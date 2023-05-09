የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት ተግባራትና የሪክያቪኩ ጉባኤ

የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት በአውሮጳ ሰብዓዊ መብቶችንና ዴሞክራሲን ለማስጠበቅ የሕግ የበላይነትንም ለማስከበር ለ74 ዓመታት ሲሰራ ቢቆይም የዩክሬን ሩስያ ጦርነት ዓመት ከ3 ወር እየተጠጋው ነው። ዛሬ ሪክያቪክ አይስላንድ ውስጥ የተጀመረው የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት ጉባኤ ትኩረቶች አንዱ ይኽው ጦርነት ነው።
የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት ዛሬ ሪክያቪክ አይስላንድ የምታስተናግደውን ጉባኤ እያካሄደ ነው። የምክር ቤቱ አባል ሀገራት መሪዎች የታደሙበት የዘንድሮው ጉባኤ በተለይ ለዩክሬን በሚሰጠው ድጋፍ ላይ ትኩረት አድርጓል። የዛሬው ዝግጅታችን በምክር ቤቱ ተግባራትና ከጉባኤው የሚጠበቀውን ያስቃኘናል ። ኂሩት መለሰ አጠናቅራዋለች።
እንደ አውሮጳ ተቋምነቱ ብዙም አይታወቅም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እምብዛም የሚወራለትም ድርጅት አይደለም። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ የተቋቋመው ከአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት ወይም በእንግሊዘኛ መጠሪያው The Council of Europe ። ምክር ቤቱ በአውሮጳ ሰብዓዊ መብቶችንና ዴሞክራሲን ለማስጠበቅ እንዲሁም የሕግ የበላይነትን ለማስከበር የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። ከተመሰረተ ዘንድሮ አራተኛ ጉባኤውን በሪክያቪክ አይስላንድ የሚያካሂደው ምክር ቤቱ 46 አባላት አሉት። በስያሜውና በባንዲራው ምክንያት አንዳንዴ ከአውሮጳ ኅብረት ተቋማት ጋር እየተመሳሰለ ግራ የሚያጋባው ምክርቤቱ ከአውሮጳ ኅብረት ፈጽሞ የተለየ ተቋም ነው። በጎርጎሮሳዊው 1955 ዓም የአውሮጳ ኅብረት የምክር ቤቱን ባንዲራና መዝሙር መውሰዱ በተለያየ ጊዜ ለሚያጋጥሙ መምታታቾች ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል ።
አንድም የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገር መጀመሪያ የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤቱ አባል ሳይሆን ኅብረቱን አልተቀላቀለም።
አቶ ፉአድ እስማኤል ፍሬድሪክ፣በታዋቂው የፈረንሳይ ዩኒቨርስቲ ሶርቦን የተማሩ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ናቸው። በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በአውሮጳ ኅብረት እና በአፍሪቃ ልማት ባንክ እንዲሁም በተለያዩ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሰሩት አቶ ፉአድ ለዶቼቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ምክር ቤቱን ብዙም የማይታወቅ ግን ከባድ ስራ የሚያከናውን ተቋም በማለት ገልጸውታል።
የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤትን አመሰራረት ወደ ኃላ መለስ ብለን ስንመለከት በጎርጎሮሳዊው ግንቦት አምስት 1949 የተፈረመው የለንደን ውል ነው መሰረቱ።መስራቾቹ አስር ሀገራት ነበሩ። ቤልጅየም፣ ዴንማርክ ፣ፈረንሳይ አይስላንድ ፣ጣሊያን ሉክስምበርግ ኔዘርላንድስ ኖርዌይ ስዊድን እና ብሪታንያ ፤ከሦስት ወራት በኋላ ደግሞ ቱርክና ግሪክ ምክር ቤቱን ተቀላቀሉ። በተመሰረተበት ዓመት በነሐሴ ወር ከ12ቱ አባል ሀገራት የተውጣጡ የየሀገራቸው የምክር ቤት አባላት የመጀመሪያውን አጠቃላይ መስራች ጉባኤ በሽትራስቡርግ ፈረንሳይ አካሄዱ። አባላቱ ወደ አንድ ወር ለሚጠጋ ጊዜ ባካሄዱት በዚህ ጉባኤያቸው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ቀዝቃዛውን ጦርነት በተጋፈጠው በአውሮጳ እንዴት እርቅ ማውረድና መልሶ ግንባታ ማካሄድ ይቻላል በሚሉት ጉዳዮች ላይ
በማተኮር የመጀመሪያ የተባሉtትን እርምጃዎች በመውሰድ ለአውሮጳ ኅብረት ምስረታ መንገድ ጠረጉ። የእያንዳንዱን ዜጋቸውን ሰብዓዊ መብቶቹን ማስጠበቅ የሚያስችል የድንበር ተሻጋሪ ፍርድ ቤት ሀሳብን አመነጩ ። ከአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት ይበልጥ የሚታወቀው በአውሮጳ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ መሠረት ለሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ የተቋቋመው የአውሮጳ የሰብዓዊ መብቶች ፍርድ ቤት ነው። የምክር ቤቱ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽንም በአባል ሀገራት ስለ ሰብዓዊ መብቶች ግንዛቤ ማስጨብጥና ሰብዓዊ መብቶችን ማስከበር ተግባራቱ ናቸው።
ተቋሙ እነዚህን ተግባራት ሲያከናውን ቢቆይም አውሮጳ በቅርብ ጊዜ ታሪkኩ ታይቶ የማይታወቅ ጦርነት ውስጥ ነው የሚገኘው ። የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ዓመት ከ3 ወር እየተጠጋ ነው። ዛሬ ሪክያቪክ ውስጥ ከሚካሄደው የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት ጉባኤ ትኩረት አንዱ ይኽው ጦርነት ነው። አቶ ፉአድ
ዛሬ የተጀመረውና ነገም የሚቀጥለው አይስላንድ ከምታስተናግደው አራተኛው የአውሮጳ ሀገራት ምክር ቤት በጦርነቱ በዩክሬን ላይ የደረሱ ጥፋቶችን እየመዘገበ የሚያስቀምጥ አካል ምስረታና እንዲሁም ሩስያን በዩክሬን ወረራ ተጠያቂ የሚያደርጉ ወሳኝ እርምጃዎችን ለመወስድ የሚያስችል እድል የሚሰጥ እንደሚሆን አይስላንድ አስታውቃለች። አቶ ፉአድ ግን በጦርነቱ ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነቱን ወደ አንድ ወገን ብቻ በመግፋቱ አይስማሙም። እርሳቸው እንደሚሉት ይህ የተቋሙን ገለልተኝነት አጠያያቂ ያደርገዋል።
ኂሩት መለሰ