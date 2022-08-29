 የአውሮጳ ህብረት የአየር ድብደባዉን አወገዘ | ዓለም | DW | 29.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

የአውሮጳ ህብረት የአየር ድብደባዉን አወገዘ

የአውሮጳ ህብረት የኢትዮጵያ መንግሥት መቀሌ በሚገኝ የህጻናት መጫዋቻ ማዕከል ላይ የአየር ድብደባ መፈፀሙን አወገዘ። ህብረቱ ትናንት እሁድ ባወጣዉ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የጀመሩትን ዉዝግብ እና ጦርነት አቁመዉ ለድርድር ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ አጥብቆ ጠይቋል።

Faust mit aufgemalter Europa-Flagge

የአውሮጳ ህብረት የኢትዮጵያ መንግሥት መቀሌ በሚገኝ የህጻናት መጫዋቻ ማዕከል ላይ የአየር ድብደባ መፈፀሙን አወገዘ። ህብረቱ ትናንት እሁድ ባወጣዉ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የጀመሩትን ዉዝግብ እና ጦርነት አቁመዉ ለድርድር ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ አጥብቆ ጠይቋል። የአውሮጳ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቻርልስ ሚሼል ጦርነቱ “በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት አደጋ ላይ ጥሏል ሲሉ በትዊተር ባጋሩት ፅሑፍ ገልፀዋል። የመቀሌ የህጻናት መጫወቻ ማዕከል በአዉሮፕላን መደብደቡን ያወገዘዉ የአዉሮጳ ኅብረት በሰጠዉ መግለጫ በጥቃቱ ህፃናትን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች መገደልና መጎዳታቸዉ እንዳሳዘነዉ ገልጿል። የአውሮጳ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፕ ቦሬል በበኩላቸዉ ፤ መቀሌ ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረዉ የአየር ድብደባ፤ የኢትዮጵያ መንግስት በሰላም ድርድሩ ላይ ለመሳተፍ ያለው ቁርጠኝነት ላይ አስፈሪ ጥላ የጣለ ነዉ ብለዋል። ጥቃቱን በማውገዝ የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ድርጅት የዩኒሴፍ ዳይሬክተር  ካትሪን ራስል  በአየር ጥቃቱ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል ሲሉ በትዊተር ገፃቸዉ ጽፈዋል።

 

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Faust mit aufgemalter Europa-Flagge fist with european union flag isolated on white © macky_ch #13287780

የዓለም ዜና፤ ነሐሴ 23 ቀን፤ 2014 ዓ.ም ሰኞ 29.08.2022

ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ጦርነት የሚሸከም ጫንቃ ይኖራታል?

ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ጦርነት የሚሸከም ጫንቃ ይኖራታል? 28.08.2022

ዳግም ጦርነት አገርሽቷል። ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ በአጭሩ ህወሃት ከዓመት በላይ የተሻገረ ጦርነት ውዝግባቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድር ለመፍታት መዘጋጀታቸው ሲሰማ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ተስፋ ደብዝዟል።

ኢትዮጵያ፤ የፖለቲካ ባሕል አልባ-ፖለቲከኞች ሐገር

ኢትዮጵያ፤ የፖለቲካ ባሕል አልባ-ፖለቲከኞች ሐገር 29.08.2022

የአዲሱ ዉጊያ ቀስቃሽ ማንም ሆነ ማን የቀድሞዎቹ የአንድ ገዢ ፓርቲ ሹማምንት በወራት ዕድሜ እንደገና ሕዝባቸዉን ዋሹት።በቀዳሚዉ ጦርነት ለተገደሉ ወገኖቹ አልቅሶ ሳያበቃ፣ እንደገና የልጅ ዉላጆቹን ሕይወት ያስገብሩት፣ ራሱን ለስደት፣ ለረሐብ ምናልባትም ለሞት ዳረጉት