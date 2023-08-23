የአዋሳኝ ክልሎች የጸጥታ ስጋት

የdw.comን የቤታ ገፅታን ይመልከቱ።ገና አላጠናቀቅነዉም! አስተያይትዎ ለማሻሻል ይረዳናል
በአማራ ክልል ከተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ጋር ተያይዞ በአጎራባቹ የኦሮሚያ ክልል ተጠቂ ሆነዋል ከተባሉ አከባቢዎች በሰሜን ሸዋ ዞን አቢቹና ኘዓ ወረዳ ተጠቃሽ ነው፡፡ በዚህ ወረዳ ከነሃሴ 01 ቀን 2015 ቱ የታጣቂዎቹ አንቅስቃሴ በኋላ ደረሰ በተባለው ተደጋጋሚ ጥቃት ቢያንስ እስካሁን 6 ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል፡፡
በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች አዋሳኝ በቅርቡ በአማራ ክልል ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የሚታገቱ ሰዎች ቁጥር መጨመር አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን ነዋሪዎች እና የአከባቢው ባለስልጣናት ገለጹ፡፡
በኦሮሚያ ክልል የአቢቹና ኘዓ ወረዳን በአማራ ክልል ከሚያዋስኑ በተለይም የመንግስት መዋቅር የፈረሰባቸው አዋሳኝ ወረዳዎች ለነዋሪዎች ፀጥታ እጅጉን ስጋት መፍጠሩ እየተነገረም ነው፡፡
በአማራ ክልል ከተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ጋር ተያይዞ በመንግስት ኃይል እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በአጎራባቹ የኦሮሚያ ክልል ተጠቂ ሆነዋል ከተባሉ አከባቢዎች በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አቢቹና ኘዓ ወረዳ ተጠቃሽ ነው፡፡ በዚህ ወረዳ ከነሃሴ 01 ቀን 2015 ቱ የታጣቂዎቹ አንቅስቃሴ በኋላ ደረሰ በተባለው ተደጋጋሚ ጥቃት ቢያንስ እስካሁን 6 ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል፡፡
ወሰን ተሻጋሪ ግጭቶች
ከነዚህ ጥቃቶች ባለፈው ዓርብ ነሃሴ 12 ቀን 2015 ዓ.ም. የፋኖ ታጣቂዎች ሌሊቱን ፈጸሙ በተባለው ጥቃት የሶስት የአከባቢው ሚሊሾች ህይወት ማለፉ ነው የተነገረው፡፡ የአቢቹና ኘዓ ወረዳ ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ አቶ አብደታ ኃይልዬ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ቃለምልልስ፤ ወረዳቸው ከሶስት የአማራ ክልል ወረዳዎች በሰባት ቀበሌዎች የሚዋሰን መሆኑን ጠቅሰው ከፋኖ ታጣቂዎች በሚሰነዘር ጥቃት ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት መኖሩን አመልክተዋል፡፡
“ከነሃሴ 01 ጀምሮ የነዚህ የፋኖ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ እየከበደ ነው፡፡ በተለይም ከነሃሴ 11 ወደዚህ ጥቃቶች አሉ፡፡ ነሃሴ 11 ዓርብ ገቢያ በምትባል የወረዳችን ከተማ ሰው ከገቢያ ሲመለስ ከቀኑ 10 ሰዓት አከባቢ 8 ሰው ጭኖ የነበረው የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪን ከነሾፌሩ እንደወሰዱ እስካሁን ዱካቸው አልተገኘም፡፡ መኪናውን ደነባ ከተማ ላይ አስቀርተው ሰዎቹን ወደ እንዋሪ ከተማ መውሰዳቸውን ነው በመረጃ ደረጃ የሰማነው፡፡ እነዚህ ሰዎች ሰላማዊ ሰዎች ናቸው፡፡ በማግስቱም ነስሪ መነ ሆሮ በምትባል የወረዳችን ቀበሌ ወደ ክልላችን አራት ኪ.ሜ ያህል ገብተው አከባቢያቸውን የሚጠብቁ ሶስት ሚሊሾችን ገድለውብን ሄዱ፡፡ እሁድ ነሃሴ 14 ደግሞ አማንቴ ጎሮ በምትባል ቀበሌ ሶስት አርሶ አደሮችን አግተው ሄደው አሁን ትናንት ማምሻውን 2 ሰዓት ነው የለቀቁዓቸው፡፡ እናም ወደ ከተማችን መንዲዳ ሊገቡ እየተጣጣሩ ነው ያለው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው” ሲሉም አለ ያሉትን ስጋት አብራርተዋል፡፡
አሁናዊ የጸጥታ ሁኔታው አሳሳቢ ስለመሆኑ
አሁን በአከባቢው ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ ነው የሚሉት ነዋሪ በበኩላቸው ሰው ወጥቶ መስራት ፈተና እንደሆነበት አመልክተዋል፡፡ ሰው እየታገተ ይወሰዳል ብለው ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠይቀውን አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪ ሁሉም በስጋት እንቅስቃሴው ተገድቦ እኖረ ነውም ብለዋል፡፡ “በአወሳኝ ቀበሌያቱ ሰው ተገድሏል፡፡ የፋኖ ታጣቂዎቹ እንዳሻቸው ወሰን እየተሸገሩ ዘረፋና ወከባም ነዋሪው ላይ ያደርሳሉ፡፡ በዚያ ክልል ያለው ሰው ላይም ብሔር እየለዩ ጥቃት አድርሰዋል፡፡ የእኛ ፍላጎት ግን በዚህም በዚያም ተዋደን ለዘመናት አብረን እንደኖርን ወደፊትም መቀጠል ነው፡፡ ደግሞ ካሁን በኋላም በአንድነት ነው የምንኖረው፡፡”
ሌላው ነዋሪም ከፍቷል ያሉትን የጸጥታ ስጋቱን አመልክተው፤ እሳቸውን ጨምሮ የአከባቢው ሰላማዊ ዜጋም ጭምር ወጥቶ መግባቱ ፈተና ሆኖበታል ይላሉ፡፡ “እስካሁን በወረዳችን ነዋሪ ላይ የደረሰው ጥቃትና አደጋ ታጣቂዎቹ ወሰን ተሻግረው የሚፈጽሙት ነው፡፡ የወረዳችን አዋሳኝ አከባቢዎቹ በብዛት የገጠር ቀበሌያት እንደመሆናቸው፤ ለአሁን እንደ ከዚህ ቀደሙ የሚል ስጋት ባይኖረንም በገጠር ቀበሌያቱ ላይ ስጋቱ ሰፊ ነው፡፡”
ነሃሴ 01 ቀን 2015 ዓ.ም. በመቶዎች የሚቆጠሩ የተባሉ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ወረዳዋ መንዲዳ ከተማ ዘልቀው በመግባት አደረሱ በተባለው ጥቃት 2 የፖሊስ አባላት እና አንድ ወጣት ተማሪ መገደላቸውን መዘገባችን ታወሳል፡፡
ተደጋግሞ ክስ የሚቀርብበት ፋኖ በተባሉ ታጣቂዎች በኩል ይፋዊ ወኪል ባለመገለጹ ዶቼ ቬለ ማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ ማግኘት አልቻለም፡፡ ካሉ አዋሳኝ ቀበሌዎች አስተያየታቸው የሰጡን አንድ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ነዋሪ ግን በአከባቢው ህዝባዊ ታጣቂዎች ያሏቸው በብዛት እንደሚንቀሳቀሱ ነገር ግን እግታን እንደማይፈጽሙ ነው ተናገሩት፡፡
የፍደራል መንግስት ሚናውን ይወጣ
የአቢቹና ኘዓ ወረዳ ባለስልጣኑ አቶ አብደታ ሃይልዬ ግን በወረዳው የተመደበ በቂ ያሉት የክልል የጸጥታ ኃይል ብኖርም በዘላቂነት አከባቢው ላይ ሰላም ማስፈን ያለበት በሁለቱም ክልሎች የመንቀሳቀስ ስልጣን ያለው የፌዴራል መንግስት ነው ሲሉ አስተያየታቸው ሰጥተዋል፡፡ “እንደ ክልል በቂ ሃይል ተመድቦልናል፡፡ ግን ደግሞ ሌላ ክልል ውስጥ ገብተን መዋጋት በህግም አይፈቀድልንም፡፡ የፌዴራል መንግስት ነው ያንን ማድረግ ያለበት፡፡ የፋኖ ታጣቂዎቹ ድንገት እየገቡ ስለሆነ ጥቃት የሚደርሱት ስጋቱ ግን እንዳለ ነው፡፡ በአጎራባች የአማራ ክልል ወረዳዎች ደግሞ በብዛት የመንግስት መዋቅር መፍረሱ ስጋቱን የከፋ ያደርገዋል፡፡”
ስለነዋሪዎቹና የአከባቢው ባለስልጣናት ስጋት ከኦሮሚያ እና ፌዴራል መንግስት የኮሚዩኒኬሽን ኃላፊዎ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ግን ለዛሬ አልሰመረም፡፡
ሥዩም ጌቱ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሔር
ማንተጋፍቶት ስለሺ