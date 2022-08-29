የአውሮጳ ህብረት የአየር ድብደባዉን አወገዘ

የአውሮጳ ህብረት የኢትዮጵያ መንግሥት መቀሌ በሚገኝ የህጻናት መጫዋቻ ማዕከል ላይ የአየር ድብደባ መፈፀሙን አወገዘ። ህብረቱ ትናንት እሁድ ባወጣዉ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የጀመሩትን ዉዝግብ እና ጦርነት አቁመዉ ለድርድር ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ አጥብቆ ጠይቋል።
የአውሮጳ ህብረት የኢትዮጵያ መንግሥት መቀሌ በሚገኝ የህጻናት መጫዋቻ ማዕከል ላይ የአየር ድብደባ መፈፀሙን አወገዘ። ህብረቱ ትናንት እሁድ ባወጣዉ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የጀመሩትን ዉዝግብ እና ጦርነት አቁመዉ ለድርድር ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ አጥብቆ ጠይቋል። የአውሮጳ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቻርልስ ሚሼል ጦርነቱ “በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት አደጋ ላይ ጥሏል ሲሉ በትዊተር ባጋሩት ፅሑፍ ገልፀዋል። የመቀሌ የህጻናት መጫወቻ ማዕከል በአዉሮፕላን መደብደቡን ያወገዘዉ የአዉሮጳ ኅብረት በሰጠዉ መግለጫ በጥቃቱ ህፃናትን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች መገደልና መጎዳታቸዉ እንዳሳዘነዉ ገልጿል። የአውሮጳ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፕ ቦሬል በበኩላቸዉ ፤ መቀሌ ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረዉ የአየር ድብደባ፤ የኢትዮጵያ መንግስት በሰላም ድርድሩ ላይ ለመሳተፍ ያለው ቁርጠኝነት ላይ አስፈሪ ጥላ የጣለ ነዉ ብለዋል። ጥቃቱን በማውገዝ የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ድርጅት የዩኒሴፍ ዳይሬክተር ካትሪን ራስል በአየር ጥቃቱ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል ሲሉ በትዊተር ገፃቸዉ ጽፈዋል።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ