የአውሮጳ ኅብረት የመከላከያ አቋሙን ለማጠናከር ወሰነ

የሩስያ እና ዩክሬን ጦርነት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት የአውሮጳ ኅብረት የውጭና የመከላከያ ሚኒስትሮች የኅብረቱን የመከላከያ አቋም ለማጠናከርና ለማቀናጀት የሚያስችል ውሳኔ ትናንት አሳልፈዋል። ኅብረቱ ከሰሞኑ ዩክሬንን የሚረዱ ሩሲያን የሚያወግዙ ተከታታይ ውሳኔዎችን በማሳለፍ በሩሲያ ላይ በርካታ የማዕቀብ ርምጃዎችን በመውሰድ ተጠምዶ ነበር።
የሩስያ እና ዩክሬን ጦርነት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት የአውሮጳ ኅብረት የውጭና የመከላከያ ሚኒስትሮች የኅብረቱን የመከላከያ አቋም ለማጠናከርና ለማቀናጀት የሚያስችል ውሳኔ ትናንት አሳልፈዋል። ኅብረቱ ከሰሞኑ ዩክሬንን የሚረዱ ሩሲያን የሚያወግዙ ተከታታይ ውሳኔዎችን በማሳለፍ በሩሲያ ላይ በርካታ የማዕቀብ ርምጃዎችን በመውሰድ ተጠምዶ ነበር። የአውሮጳ ኅብረት በትናንቱ ስብሰባው ግን ስለ ማዕቀብ ያነሳው ነገር አልነበረም። ለጋራ መከላከያ 200 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚመድብ ግን ዐስታውቋል። ይህ የመከላከያ ወጪ ከሩሲያ በአራት እጥፍ እንደሚበልጥና ከቻይና ጋር ግን እኩል ነው ተብሏል።
የአውሮጳ ኅብረት የውጭና የመከላከያ ሚኒስትሮች የኅብረቱን የጋራ ወታደራዊ ፖሊሲ ሰነድ አጽድቀዋል። የአውሮጳ ኅብረት በተለይ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት ከከፍተች ወዲህ፤ ዩክሬንን የሚረዱ፤ ሩሲያን ግን የሚያወግዙ ተከታታይ ውሳኔዎችን በማሳለፍና በሩሲያ ላይ ደግሞ በርካታ የማዕቀብ ርምጃዎችን በመውሰድ ተጠምዶ የቆየ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በትናንትናው ዕለት የተካሄደው የሚኒስትሮች ስብሰባ ግን፤ በዋናነት የራሱን የኅብረቱን የመከላከያ አቋም ለማጠናከርና ለማቀናጀት የሚያስችል ውሳኔ አሳልፎ ነው የተነሳው። የኅብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊና የስብሰባው መሪ ሚስተር ጆሴፕ ቦሪየል ክስብሰባው በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ፤ ሚኒስትሮቹ የኅብረቱን የጋራ የመክላከያ ስትራቴጂ አቅጣጫ (strategic compass) ያጸደቁ መሆኑን ሲገልጹ፤ ውሳኔው በኅብረቱ ታሪክ ትልቅ ቦታ ያለው መሆኑን ጠቅሰዋል።
«በትክክል ውሳኔው የኅብረቱን ደህንነት የሚያረጋግጥና ላውሮፓ የጋራ የደህንነትና መከላከያ ፖሊስ እውን መሆንም ትልቅ እርምጃ ነው» ሲሉም አድንቀውታል። ሚስተር ቦርየል፤ ውሳኔው ሩሲያ ዩክሬንን በወረርችበት ወቅት የተላለፈ ቢሆንም ስራው ግን ቀደም ብሎ የተጀመረና ሲሰራበት የቆየ መሆኑን ገልጸው፤ ለዩክሬኑ ጦርነት የተሰጠ መልስ ሳይሆን ይልቁንም፤ «የአውሮፓ ኅብረት አስፈላጊ ሲሆን የአባል አገሮቹን ጥረት ሊያስተባብርና ከስሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ጋር በመተባበርም አውርፓን ማጠናከር አለበት ለሚለው ጥያቄ የተሰጠ መልስ ነው» ብለዋል።
ትናንት ከስምምነት የተደረሰበት የኅበረቱ የጋራ መካላከያ ሰነድ በኅብረቱ አገሮች የደህንነት ስጋት ሲፈጠር ፈጥኖ ለመንቀሳቀሳና አስፈላጊውን ርምጃ ለመውሰድ የሚያስችልና የኅብረቱን ዜጎች ደህንነት ዋስትና የሚሰጥ፣ የመክላከያ ቴክኖሎጂንም ለማሳደግ የሚረዳ ነው ተብሏል። ከዚህ ጋር በማያያዝ የአውሮጳ ኅብረት አገሮች ለመከላከያ የሚያወጡትን ማወቅና አስፈላጊውን ማሻሻል ማድረግ የሚያስፈልግ መሆኑንም ሚስተር ቦርየል አስገንዝበዋል። ከከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በኋላ እስከ የአውሮጳውያኑ 2014 ዓ.ም ድረስ ለመክላከያ የሚወጣው ወጭ እየቀነሰ ነበር ያሉት ሚስተር ቦሪየል፤ አሁን ግን 200 ቢሊዮን ዩሮ መድረሱንና ይህም ከየአባል አገሮች አጠቃላይ ገቢ 1.5 ከመቶ እንደሆነና ሊሻሻልም እንደሚገባው አሳስበዋል። 200 ቢሊዮን ዩሮ ይደርሳል የተባለው የህብረቱ አገሮች የመካላከያ ወጭ ከሩሲያ በአራት እጥፍ እንደሚበልጥና ከቻይና ጋር ግን እኩል እንደሆነ ትመልክቷል።
ይሁን እንጂ ይህ አዲሱ ወታደራዊ አቅጣጫ አንድ የአውሮጳ ኅብረት ሰራዊት መገንባት ማለት እንዳልሆነ ነው የተገለጸው፤ ሚስተር ቦሪየል ይህን ሲያብራሩም «ዕቅዱ የአውሮጳ ኅብረት ሰራዊት ስለመገንባት አይደለም፤ የየአገሮቹ ሰራዊቶች እንዳሉ ይቀጥላሉ። ግን አንድ ላይ መስራት አለብን ፤ ወጫችንንም ማቀናጀትና አስፈላጊ ሲሆንም በተቀናጀ ሁኒታ ግብረ መልስ መስጠት መቻል አለብን» በማለትት የየአገሮቹ ሰራዊቶች እንዳሉ እንደሚቀጥሉ አስገንዝበዋል።
የአውርጳ ኅብረት የራሱ የሆነ የመክላከያ ሀይል ሊያደራጅ ይገባዋል የሚለውን ሀሳብ በተለይ ፈረንሳይ ስተገፋ የነበር መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፤ አሁን ፈርንሳይ ኅብረቱን በፕሬዚደንትነት መያዟና የዩክሬኑ ጦርነት፤ ሁኔታውን ሳያፋጥነው እንዳልቀረ ይገመታል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነትና የተከተለው ቀውስ ዩክሬንን እያወደመ ብቻ ሳይሆን አውርፓንም አዳዲስ አሰርሮችን እንድትከተል እያስገደደ እንደሆነ እየተነገረ ነው፡፤ በህብረቱ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኒታ ህብረቱ ከበጀቱ ቀንሶ ለሶስተኛ አገር ለመሳሪያ መግዣ ገንዘብ እይሰጠ ነው፤ አባል አገሮች የመካላከያ ወጫቸውን እንዲያሳድጉና ጦራቸውን እንዲያጠናክሩ እየተጠየቁ ነው።
በሌላ በኩል የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ለመጀመሪያ ግዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ስብሰባ በሩሲያ ላይ የተጨማሪ ማዕቀብ ሀሳብ አላነሳም ተብሏል። እሳክሁን የተላለፉት ማዕቀቦች ሩሲያ በዩክሬን ላይ እያደረሰች ያለውን ውድመት ያላቆሙት ወይም ያልቀነሱት መሆኑ ቢታወቅም፤ አሁንም በሩሲያላይ በተለይ በነዳጅና ጋዝ ገበያዋ ላይ ማእቀብ እንዲደረግ ጉትጎታ አለ። ሆኖም ግን የህብረቱ አገሮች በተለይ በነዳጅና ጋዝ ማዕቀብ ጉዳይ ስምምነት እንደሌላቸው ነው የሚታወቀው። ከዚሁ ጋር በአሁኑ ወቅት፤ የዩክሬን መሪዎች ምዕራባዋያን ጦርነቱን እንዲያቆሙላቸው በመማጸን ጊዜ ከማጥፋት ይልቅ፤ ፈጥነው ወደ ውይይትና ድርድር በመግባት ህዝባቸውን ከሞትና ስደት፤ አገራቸውን ከባሰ ውድመት እንዲታደጉ የሚያሳስቡ ድምጾችም እየተሰሙ ነው።
ገበያው ንጉሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሰ