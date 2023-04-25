የአውሮጳ ህብረት ከኢትዮጵያ አንጻር የወሰነው አዎንታዊ ውሳኔ

የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትናንት በሉክዘምበርግ ከተማ በነበራቸው ስብሰባ፤ በኢትዮጵያ ላይ ባለ አስራ አንድ ነጥቦች ውሳኔ አስተላልፏል። በኢትዮጵያ በስሜናዊው ክፍል ተቀስቅሶ የነበረውን ጦርነት ተከትሎ የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ሻክሮ መቆየቱ ይታወሳል።
የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትናንት በሉክዘምበርግ ከተማ በነበራቸው ስብሰባ፤ በኢትዮጵያ ላይ ባለ አስራ አንድ ነጥቦች ውሳኔ አስተላልፏል። በኢትዮጵያ በስሜናዊው ክፍል ተቀስቅሶ የነበረውን ጦርነት ተከትሎ የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ሻክሮ መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን፤ ህብረቱ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ በየስብሰባዎቹ፤ ጦርነቱ እንዲቆምና እርዳታ እንዲደርስ በመጠየቅ በይበልጥ የኢትዮጵያን መንግስት ሲያወግዝ ነበር የቆየው። በትናንትናው ስብሰባ ግን፤ ከጦርነቱ ወዲህ ለመጀመሪያ ግዜ የህብረቱ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ ላይ አዎንታዊ የሆነና በቀጣናውም የኢትዮጵያን ዋና የህብረቱን አጋርነት ያረጋገጠ ውሳኔ አስተላልፈዋል።
የኢትዮጵያ መንግስት ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ጋር የነበረውን ጦርነት በፕሮቶሪያው የሰላም ስምምነት ከቋጨ ወዲህ፤ ከህብረቱ ጋር የነበረው ግንኑነት እንደሚሻሻልና ታግዶ የነበረው የበጀት ድጋፍም እንደሚለቀቅ ተስፋ ተደርጎ የነበር ሲሆን፤ ይህ ውሳኔም የዚህ ማሳያ እንደሆነ ተደርጎ ተወስዷል።
በውሳኔው ከጠቀሱት አስራ አንድ ነቦች ውስጥ፤ ኢትዮጵያ በአፍሪካና በተለይም በአፍሪካ ቀንድ ሁነኛ የህብረቱ አጋር መሆኗ፤ የስላም ስምምነቱን ተግባራዊነት የሚያበረታታ መሆኑና የውጭ ሀይሎች ከኢትዮጵያ መውጣታቸው ተገቢ መሆኑን የሚገልጹ ይገኙበታል። ከኢትዮጳያ መንግስት ጋር የነበሩ የሁለትዮሽና አለማቀፍ ፕርግራሞችን ህብረቱ ዳግም እንደሚያስጀምር በመጥቀስም በየደረጃው ካሉት የመንግስት አካላት ጋር የሚያደርገውን የፖለቲካ ውይይት እንደሚቀጥልም ተጠቅሷል።
ተጠያቂነትና የሽግግር ፍትህ የዘላቂ ሰላም መሰረቶች ናቸው የሚለው የሚኒስትሮቹ ውሳኔ፤ የኢትዮጵያ መንግስትን በሽግግር ፍትህ ተግባራዊነት ላይ ተጨባጭ እርምጃ ይወሰድ ዘንድም ጠይቋል።
ሚኒስትሮቹ በአንዳንድ የአገሪቱ ከፍሎች የሚታየው ውጥረትና የመብት ጥሰት የሚያሳስባቸው መሆኑን በመጥቀስም፤ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን የጋራ እንቅስቅሴ በመደገፍ፤ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የባለሙያዎች ቡድን በኢትዮጵያ ላይ የሚያቀርበውን ሪፖርት እንደሚጠብቁም ገልጸዋል።
የውጭ ጉዳይ የሚኒስትሮቹ ስብሰባ በኢትዮጵያ ላይ የደረሰበትን ማጠቃለያ ይዘትና፤ ይህም ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ በቤልጅየም እና የአውሮፓ ህብረት የኢትይዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑትን አምባሳደር ሂሩት ዘመነን በስልክ ጠይቄ ነበር።
ሚስትሮቹ የኢትዮጵያ መንግስት የሚውስዷቸውን የኢኮኖሚ ማሽሻያ ዕቅዶችና በማረጋጊያ ፕሮግራሞች ላይ የዓለማቀፍ የገንዘብ ድርጅቶችና አበዳሪ አገሮች እንዲያግዙ ጥሪ ያቀረቡ መሆኑን በማስታወስ፤ ህብረቱ የያዘውን የበጀት ድጋፍስ ይለቅ ይሆን ወይ ብያቸውም ነበር አምባስደር ሂሩትን ።
ገበያው ንጉሴ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ