 የአዉሮጳ ጦር ከማሊ መዉጣት መጀመርና የሽብር ስጋት   | አፍሪቃ | DW | 19.02.2022

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አፍሪቃ

የአዉሮጳ ጦር ከማሊ መዉጣት መጀመርና የሽብር ስጋት  

ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪቃዊቱ ሃገር ማሊ ያሰፈረችዉን ጦር ማስወጣት መጀመርዋን አስታዉቃለች። በማሊ ሰፍረዉ የሚገኙ የአውሮጳ ወታደሮች ሀገሪቱን ጥለዉ መዉጣት መጀመር በሳህል ክልል አካባቢ ሃገራት ላይ የደህንነት አደጋ ስጋት መጨመሩን አመላካች ነዉ።

UN-Minusma Mali-Mission | Französische Truppen

ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪቃዊቱ ሃገር ማሊ ያሰፈረችዉን ጦር ማስወጣት መጀመርዋን አስታዉቃለች። ጀርመን ጦርዋን ስለማስወጣት አለማስወጣትዋ እስካሁን ግልፅ አይደለም። እንድያም ሆኖ በማሊ ሰፍረዉ የሚገኙ የአውሮጳ ወታደሮች ሀገሪቱን ጥለዉ መዉጣት መጀመር በሳህል ክልል አካባቢ ሃገራት ላይ የደህንነት አደጋ ስጋት መጨመሩን አመላካች ነዉ። የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል ሽብርተኝነትን በመዋጋት ረገድ ከሳህል ሃገራት ጋር የበለጠ አንድነት እና ትብብር እንዲፈፀም ጠይቀዋል።

Frankreich | Afrika-Europa Konferenz | Emmanuel Macron


የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት "በአፍሪቃ ሰላምና ደህንነት ከሌለ ዓለም ሰላምና ደህንነት አይኖረውም" ሲሉ ፈረንሳይ እና የአውሮጳ አጋሮቻቸው ወታደሮቻቸውን ከማሊ እንደሚያስወጡ ከማሳወቃቸው ጥቂት ቀደም ብሎ ከ DW ጋር ባካሄዱት ቃለ መጠይቅ ተናግረዋል።
የወቅቱ የአፍሪቃ ህብረት ሊቀመንበር ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል"ዓለም አቀፍ በሚካሄደዉ በሽብር ላይ ጦርነት አፍሪቃ ቀላል ዒላማ እየሆነች ነው" ሲሉ አክለዋል። 
ፕሬዚዳንት ሳል በተጨማሪ በምዕራብ ሳህል ከሴኔጋል እና ከሞሪታንያ አንስቶ እስከ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀር እና ቻድ ድረስ ባለው ሰፊ ከፊል በረሃማ ክልል እየተባባሰ ለመጣው ዓመፅና ጥቃት ዓለምአቀፉ ማህበረሰብ የሰጠውን ምላሽ ጥያቄ አንስተዉበታል። 
« በሶሪያና በሊቢያ ሽብርተኝነት ተሸነፈ፤ ከዝያም ወደ አፍሪቃ እተዛዋወረ መጣ። ይህ ርምጃ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የሚደረገው ትግል ደካማ እየሆነ መሄዱን ያሳያል። ወደ አፍጋኒስታን ስንመጣ ደግሞ ከ 100,000 በላይ ወታደሮችን ያሳተፈ ዓለም አቀፍ ጥምረት መገንባት ችለናል።»
ይሁን እንጂ አሉ ፕሬዚዳንቱ ይሁን እንጂ ከሳህል አካባቢ ሃገራት ጋር በተያያዘ ሁኔታዉ በጣም የተለየ ነው።
«ከአፍሪቃ፣ ከሳህል አካባቢ ሃገራት ጋር በተያያዘ፣ የበለጠ ድጋፍ እንዲኖር  እና  ጠንካራ  ተልዕኮ እንዲኖር ለማድረግ ለ10 ወይም ለ12 ዓመታት የደህንነት ምክር ቤቱን ስንደግፍ ቆይተናል። ማቋቋም ግን አልተቻለም። በተጨማሪም በአህጉሪቱ ሰላም ለማስፈንና ሰላም ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት በገንዘብ ለማገዝ እንቸገራለን።»

Mali | Deutsches Militärtraining in Koulikoro


ፈረንሳይና የአዉሮጳ ተባባሪ ሃገራት ማሊ ዉስጥ ያሰፈሩትን ጦራቸዉን ከምዕራብ አፍሪቃዊቱ ሃገር ማሊ ማስወጣት መጀመራቸዉን ያስታወቁት በዚሁ ሳምንት ሃሙስ ነዉ። ፈረንሳይና ተባባሪ የአዉሮጳ ሃገራት መንግስታት አሸባሪዎችን የሚወጋ በሽዎች የሚቆጠር ጦር ኃይል ማሊ ዉስጥ ካሰፈሩ አስር ዓመት ሊሆናቸዉ የቀራቸዉ ጥቂት ወራት ነዉ። የፈረንሳዩ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮ ከትናንት በስትያ ሃሙስ እለት እንዳllute እንዳሉት ጦሩ እስከ 6 ወራት ባለዉ ጊዜ ከማሊ ሙሉ በሙሉ ለቅቆ ይወጣል።
«ሰሜናዊ ማሊ ዉስጥ የሚገኙ ጦር ሠፈሮችን መዝጋት ጀምረናል።በፍጥነት መዝጋታችንን እንቀጥላለን።ጦር ሰፈሮቹን ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት ከ4 እስከ 6 ወራት ጊዜ ይፈጃል።ጦር በሚወጣበት ወቅት አደጋ እንዳይደርስበት የሚከላከልና አወጣጡን የሚቀላጥፍ ኃይል እንመድባለን።ከዚሕም ጋር ማሊ ለሠፈረዉ ለተባበሩት መንግስታት ሠራዊት ድጋፍ መስጠታችንም ይቀጥላል።»
የፕሬዚዳንቱን መግለጫ ተከትሎ ወደ 300 የሚጠጉ የጀርመን ወታደሮችን ያካተተውን የአዉሮጳ ሕብረት የወታደራዊ ስልጠና ተልኮ « EUTM» (ኢዩቲም) የወደፊት ዕጣ ጥያቄ አስነስቶአል።

የማሊ ወታደሮች ባለፈው ሚያዚያ ለሁለተኛ ጊዜ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን መያዛቸዉ የሚታወስ ነዉ። ወታደራዊዉ ሁንታ አመራር መጀመሪያ ላይ በጎርጎረሳዉያኑ የካቲት 2022 ዓ.ም  ምርጫ ለማካሄድ ከተስማሙ በኋላ ስልጣኑ ሲቪል መንግሥት የሚሸጋገርበት ጊዜ እንደሚያዘገይና በጎርጎረሳዉያኑ 2026 ዓ.ም ምርጫ ለማካሄድ ማቀዳቸዉን ማስታወቃቸዉ ይታወቃል።   

የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ካትያ ኬውል ሃሙስ እለት ይፋ ባደረጉት መግለጫ የባማኮዉ መንግሥት ወደ ዲሞክራሲ ለመመለስ ሁነኛ ምልክት እያሳየ አይደለም። የማሊ የሽግግር መንግሥት የፓርላማ ጸሐፊ አማዱ ማይጋ ለረጅም ጊዜ አጋር የሆነችው ጀርመን በማሊ መገኘቷን እንደምትቀጥል ተስፋ እንዳላቸው ገልፀዋል።  
«ማሊ እራሷን ዳግም ማግኘት፣ ራሷን ማሻሻል አለባት።  በሃገሪቱ የሚታየዉን ያለመረጋጋትም መዋጋት ይኖርባታል። ጀርመን ከወንድም ሃገር ማሊጎን ለረጅም ጊዜ ቆማ ስትረዳ ቆይታለች።»

Afrika Militär Missionen von Barkhane in Mali

 
በአሁኑ ወቅት  ጀርመን በማሊ የተመድ ወታደራዊ ተልዕኮ ስር 1,020 ወታደሮች አሏት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፈረንሳይ ጦርዋን ወደ ኒጀር ቡርኪና ፋሶ እና ማሊ ለማዛወር እየፈለገች መሆንዋም ተመልክቶአል። 
ይሁንና ኒጀር ተጨማሪ የፈረንሳይ ወታደሮችን መቀበል ለኒጀር ፕሬዚደንት ሞሐመድ ባዙም አደገኛ ሊሆን እንደሚችል የመብት ተሟጋች ሙሳ ታቻንጋሪ ያስጠነቅቃሉ።

«አዳዲስ የውጭ አገር ወታደሮችን አምኖ መቀበላቸው ለፕሬዘዳንት ሞሐመድ ባዙም ለአደጋ ሊያጋልጣቸዉ ይችላል። አገዛዙ ይህን መልሶ የማደራጀት ሥራ ከተቀበለ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። ጦር ሰራዊቱ  በሳህል እና በአጠቃላይ በምዕራብ አፍሪቃ ሃገራት  ወደ ስልጣን መምጣቱ አካባቢዉ ላይ ያለመረጋጋት እና ቀጣይ የህልዉና አደጋ መደቀኑን እያየን ነዉ።» 

በሳህል የኒጀር መንግስታት ድርጅት የሰላምና ደህንነት ተግባር መሪ መሃማዱ አይድደር አልጋቢድ እንደሚሉት ደግሞ የተልዕኮ ጦር ሰራዊትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማጣወሩ  "በእሳቱ ላይ ነዳጅ መጨመር" ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።

Mali Frankreich Truppen verlassen Timbuktu

"እንዲህ ያለው ወታደሮችን ከቦታ ማንሳት ጉዳይ በእሳት ላይ ነዳጅ የመጨመር ርምጃ ሊሆን ይችላል። ከዚህም በላይ ቀደም ሲል በተዛቡ መረጃዎች የተመረዘውን አካባቢ ይበልጥ ሊያቀጣጥለው ይችላል።" 
ፈረንሳይና ተባባሪ የአዉሮጳ ሃገራት  ጦራቸዉን አሁን ከማሊ ለማስወጣት የወሰኑት  የማሊን ስልጣን በመፈንቅለ መንግሥት የተቆጣጠረዉ ከወታደራዊ ሁንታና ደጋፊዎቹ ከሆኑት የሃገሪቱ ሕዝብ ከፍተኛ ተቃዉሞ ስለገጠማቸዉ ነዉ።

አዜብ ታደሰ 
ሸዋዩ ለገሠ 
 

Audios and videos on the topic

ጦሩ ለመዉጣት የወሰነዉ ከማሊ ወታደራዊ ሁንታ ደጋፊዎች ከፍተኛ ተቃዉሞ ስለገጠማቸዉ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 21, 2020 shows a view of northwestern Ethiopia that focuses on the status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River on July 11, 2020. - This massive construction project (nearly $5 billion USD) that has been under construction since 2011 will become the largest dam in Africa and affect Sudan and Egypt as the river flows north from the dam and ultimately becomes the vitally important Nile River. The most recent satellite imagery collected on July 12, 2020 reveals that a large reservoir has started to fill behind the dam. Some estimates claim that it may take as long as 5-7 years to fill the reservoir completely. (Photo by Handout / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner:taken July 11, 2020 instead of July 12, 2020. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

የየካቲት 12 ቀን 2014 የዓለም ዜና 19.02.2022

Journalisten verfolgen in einem Presseraum die Übertragung des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Bildschirm rechts) und Russlands Präsident Wladimir Putin. Scholz traf den russischen Präsidenten zu Gesprächen über die Situation an der ukrainischen-russischen Grenze. Formal handelt es sich um einen Antrittsbesuch des Kanzlers.

ዜና መጽሔት፤ የካቲት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 15.02.2022

AUSSCHNITT | BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 17: (R-L) African Union Commission chairperson Mahamat Moussa Faki, French President Emmanuel Macron, European Council President Charles Michel, Senegal's President Macky Sall, and European Commission President Ursula von der Leyen take part the first day of a European Union (EU) African Union (AU) summit at The European Council Building in Brussels, Belgium on February 17, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

አስተያየት፤ የአዉሮጳና አፍሪቃ ጉባኤ ለአዉሮጳ የመጨረሻ ዕድል ነዉ 19.02.2022

የስደት ፖሊሲ ማለት፤ ህገወጥ ጨካኝ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂን ከመደገፍ ይልቅ ህጋዊ ስደትን ማቃለል ማለት ነው። የመዋዕለ ንዋይ የገንዘብ ፍሰት በዋናነት እዛዉ አፍሪቃ ዉስጥ ሥራ መፍጠርና ተጨማሪ ማኅበራዊ ጥቅም የሚያመጣ መሆን አለበት። የአውሮጳ የስጋና የዶሮ ምርቶች የአፍሪቃን ገበሬዎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማጥፋት የለበትም።