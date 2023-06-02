ትናንት በአዲስ አበባ በታላቁ አንዋር መስጊድ በተፈጠረው አለመረጋጋት የተገደሉት ሶስት ሰዎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ዛሬ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጸመ። የአዲስ አበባ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት እንዳለው ትናንት በአንዋር መስጊድ የጁማ ሶላት ላይ በተፈጠረው አለመረጋጋት ዳግም የሰዎች ህይወት ማለፉን አሳዛኝ ብሎታል፡፡
የትናንቱ የአንዋር መሰርጊድ ተቃውሞ ያስከተለው ጉዳት
ትናንት በአዲስ አበባ በታላቁ አንዋር መስጊድ በተፈጠረው አለመረጋጋት የተገደሉት ሶስት ሶስት ሰዎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ዛሬ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጸመ፡
የአዲስ አበባ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት እንዳለው ትናንት በአንዋር መስጊድ የጁማ ሶላት ላይ በተፈጠረው አለመረጋጋት ዳግም የሰዎች ህይወት ማለፉን አሳዛኝ ብሎታል፡፡
በአለመረጋጋቱም በርካቶች መጎዳታቸው ተገልጿል፡፡
ባለፈው ሳምንት ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ.ም. በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ውስጥ ይከናወናል የተባለውን የመስጊዶች ፈረሳን በመቃወም በአዲስ አበባ ታላቁ አንዋር መስጊድ የተጀመረውን ተቃውሞ ተከትሎ የሁለት ሰዎች ህይወት ካለፈ በኋላ፤ ትናንትም ተመሳሳይ አለመረጋጋት ተፈጥሮ በተጨማሪነት የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነግሯል፡፡ በተለይም በትናንቱ ከጁማ ሶላት በኋላ በፀጥታ ሃይሎች እና የእምነቱ ተከታዮች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ በነገሰው ውጥረት በርካቶች መጎዳታቸውም ተሰምቷል፡፡
የትናንቱን የአንዋር መስጊድ ውጥረት በተመለከተም አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ አባልና የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሃሊድ መሃመድ፤ አመሻሹ ላይ ምክር ቤቱ ከመንግስት ፀጥታ ሃይሎች ጋር ተነጋግሮ ውጥረቶቹን ማርገቡን ተናግረዋል፡፡
“የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ፕሬዝዳንትን ጨምሮ 10፡00 ሰኣት አከባቢ ከሚመለከታቸው የመንግስት ፀጥታ ባለስልጣናት ጋር ከተነጋገርን በኋላ እኛ አንዋር መስጊድ ስንደርስ አከባቢው በሙሉ በፖሊስ ተከቦ በሺህዎች የሚገመቱ አማኞች መስጊድ ውስጥ ነበሩ፡፡ ነገሮች አረጋግተን ወደ መስጊድ ስንገባም አንድ በህይት ያለፈ ሰው፣ አንድ ደግሞ በጥይት የተጎዳ ሰው አግኝተናል፡፡ ሌሎች ተጎዱም ቅድሚ አግኝተው ወደ ህክምና እንዲሄዱ እንዲሁም ሌሎች አማኞችም በሰላም መንገድ ተከፍቶላቸው 12፡30 አከባቢ ወዴቤታቸው እንዲገቡ ተደርጓል ፖሊስ ጋር በመነጋገር፡፡”
ከዚህም ባሻገር በትናንቱ አለመረጋጋት ህይወታቸው ያለፈ ሶስት ሰዎች ዛሬ ኮልፌ በሚገኘው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች መካነ መቃብር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው መፈጸሙን ተናግረዋል፡፡ በትናንቱ አለመረጋጋት በርካቶች ለጉዳት መዳረጋቸውና ምናልባትም በተጨማሪነት ለህይወት የሚያሰጋ ሰው መኖሩንም አስረድተውናል፡፡ “የተጎዳ ሰው በርካታ ነው፡፡ የተወሰኑት በቀላል ህክምና ወደየቤታቸው ገብተዋል፡፡ ትክክለኛ ቁጥሩን እኛም እያጣራን ነው” ብለዋል፡፡
አቶ ካሃሊድ አክለውም በቅርቡ በኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት በተጠራው ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ምክር ቤት እንዲሁም ከአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ጠቅላይ ምክር ቤት በተወከሉ ዘጠኝ ሰዎች በኩል ከሚመለከታቸው ከመንግስት አካላት ጋር በሚደረግ ውይይት ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ይበጃል የሚል እምነት መኖሩንም ተናግረዋል፡፡ ለአሁኑ አለመረጋጋት ምክኒት የሆነው ዋነኛው ጉዳይ በሸገር ከተማ የመስጎዶች መፍረስ መሆኑን ያስገነዘቡት ኃላፊው፤ ይህንኑን በመቃወማቸው የሰዎች ህይወት ማለፉም የሚወገዝ ነው ብለዋል፡፡
የፀጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ-ኃይል በፊናው ትናንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ ትናንት በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ መስጅዶች የተካሄደው የጁምአ ሶላት በሰላም መጠናቀቁን አስታውሶ፤ ነገር ግን “የኢትዮጵያ እና የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤቶች ያስተላለፉትን ሰላማዊ መልዕክት በመተላለፍ በታላቁ አንዋር መስጅድ የጁምዓ ሰላት በሰላም ተጠናቆ ህዝበ ሙስሊሙ እየተመለሰ ባለበት ሁኔታ ሀይማኖትን ሽፋን በማድረግ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ” ያሏቸው የፀጥታ አካላት ላይ ጉዳት ለማድረስ በተነሳ ረብሻ የሦስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱንም አስታውቋል። በንብረት ላይም እስከ አሁን ግምቱ ያልተወቀ ኪሳራ ደርሷል ያለው የፀጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ-ኃይሉ፤ ለፀጥታ ሥራ በተሰማሩ 63 የፖሊስ አመራር እና አባላት ላይም ቀላል እና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን አስታውቋል።
የትናንቱ የአንዋር መስጊድ አከባቢ አለመረጋገትን ተከትሎ የፀጥታ ሃይሎች ለእምነት የወጡት አማኞች የሸገር ከተማ መስጊዶች ፈረሳን በመቃወማቸው ብቻ ያልተመጣጠነ የሃይል እርምጃ ወስደዋል በማለት ተሰሚነት ያላቸው የሃይማኖቱ መሪዎች እና በርካቶች ሃሳብ አስተያየታቸውን በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ ማስተጋባታቸውም ይተወቃል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ