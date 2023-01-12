 የአውሮጳ ባለሥልጣናት የኢትዮያ ጉዞ አንደምታ | ዓለም | DW | 12.01.2023

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ዓለም

የአውሮጳ ባለሥልጣናት የኢትዮያ ጉዞ አንደምታ

የጀርመን እና የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለሥራ ጉብኝት ኢትዮጵያ ይገኛሉ። ይህ ለአውሮጳ እና ለኢትዮጵያ ግንኙነት አንደምታው ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ሁለቱ ውች ጉዳዮች ጋር መነጋገራቸውን በመግለጥ ውይይታቸው «ጥልቅ እና ፍሬያማ» እንደሆነ ገልጠዋል።

የጉብኝቱ አንደምታ እንዴት ይታያል?

የጀርመን እና የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለሥራ ጉብኝት ኢትዮጵያ ይገኛሉ። ሚንስትሮቹ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ከቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚንሥትር ቺን ጋንግ ጉብኝት አንድ ቀን በኋላ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከፈረንሳይ የአውሮፓ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪን ኮሎንና እና ከጀርመን የፌደራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ባየርቦክ ጋር እንደተነጋገሩ እና በመግለጥ ውይይታቸው «ጥልቅ እና ፍሬያማ» እንደሆነ ገልጠዋል። «ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ እና ከጀርመን ጋር ያላትን ጠንካራ እና የቆየ ግንኙነት የሚያንፀባርቅ ነው»ም ብለዋል።

የቻይናው ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር በኢትዮጵያ

የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ነበሩ። እንደሚታወቀው ፣ቀደም ሲል ደግሞ የታላቁዋ ብርታኒያ ተጠሪ‐የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባን ጎብኝተዋል።
አሁን ደግሞ፣ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የጀርመንና የፈረንሣይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ገብተዋል። ይህ ምንን ያመለክት ይሆን?

ይልማ ኃይለ ሚካኤል/ካይት ወከር

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አዜብ ታደሰ

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የጉብኝቱ አንደምታ እንዴት ይታያል?

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የጀርመንና ፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚንሥትሮች ጉብኝት በኢትዮጵያ

የጀርመንና ፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚንሥትሮች ጉብኝት በኢትዮጵያ 12.01.2023

የአውሮጳ ሁለቱ ጠንካራ ሀገሮች የጀርመን እና የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለሥራ ጉብኝት ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ። ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከርእሠ ብሔር ሣኅለ ወርቅ ዘውዴ እና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች መነጋገራቸው ታውቋል።

የደን ምንጣሮን ለመከላከል ያለመው የአውሮጳ ኅብረት ሕግ

የደን ምንጣሮን ለመከላከል ያለመው የአውሮጳ ኅብረት ሕግ 08.12.2022

የአውሮጳ ኅብረት ከሌሎች ሃገራት ወደ አባል ሃገራት የሚገቡ የተለያዩ የእርሻ ውጤቶችን የሚመለከት ደንብን ለማጽደቅ ተስማማ። ከመጪው ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት ጀምሮ በሕግ መልክ ይፋ የሚሆነው ደንብ በሌሎች ሃገራት የደን ጭፍጨፋን ለመከላከል እንደሚረዳ ነው የሚታሰበው።

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የመሠረተ ልማት ጉድለትና ኮሌራ 03.01.2023

የድህነት በሽታ የሚባለው ኮሌራ በንጽሕና ጉድለት የሚከሰት እንደመሆኑ በተለይ የንጹሕ ውኃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ አገልግሎት እጥረት የተንሰራፋባቸው ሃገራት ዋነኛ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከሰሞኑ በስምንት ዓመታት ውስጥ ኮሌራን የማጥፋት ዕቅድ እንደያዘ አመልክቷል።