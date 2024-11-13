ፖለቲካሰሜን አሜሪካ
የአንቶኒ ብሊንከን የአውሮጳ የጥድፊያ ጉብኝት አንደምታው ምንድን ነው?ረቡዕ፣ ኅዳር 4 2017
ማስታወቂያ
በመጪው ጥር ከኃላፊነታቸው የሚሰናበሩት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር አንቶኒ ብሊንከን በዩክሬን ጉዳይ ከአውሮጳ መሪዎች ጋር ዛሬ ብራስልስ ውስጥ አስቸኳይ ውይይት አድርገዋል ። አንቶኒ ብሊንከን የአውሮጳ መሪዎችን እንዲህ በጥድፊያ ያነጋገሩት በዘንድሮ የአሜሪካ ምርጫ ያሸነፉት ዶናልድ ትራምፕ የፕሬዚደንትነት መንበረ-ሥልጣኑን ከመረከባቸው አስቀድሞ ነው ።
አንቶኒ ብሊንከን ከሩሲያ ወታደሮች ጋር በዩክሬን ድንበር ተሰማርተዋል የተባሉት የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ጠንካራ ምላሽ እንደሚሻ ተናግረዋል ። ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን ያነሱት ዛሬ በብራስልስ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል-ኪዳን ድርጅት (NATO) እና ከአውሮጳ ኃላፊዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ።
ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሩሲያ ጋር ለምትዋጋው ዩክሬን የጆ ባይደን አስተዳደር በቀሩት ጥቂት ወራት የተቻለውን ያህል ድጋፍ እንደሚያደርግም ማረጋገጫ ሰጥተዋል። አንቶኒ ብሊንከን በአውሮጳ የሚያደርጉትን ጉብኝት በተመለከተ እሸቴ በቀለ በብራስልስ የዶቸ ቨለ ዘጋቢ ገበያው ንጉሤን በስልክ አነጋግሮታል።
እሸቴ በቀለ
ገበያው ንጉሤ