 የአውራምባ ማኅበረሰብ 50ኛ ዓመት | ባህል | DW | 12.02.2022

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ባህል

የአውራምባ ማኅበረሰብ 50ኛ ዓመት

በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው የአውራምባ ማኅበረሰብ የተመሠረተበትን 50ኛ ዓመት እያከበረ ይገኛል። በአቶ ዙምራ ኑሩ አማካኝነት የተመሠረተው በ1964 ነበር። በሥራ ባህል፣ በሚከተለው እምነት፣ ለፍትኅ ባለው አመለካከት፣ የጋብቻ ሥነ-ሥርዓት፣ ለአረጋውያን እና ለሕፃናት በሚሰጠው ትኩረት በማህበረሰብ አጥኚዎች ተራማጅ ተደርጎ ይቆጠራል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:28

የአውራምባ ማኅበረሰብ 50ኛ ዓመት

ኢትዮጵያ በውይይት ላይ በተመሠረተ መግባባት፣ በእኩልነትን እና በሀቅ መኖርን መርህ ያደረገውን የአውራ አምባ ማኅበረሰብ የአኗኗር እና የሕይወት ዘይቤ ብትከተል አሁን ለሚታየው ግጭት አትጋለጥም ነበር ሲሉ የማኅበረሰቡ መስራች ዙምራ ኑሩ ተናገሩ።
የአውራምባ ማኅበረሰብ የተመሠረተበት አምሳኛ ዓመት መነሻ ተደርጎ ዛሬ በአዲስ አበባ ውይይት ሲደረግ ማኅበረሰቡ ነገሮችን በውይይት በመፍታት ፍፁም ሰላማዊ አኗኗርን መመስረት መቻሉ ተገልጿል።
ይሁንና ይህ ማህበረሰቡ ያዳበረው ጠንካራ የሥራ ባህል፣ እኩልነት፣ መረዳዳት፣ መቻቻል እንዲሁም ለሀቅ የመቆም ጠንካራ ልማድ በመላው አገሪቱ ሊተገበር አለመቻሉ ኢትዮጵያ ያላትን ውድ እሴት መጠቀም ያለመቻሏ ማሳያ ነው ተብሏል።
ማኅበራዊ ሥሪቱን ሰውን ማክበርና ሰው መሆን እንዲሁም እምነቱን ሥራ ላይ የመሠረተው የአውራ አምባ ማኅበረሰብ ልዩነትን አጥብቦ በጋራ ተደጋግፎ በደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ የሚኖር ማኅበረሰብ ነው።

ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ

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