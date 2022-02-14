 የአንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ሽልማት | ኢትዮጵያ | DW | 14.02.2022

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የአንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ሽልማት

የአንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ሽልማት

የኢትዮጵያ ራድዮ ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀንን ትላንት ሲያከብር አንጋፋ ጋዜጠኛና የዶቼ ቬለ DW የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ነጋሽ መሃመድ የሕይወት ዘመን የራድዮ ጋዜጠኝነት ተሸላሚ ሆኗል። ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ገና በአፍላ ዕድሜው በኢትዮጵያ ራድዮ ተቀጥሮ ከባድ ኃላፊነቶችን ተሸክሞ አገሩን እና ህዝቡን አገልግሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:10

«እውቅናው በአስችጋሪ ሁኔታ ለሚሰሩ ጋዜጠኞች ጭምርም ነው» ነጋሽ መሐመድ

የኢትዮጵያ ራድዮ ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀንን ትላንት ሲያከብር አንጋፋ ጋዜጠኛና የዶቼ ቬለ DW የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ነጋሽ መሃመድ የሕይወት ዘመን የራድዮ ጋዜጠኝነት ተሸላሚ ሆኗል።  ከነጋሽ መሃመድ  በተጨማሪ ጋዜጠኞች ሃሊማ ኦስማን፣ አለምነህ ዋሴ፣ ኡመር አሊና የሐረር ራድዮ ጣቢያ የመጀመሪያው የቴክኒክ ባለሙያው ጠሃ ባሻም በተመሳሳይ ተሸልመዋል።

DW Kampagne Faces wicf | Negash Mohammed


የኢትዮጵያ ራድዮ የዘንድሮውን ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀን ለማክበር ሲያስብ በራድዮ ዘርፍ ጉልህ ሚና ያበረከቱ የራድዮ ባለውለታዎችን በመሸለም ለወጣት ጋዜጠኞች ትምህርት በሚያስተላልፍ መልኩ መሆን አለበት ብሎ ወሰነ። ገለልተኛ የዳኞች ኮሚቴም አዋቀረ። አድማጮች ጭምር የተሳተፉበት  ሰባት መስፈርቶችን አውጥቶ ጋዜጠኞችን መዘነ። ከ40 ወደ 20 ከዚያም አራት ጋዝጠኞችን እና አንድ የቴክኒክ ባለሙያን  በሙያቸው ባበረክቱት አስተዋኦ የገንዘብ ሽልማት እና የእውቅና የምስክር ወረቀት ሸለማቸው። ወይዘሮ ነጻነት ፈለቀ የኢትዮጵያ ራድዮ ቻናል ኃላፊና የሽልማት ኮሚቴው ሰብሳቢ ስለመስፈርቶቹ በራድዮ ጋዜጠኝነት ከ25 aአመታት በይ ያገለገለ፣ በመስኩ ያካበተውን ልምድ መጽሃፍ በመጻፍ አልያም ጥናቶች በመስራት ልምዱን ለሌሎች ያካፈለ የሚሉ የሚገኙባቸው 7 መስፈርቶች ነበሩ ይላሉ።

Deutschland äthiopischer Friedensminister Muferihat Kamil Ahmed im Interview mit Negash Mohammed



ወይዘሮ ነጻነት ስለአንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ የግል ምልከታቸው ከነገሩን ነጋሽ በተለይ የውጭ ዜና አዘጋገቡን፣ በኢትዮጵያ FM ራድዮ ታሪክ የመጀመሪያ አሻራወን ያኖረ ባጠቃላይ በራድዮ ጋዜጠኝነት ጉልህ አሻራወን ያኖረ በማለተ ይገልጹታል።

በኢትዮጵያ የተቀያየሩ መንግሥታት ጋዜጠኝነትን መጠቀሚያ የሚያደርጉበት አጋጣሚ እንዳለ ሁሉ መልካም ጅምሮች ቢኖሩም ለሙያው ክብር የሚመጥን እውቅና ሲሰጡ አልተስተዋለም። ነጋሽም እንዲህ አይነት እውቅና ይሰጠኛል ብሎ አልገመተም ነበር። ግን ሆነ። እንደራሱ አገላለጽ "እኔ ለመሾም ለመሸለም ለመታወቅና ለመደነቅ ብዬ ሰርቸ አላወቅም። የምሰራው ለእርካታና አድማጮች  ይተሣለ ነገር ቢያውቁ የአቅሜን ያህል ለማቅረብ ከሁሉም በላይ ደግሞ ራድዬ እንጀራዮ ነው። እና እውቅናው ለኔ ብቻ ሳይሆን በተለይ ኢትዮጵያ ወስጥ በአስችጋሪ ሁኔታ ለሚሰሩ ጋዜጠኞች ጭምር ነው" ብሏል።

DW-Interview mit Frank-Walter Steinmeier



ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ገና በአፍላ ዕድሜው በኢትዮጵያ ራድዮ ተቀጥሮ ከባድ ኃላፊነቶችን ተሸክሞ አገሩን እና ህዝቡን አገልግሏል። ከጣቢያው በተጨማሪ የፋናና የዋልታ ጋዜጠኞችን በዜና እና ወቅታዊ ጉዳዩች ዘገባ አሰልጥኗል። የኢትዮጵያ ራድዮ ወደ ድርጅትነት ሲቀየር አሁን የያዘውን ቅርጽ እንዲይዝ የተቋቋመውን ኮሚቴ በኃላፊነት በመምራት በሙያዊ የበኩሉን አበርክቷል። የጣቢያው የስነምግባር መመሪያ ሲዘጋጅም ተባባሪ አጥኚ ነበር። ራድዮ ፋና ሲቋቋምም አሁን ለደረሰበት እድገት አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል አንዱ ነው። 
ከምንም በላይ ደግሞ በኢትዮጵያ የFM ራድዮ ታሪክ ፈር ቀዳጅ አሻራውን አኑሯል። የFM 97.1 በአገሪቱ ሲቋቋም ከሃሳብ ማፍለቅ ጀምሮ ጥናቱን ሙሉበሙሉ በመሥራት አሁን ላበቡ የFM ራድዮዎች የመሰረት ድንጋይ ያኖረው ነጋሽ መሃመድ ነበረ። 
በDW የእስካሁን ቆይታውም ከተወዳጅ የጋዜጠኝነት ሙያዊ አገልግሎቱ በተጨማሪ የፕሮግራሞች መሻሻል ሲደረግ የፕሮግራሞች ስም ከመሰየም አንስቶ ይዘታቸው ምን መሆን እንዳለበት በማጥናት ተግባራዊ እንዲሆኑ አድርጓል። 

DW-Interview mit Frank-Walter Steinmeier


ነጋሽ መሃመድ በተለይ ወቅታዊ ጉዳዮችን እያነፈነፈ መረጃዎችን አሰባስቦና አደራጅቶ በውብና ለጀሮ በሚስማማ አስገምጋሚ ድምጹ ባለመሰልቸት በማቅረብ አሁንም በተወዳጅነቱ አንጋፋ ጋዜጠኛ ሆኖ ዘልቋል። 
ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀን በዓለም ለ11ኛ በኢትዮጵያ ለ3ኛ ጊዜ ትላንት ተከብሯል።

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

ሽዋዬ ለገሰ

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«እውቅናው በአስችጋሪ ሁኔታ ለሚሰሩ ጋዜጠኞች ጭምርም ነው» ነጋሽ መሐመድ  