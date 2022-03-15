የአውሮጳ የኃይል አቅርቦት ቀውስና መዘዙ

«ማዕቀቦቹ ጦርነቱን ያሳጥራሉ፤ሩስያን በማዳከምም ፈጣን ስኬት ያስገኛል ብለው ያስቡ ነበር።ሆኖም ይህ አልሰራም። በመጀመሪያ እግራችን ላይ ተኮስን ብዬ ነው የማስበው።አሁን ደግሞ የአውሮጳ ምጣኔ ሀብት በራሱ ሳንባዎች ላይ መተኮሱን በግልጽ እናያለን።ይህን አድርጎም ትንፋሹ እንዳያጥርበት በየቦታው እየተጣጣረ ነው።»ቪክቶር ኦርባን
የአውሮጳ ኅብረት ፣ከዩክሬኑ ጦርነት በኋላ ለተከሰተው የኃይል አቅርቦት ቀውስ አማራጭ የመፍትሄ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምሯል ።ይሁንና ኅብረቱ በሩስያ ላይ በጣለው ማዕቀብ ሰበብ የተከተለው ይህ ችግር የተለያዩ መዘዞችን አስከትሏል።
የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ፤ በሩስያ ላይ የተጣለውን ማዕቀብ እንደሚያጠናክሩ ትናንት ብራሰልስ ባካሄዱት ስብሰባ አስታውቀዋል።የኅብረቱ ባለሥልጣናት እንደተናገሩት የማዕቀቡ መጠናከር ሩስያን ያንበረክካል ብለው ያምናሉ። ይሁንና ከአባል ሀገራት አንዳንዶቹ ኅብረቱ እስካሁን ማዕቀብ የጣለው በራሱ ላይ እንጂ በሩስያ ላይ አይደለም የሚሉ ጠንካራ ወቀሳዎች እየሰነዘሩ ነው።ከመካከላቸው አንዱ የሀንጋሪው ፕሬዝዳንት ቪክቶር ኦርባን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ብራሰልስ ከሞስኮ በላይ በአውሮጳ ምጣኔ ሀብት ላይ ተጨማሪ ጉዳት እያደረሰ ነው በማለት የኅብረቱን የፖለቲካ መርህ አጣጥለዋል። ኅብረቱ በሩስያ ላይ የጣላቸው 6 ዙር ማዕቀቦች የተጠበቀውን ውጤት አለማምጣት ብቻ ሳይሆን ተቃራኒውን ነው ያስገኙት ባይ ናቸው ኦርባን።
«ማዕቀቦቹ ከአውሮጳ ኅብረት ይልቅ ሩስያን ይበልጥ ይጎዳሉ ብለው ነበር ያሰቡት፤ግን ይህ ስህተት ነው።»ያሉት ኦርባን «ይበልጥ እኛን ጎድቶናል ፣ማዕቀቦቹ ጦርነቱን ያሳጥራሉ፤ሩስያን በማዳከምም ፈጣን ስኬት ያስገኛል»ብለው ያስቡ እንደነበር ሆኖም ይህም አለመስራቱን ተናግረዋል። ጦርነቱ አለመቀነሱ ብቻ ሳይሆን እየተራዘመ ነው የሄደው፤ ሲሉም ማዕቀቡ እንዳልረዳ የጠቀሱት ኦርባን «በመጀመሪያ እግራችን ላይ ተኮስን ብዬ ነው የማስበው።አሁን ደግሞ የአውሮጳ ምጣኔ ሀብት በራሱ ሳንባዎች ላይ መተኮሱን በግልጽ እናያለን።ይህን አድርጎም ትንፋሹ እንዳያጥርበት በየቦታው
እየተጣጣረ ነው።»ሲሉ ወቅሰዋል
ኦርባን አንዳንድ ሀገራት የኅይል ምንጭ ላያገኙ ይችላሉ፤ጋዝ ላይኖራቸው ይችላል። ሀንጋሪን የመሳሰሉ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ጋዝ ሊኖራቸው ይችላል ።የሚያገኙት ግን በውድ ዋጋ መሆኑን አስረድተዋል።የብራሰልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ እንደሚለው የብራሰልስን የማዕቀብ እርምጃዎች የምትወቅሰው ሀንጋሪ ብቻ አይደለችም። እርምጃዎቹ የተለያዩ ተጽእኖዎች ያሳደሩባቸው መንግሥታትም የማዕቀቡ ተቃዋሚዎች ናቸው።
ይሁንና የአውሮጳ ኅብረት የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ጆሴፕ ቦሬል ግን በሩስያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ችግር ፈጥሯል፤የነዳጅ ዋጋ እንዲጨምር አድርጓል መባሉ ፍጹም ስህተት ነው ሲሉ ትናንት ከስብሰባው በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የኅብረቱ የውጭ ጉዳዮች ሃላፊ ቦሬል በነዳጅ ላይ ከተጣሉት ማዕቀቦች እንስቶ ከገንዘብ ጋር እስከተያያዙት እገዳዎች ድረስ ኅብረቱ የወሰዳቸው እርምጃዎች ከሩስያ ይልቅ የአውሮጳ ኅብረት ተጎጂ እንዲሆን አድርጓል መባሉን ስህተት ብለውታል። ከዚያ ይልቅ ሩስያ ይህን መሰሉን ትርክት ለፕሮፓጋንዳ እየተጠቀመችበት ነው ሲሉም ከሰዋል። በአሁኑ ጊዜ የአውሮጳ ኅብረት ሩስያ ላይ ማዕቀብ ከጣለ በኋላ አባል ሀገራት የጋዝ አቅርቦት ችግር ላይ መውደቃቸው፣ የተለያዩ ሸቀጦች ዋጋ መናሩ ግልጽ ሆኖ ሳለ ኅብረቱ በማዕቀቡ የተጎዳችው ሩስያ እንጂ እኛ አይደለንም ማለቱ ማነጋገሩ ቀጥሏል። ትናንት ብራሰልስ ውስጥ የተሰቡት የኅብረቱ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ የሚውል ተጨማሪ 500 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። በሩስያ ላይ ደግሞ የጣሏቸውን ማዕቀቦች ለማጠናከር ማቀዳቸውን አስታውቀዋል። በሩስያ ላይ የወርቅ ሽያጭን ለማገድ ማሰባቸውንም ተናግረዋል። ይህን የመሳሰለው ተጨማሪ ማዕቀብ ይበግራታል ተብላ የማትታሰበው ሩስያ አሁንም ዳር ዳር ማለት በጀመረችው የአውሮጳ ጋዝ አቅርቦት ማስተጓጓል እንድትገፋ እንዳያደርጋት ማስጋቱ አልቀረም።
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ