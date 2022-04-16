 የአውሮጳ ህብረትና ጃፓን 28ኛው የጋራ ጉባኤ | ዓለም | DW | 12.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

የአውሮጳ ህብረትና ጃፓን 28ኛው የጋራ ጉባኤ

ሁለቱ ወገኖች በጉባያቸው ማጠቃለያ ባወጡት የጋር መግለጫም፤ ሩሲያ ነጻና ሉላዊት አገር በሆነችው ዩክሬን ላይ የፈጸመችው ህገወጥ ወረራ፤ የዓለማቀፍ ህግንና የመንግስታቱ ድርጅትን መርሆዎች የሚጥስ፤ የአውሮጳንና የአለምን ሰላምም አደጋ ላይ የሚጥል ነው በማለት አጥብቀው ኮንነውታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:31

የአውሮጳ ህብረትና ጃፓን የጋራ ጉባኤ

የአውሮፓ ህብረትና ጃፓን 28ኛው የጋራ ጉባኤ ዛሬ በቶኪዮ ተካሂዷል። ህብረቱን ወክለው በጉባኤው የተገኙት የካውንስሉ ፕሬዝድንት ሚስተር ቻርለስ ሚሸልና የኮሚሺኑ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ፎንዴር ሌየን ናቸው። አስተናጋጁ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስተር ሚስተር ፉሚዮ ኪሺዳ  የመሩት ይህ ጉባኤ፤ በሁለትዮሽ የንግድ፣ የደህንነትና የአየር ንብረት ለውጥ አጀንዳዎች ተወያይቶ ውሳኔዎችን እንዳሳለፈ ቢታወቅም፤ የዩክሬን ጦርነትና ቻይና በካባቢውና አለማቀፍ ግንኑነት ላይ የምታራምደው አቋም ዋናዎቹና ጉባኤው በጥልቀት የተወያዩባቸው አጀንዳዎች ነበሩ ተብሏል;። 
ሁለቱም የህብረቱ ከፍተኛ ባለስልጣኖች፤ ከጃፓን መሪዎች ጋር ባደረጉዋቸው ውይይቶችም ሆነ በጋራ በሰጡዋቸው መግለጫዎች፤ በአሁኑ ወቅት ሩሲያ ስጋት የሆነቸው ለዩክሬን ወይም ለአውሮፓ ብቻ ሳይሆን ለአለም ሰላም ጭምር ነው የሚለውን አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። የአውሮፓ ህብረትና ጃፓን የጋራ የዴሞክራሲና የኢኮኖሚ ሞዴሎችን የሚያራምዱ፤ ተመሳሳይ ራዕይ ያላቸው፤ በህግና ህግ  ብቻ ጥቅሞቻቸውን የሚያራምዱ፤ በአሳታፊ (መልቲላቴራሊዝም) አለማቀፍ ስራት የሚይምኑ መሆናቸውን ገልጸው፤ በአሁኑ ወቅት ግን ይህ አሰራር ፈተና ውስጥ የገባ በመሆኑ የአውሮፓ ህብረት እንደ ጃፓን ከመሰሉ ተመሳሳይ እምነት ካላቸው አገሮች ጋር ትብብሩን ማጠናከር እንዳለበት እንደሚያምንና ይህ 28ኛው ጉበኤም በዚህ መንፈስ የተከሄደ እንደሆነ ገልጸዋል።

EU - Japan Gipfel

የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ሚስተር ሚሸልም ይህ የ28ኝው ጉባኤ የተካሄደበት አውድ ልዩ መሆኑን ነው በመግለጫው የተናገሩት: “ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት፤  የጠበቀ ግንኑንትና ትብብር መፍጠርን ቅንጦት ሳይሆን አስፈላጊ እንዲሆን አድርጎታል። የዛሬው  ጉባኤም በዚህ መንፈስ የተክሄደና በሁሉም ዘርፎች የማንደርገውን ትብብር አጠናክሮ ለማስቀጠል  የሚረዳ ነው” ብለዋል። ፕሬዝዳንት ሚሸል በሩሲያ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በሚሆኑበትና እንዳይጣሱም ለማድረግ በሚያስችሉ አሰራሮች ላይም እንደተወያዩ፤ እንዲሁም የጦር ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡና ጦርነቱ በአለማቀፍ የሀይል አቅርቦት ላይ ስለሚኖረው ተጽኖም በጥልቀት የተወያዩ መሆኑን አስታውቀዋል። 


 የኮሚሽኑፕሬዝዳንት ወይዘሮ ኡርዙላ ፎንዴርላየንም በመግለጫቸው፤ የዓለም  ስጋት ናት ባሏት ሩሲያ ላይ አተኩረዋል፤ “ሩሲያ በዩክሬን ላይ እያካሄደችው ባለው አረመኒያዊ ጦርነት ምክኒያት ለዓለም ስራት ዋና የስጋት ምንጫ ሁናለች፤ ከቻይና ጋር የፈጠረችው ወዳጅነትም አሣሳቢ ነው በማለት ጃፓን ቀድመው በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ከጣሉት አገሮች ውስጥ በመሆኗ አመስግነዋል። 
ወይዘሮ ቮንዴርል ሌየን አክለውም”፤ “ልክ እንደአውሮፓ ህብረት፤ ጃፓንም፤ አሁን ፈተና ላይ የወደቀው፤ የዩክሬን የወደፊት ሁኒታ፤ ወይም የአውሮጳ የወደፊቲ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በአጣቃላይ የወደፊቱ ያለም ስራት መሆኑን ተረድታለች” በማለት ይህ የጋራ መግባባት ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ እንዳደርጋቸው ገልጸዋል።

 

EU - Japan Gipfel

የጃፓን ጠቅላይ ሚስተር ኩሺዳ  በበኩላቸው፤ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችው ወረራ አሳስቢነቱ በአውሮፓ ብቻ ሳይሆን፤ እስያን ጨምሮ ያለማቀፉን ስራት ያናጋ  ነው በማለት ይህን ማንም ሊታገስ እንደማይችልና መቆምም እንዳለበት ማሳሰባቸው ተገልጿል። ሁለቱ ወገኖች በጉባያቸው ማጠቃለያ ባወጡት የጋር መግለጫም፤ ሩሲያ ነጻና ሉላዊት አገር በሆነችው ዩክሬን ላይ የፈጸመችው ህገወጥ ወረራ፤ የዓለማቀፍ ህግንና የመንግስታቱ ድርጅትን መርሆዎች የሚጥስ፤ የአውሮፓንና የአለምን ሰላምም አደጋ ላይ የሚጥል ነው በማለት አጥብቀው ኮንነውታል። ሩሲያ በዩኪረን ላይ ጦርነት ከከፍተች ወዲህ፤ የአውሮፓ ህብረት ሞስኮን ከማውገዝና የማዕቀብ እርምጃዎችን ከመውሰድ ባለፈ’ ሩሲያ ከአለማቀፉ ህብረተብ እንድተገለል ለማድረግም ጥረት  ሲያደረግ የቆየ ሲሆን፤ ለተመሳሳይ ተለዕኮም ካንድ ሳምንት በፊት ወይዘሮ ቮንዴር ሌየን በህንድ ጉብኝት ማድረጋቸው ታውቋል። 
ገበያው ንጉሴ 
ለዲደብሊው 
ብራስልስ 
 

Audios and videos on the topic

የአውሮጳ ህብረትና ጃፓን የጋራ ጉባኤ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ማሊ ከምዕራባውያኑ ያላትን የሻከረ ግንኙነት

ማሊ ከምዕራባውያኑ ያላትን የሻከረ ግንኙነት 16.04.2022

የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ባለፈው ረቡዕ የማሊ ወታደራዊ መሪዎች ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ከቀጠሉ የአውሮፓ አገራት ከማሊ ጋር እንደማይተባበሩ አስጠንቅቀዋል። አሜሪካ እና ፈረንሳይን የመሳሰሉ አገራት ሩሲያ ወደ ማሊ የምትልካቸው ወታደራዊ አሰልጣኞች ቫግነር የተባለው የግል የጸጥታ ጥበቃ ኩባንያ ተቀጣሪዎች ናቸው እያሉ ይከሳሉ

የዩክሬን ቀውስና የሩሲያ የነዳጅ ጦርነት

የዩክሬን ቀውስና የሩሲያ የነዳጅ ጦርነት 02.05.2022

ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችው ጦርነት ዛሬ ሰኞ 68ኛ ቀኑን አስቆጥሯል። ብርቱ ሰብዓዊ፣ ኤኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ቀውስ ያስከተለው ጦርነት ሰሞኑን ወደ ነዳጅ ግብይት የመሻገር አዝማሚያ እያሳየ ነው። ሩሲያ ለፖላንድ እና ቡልጋሪያ የምታቀርበውን ነዳጅ በሩብል ለመክፈል ፈቃደኛ አልሆኑም በሚል ምክንያት አቋርጣለች። የአውሮፓ ኅብረት ውሳኔውን ነቅፏል

የተመ ድርጅት ስለ ዩክሬን ጦርነት ማን ማድረግ ይቻለዋል?

የተመ ድርጅት ስለ ዩክሬን ጦርነት ማን ማድረግ ይቻለዋል? 28.02.2022

ከ40 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠራው የተ.መ.ድ ጠቅላላ ጉባኤ የሩሲያን የዩክሬን ወረራ ለማውገዝ የተዘጋጀ የውሳኔ-ሐሳብ ይቀርብለታል። የውሳኔ ሐሳቡ ወደ ጠቅላላ ጉባኤው የተመራው ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ ቀርቦ በሩሲያ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ውድቅ ከሆነ በኋላ ነው። የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ስለ ዩክሬን ጦርነት ማን ማድረግ ይቻለዋል?