲካ መርህ አጣጥለዋል። ኅብረቱ በሩስያ ላይ የጣላቸው 6 ዙር ማዕቀቦች የተጠበቀውን ውጤት አለማምጣት ብቻ ሳይሆን ተቃራኒውን ነው ያስገኙት ባይ ናቸው ኦርባን።
«ማዕቀቦቹ ከአውሮጳ ኅብረት ይልቅ ሩስያን ይበልጥ ይጎዳሉ ብለው ነበር ያሰቡት፤ግን ይህ ስህተት ነው።»ያሉት ኦርባን «ይበልጥ እኛን ጎድቶናል ፣ማዕቀቦቹ ጦርነቱን ያሳጥራሉ፤ሩስያን በማዳከምም ፈጣን ስኬት ያስገኛል»ብለው ያስቡ እንደነበር ሆኖም ይህም አለመስራቱን ተናግረዋል። ጦርነቱ አለመቀነሱ ብቻ ሳይሆን እየተራዘመ ነው የሄደው፤ ሲሉም ማዕቀቡ እንዳልረዳ የጠቀሱት ኦርባን «በመጀመሪያ እግራችን ላይ ተኮስን ብዬ ነው የማስበው።አሁን ደግሞ የአውሮጳ ምጣኔ ሀብት በራሱ ሳንባዎች ላይ መተኮሱን በግልጽ እናያለን።ይህን አድርጎም ትንፋሹ እንዳያጥርበት በየቦታው

Belgien Brüssel | EU Gipfeltreffen - Viktor Orban

እየተጣጣረ ነው።»ሲሉ ወቅሰዋል
ኦርባን አንዳንድ ሀገራት የኅይል ምንጭ ላያገኙ ይችላሉ፤ጋዝ ላይኖራቸው ይችላል። ሀንጋሪን የመሳሰሉ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ጋዝ ሊኖራቸው ይችላል ።የሚያገኙት ግን በውድ ዋጋ መሆኑን አስረድተዋል።የብራሰልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ እንደሚለው የብራሰልስን የማዕቀብ እርምጃዎች የምትወቅሰው ሀንጋሪ ብቻ አይደለችም። እርምጃዎቹ የተለያዩ ተጽእኖዎች ያሳደሩባቸው መንግሥታትም የማዕቀቡ ተቃዋሚዎች ናቸው። 
ይሁንና የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ጆሴፕ ቦሬል ግን በሩስያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ችግር ፈጥሯል፤የነዳጅ ዋጋ እንዲጨምር አድርጓል መባሉ ፍጹም ስህተት ነው ሲሉ ትናንት ከስብሰባው በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የኅብረቱ የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ  ቦሬል በነዳጅ ላይ ከተጣሉት ማዕቀቦች እንስቶ ከገንዘብ ጋር እስከተያያዙት እገዳዎች ድረስ ኅብረቱ የወሰዳቸው እርምጃዎች ከሩስያ ይልቅ የአውሮጳ ኅብረት ተጎጂ እንዲሆን አድርጓል መባሉን ስህተት ብለውታል። ከዚያ ይልቅ ሩስያ ይህን መሰሉን ትርክት ለፕሮፓጋንዳ እየተጠቀመችበት ነው ሲሉም ከሰዋል። በአሁኑ ጊዜ የአውሮጳ ኅብረት ሩስያ ላይ ማዕቀብ ከጣለ በኋላ አባል ሀገራት የጋዝ አቅርቦት ችግር ላይ መውደቃቸው፣ የተለያዩ  ሸቀጦች ዋጋ መናሩ ግልጽ ሆኖ ሳለ ኅብረቱ በማዕቀቡ የተጎዳችው ሩስያ እንጂ እኛ አይደለንም ማለቱ ማነጋገሩ ቀጥሏል። ትናንት ብራሰልስ ውስጥ የተሰቡት የኅብረቱ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ የሚውል ተጨማሪ 500 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። በሩስያ ላይ ደግሞ የጣሏቸውን ማዕቀቦች  ለማጠናከር ማቀዳቸውን አስታውቀዋል። በሩስያ ላይ የወርቅ ሽያጭን ለማገድ ማሰባቸውንም ተናግረዋል። ይህን የመሳሰለው ተጨማሪ ማዕቀብ  ይበግራታል ተብላ የማትታሰበው ሩስያ አሁንም ዳር ዳር ማለት በጀመረችው የአውሮጳ ጋዝ አቅርቦት ማስተጓጓል እንድትገፋ እንዳያደርጋት ማስጋቱ አልቀረም። 

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ

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የአውሮጳ የኃይል ቀውስና መዘዙ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአውሮጳ ኅብረት የመስፋፋት እቅድና አንድምታው 

የአውሮጳ ኅብረት የመስፋፋት እቅድና አንድምታው  15.03.2022

የአውሮጳ ኅብረትም በተለይ ከዩክሬኑ ጦርነት ወዲህ ለኅብረቱ መስፋፋት ለየት ያለ ትኩረት የሰጠ መስሏል። በዚህ ሳምንት ሰሜን መቄዶናያ የነበሩት የኅብረቱ የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ጆሴፕ ቦሬል  የኅብረቱ መስፋፋት ተጠናክሮ  እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። 

24.02.2022******European Commission President Ursula von der Leyen (L) and vice-president in charge of Foreign Policy Josep Borrell (R) give a joint press statement on Russia's attack on Ukraine, in Brussels on February 24, 2022, ahead of a EU special summit called today to discuss the crisis and further restrictive measures that will impose massive and severe consequences on Russia for its actions. - European Commission will outline to leaders the new sanctions, which will add to an initial round of sanctions imposed on Wednesday after President Vladimir Putin recognised rebel-held parts of Ukraine as independent. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / POOL / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/POOL/AFP via Getty Images)

የዩክሬን ጦርነት ለአውሮጳ ኅብረት ዳፋ 05.05.2022

የአውሮጳ ኅብረት ሩስያ ዩክሬንን በመውረሯ የተነሳ መቀጣጫ በሚል ተደጋጋሚ ማእቀብ ጥለዋል። ማዕቀቦቹ ግን ጦርነቱን ማስቆም አልቻሉም። ጦርነነቱ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የሞቱ እና ከዩክሬን የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው።

የሩስያ የዩክሬን ወረራና የኔቶና የአውሮጳ ኅብረት ምላሽ  

የሩስያ የዩክሬን ወረራና የኔቶና የአውሮጳ ኅብረት ምላሽ   24.02.2022

ከሩስያ ጋር ተፋጦ የቆየው የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ቃል ኪዳን ድርጅት በምህጻሩ ኔቶ«ሆን ተብሎ፣ለረዥም ጊዜ የታቀደና ግልጽ»ያለውን የሩስያ ወረራው አውግዟል።የሩስያ በበኩሏ በዩክሬን የጀመረችው ዘመቻ ግቦች ወታደራዊ ክምችትን ማስወገድ እና ሀገሪቱን ከአፍቃሪ ናዚዎች ነጻ ማድረግ ነው ብላለች።