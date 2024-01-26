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የአቶ ደመቀ መኮንን ከብልጽግና ፓርቲ መሸኘት

ዓርብ፣ ጥር 17 2016

ለ11 ዓመታት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እያገለገሉ ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን ከገዢው ብልጽግና ፓርቲም ምክትል ፕሬዝዳንት ስልጣን ዛሬ በፓርቲው መሸኘታቸው ተገልጿል። አቶ ደመቀ በመንግሥት መዋቅር ካላቸው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ስለመነሳት አለመነሳታቸውም ይሁን ስለመልቀቃቸው በግልጽ የታወቀ ነገር የለም።

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አቶ ደመቀ መኮንን
አቶ ደመቀ መኮንን ምስል imago/Xinhua

የአቶ ደመቀ መኮንን ከብልጽግና ፓርቲ መሸኘት

የገዢው ፓርቲ ብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ የፓርቲውን ምክትል ፕሬዝደንት አቶ ደመቀ መኮንንን በክብር መሸኘቱን አስታወቋል።አቶ ደመቀ መኮንንን በመተካት የብልጽግና ሥራ አስፈፃሚ አባል ሆነው የቆዩት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ምክትል ፕሬዝዳን ሆነው ተመርጠዋል ትብሏል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከመንግሥት ኃላፊነታቸው ስለመነሳት አለመነሳታቸው በግልጽ የተባላ ነገር የለም።

ይሁንና አቶ ደመቀ መኮንን ከመንግሥታዊ ኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን የሚገልፁ መረጃዎች ከትናንት ጀምሮ ጉዳዩን ከሚያውቁ ሰዎች ተሰምቷል።በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሥልጣን ደረጃ የሀገሪቱ ሁለተኛ ሰው በመሆን ለ11 ዓመታት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እያገለገሉ ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን በገዢው ብልጽግና ፓርቲም ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ሲያገለግሉ ከቆዩበት ስልጣን ዛሬ በፓርቲው መሸኘታቸው ተገልጿል። 

አቶ ደመቀ መኮንንና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ
አቶ ደመቀ መኮንንና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ምስል EPRDF

አቶ ደመቀ ምኮንን በመንግሥት መዋቅር ካላቸው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ስለመነሳት አለመነሳታቸውም ይሁን ስለመልቀቃቸው በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። የአቶ ደመቀ መኮንን ፖለቲካዊ ስብእናየአቶ ደመቀ መኮንን የቀድሞው ብአዴን ከዚያም የአዴፓ ሊቀመንበር ሆነውም አገልግለዋል። በአማራ ክልል ልዩ ልዩ ከፍተኛ የመንግሥት የኃላፊነት ቦታዎች ላይም ያገለገሉ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥትን በምክትል ርዕሰ መስተዳድርነትም መርተዋል። 

አቶ ደመቀ መኮንን የሀገሪቱ የመጨረሻው የሥልጣን አካል የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል እንዲሁም በትምህርት ሚኒስትርነትም ተሾመው ሠርተዋል።በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲ ተሳትፎ ውስጥ የረጅም ጊዜ ልምድ ያለው የኢሶዴፓ ፓርቲ ፀሐፊ ዶክተር ራሔል ባፌን የገዢ ፓርቲ መሰል ውሳኔን እና የሚከተሉ ሁነቶችን ጠይቀናቸዋል።
የፓርቲው ውሳኔ "በፓርቲ ውስጥ የሚፈይደው ነገር ሊኖር ይችላል። ለኢትዮጵያ ግን የሚፈይደው ነገር አይኖርም" ብለዋል። የምክትል ጠቅላይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን መግለጫ

አቶ ደመቀ መኮንን የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክንና ልዑካኖቻቸውን አዲስ አበባ ውስጥ ሲያነጋግሩ
አቶ ደመቀ መኮንን የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክንና ልዑካኖቻቸውን አዲስ አበባ ውስጥ ሲያነጋግሩ ምስል Michael Kappeler/dpa/picture alliance

 ከዚሁ ጋር በተያያዘ የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ከረቡእ ጥር 13 እስከ ዛሬ ጥር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ባደረጉት መደበኛ ስብሰባ መጠናቀቂያ ላይ ባወጣው መግለጫ "በሰላማዊ የፖለቲካ መንገድ ጥያቄዎቻቸውን ለሚያቀርቡ አካላት ሰላማዊ መንገዶች እስከሚቻለው ድረስ እንዲመቻቹ" ጥሪ ያቀረበው ብልጽግና ፓርቲ "ዓላማቸው በነፍጥ ፍላጎታቸውን ማስፈጸም በሆኑ" ባላቸው አካላት ላይ "ተገቢው ሕግን የማስከበር ሥራ በተጠናከረ መንገድ እንዲካሄድ" ውሳኔ ማሳለፉን ገልጿል።

ሰሎሞን ሙጬ

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ
 

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በጀርመን መዲና የሚገኙት ደመቀ መኮንን

በጀርመን መዲና የሚገኙት ደመቀ መኮንን

የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና የዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን መንግስታቸዉ ስለሚወስደዉ ርምጃ ለተለያዩ መንግስታት ለማስረዳት በአዉሮጳ የጀመሩትን ዲፕሎማሲ ዘመቻ በመቀጠል ዛሬ ጀርመን መዲና በርሊን ገብተዋል።
ፖለቲካዓርብ፣ ኅዳር 18 2013