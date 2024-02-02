የአቶ ደመቀ መኮንን ስንብት እና የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ሽልማት ጉዳይ

የአቶ ደመቀ መኮንን ስንብት እና የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ሽልማት ጉዳይዓርብ፣ ጥር 24 2016
የውጭ ጉዳይ እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንትነት መሰናበታቸው፤ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አህመድ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ እና እርሻ ድርጅት ፋኦ ሽልማት መቀበላቸው እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት በናፍታ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ማገዱ በዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችን አበይት ርዕሶቻችን ናቸው ፤ ጤና ይስጥልን ፤ ታምራት ዲንሳ ነኝ !
የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ የዛሬ ሳምንት አርብ አካሂዶት በነበረው የማጠቃለያ ስብሰባ የፓርቲዉን ምክትል ፕሬዝደንት አቶ ደመቀ መኮንን በክብር መሸኘቱን የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሥልጣናቸውን በፈቃዳቸዉ መልቀቃቸውን አንዳንድ የግል የመገናኛ ብዙኃን በየፊናቸው ሲዘግቡ ቆይተዋል። አቶ ደመቀ በስንብታቸው መራሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር «ከአንድ ትውልድ ዕድሜ በላይ በአመራርነት ጉዞ ስኬትንም ፈተናንም በማየትና በማስተናገድ ለዚህ በቅቻለሁ።» ብለዋል። ደመቀ በመንግስታዊ ኃላፊነታቸው ይቆያሉ ወይ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ከፓርቲ ስልጣናቸው መሰናበታቸውን ተከትሎ የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በአብላጫ ድምጽ ለምክትል ፕሬዝዳንትነት ተመርጠዋል። የአቶ ደመቀ መኮንን ከፓርቲ ስልጣን መሰናበትን አስመልክቶ በዚህ ሳምንት በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ ገጾች በርካታ ሃሳቦች ተንሸራሽረዋል።
ቃልኪዳን ታደሰ የተባሉ አስተያየት ሰጭ በትዊተር ባጋሩት ሃሳብ
«ሀገር በትውልድ ቅብብሎሽ ነውና የምትገነባው ለሀገር ግንባታ የበኩልዎን አስተዋፅ ስላበረከቱ እናመሰግናለን።» ብለዋል።
ያሬድ የተባሉ አስተያየት ሰች በተመሳሳይ በቲውተር ባጋሩት አስተያየት
«መቼስ ደመቀ ከስልጣን የለቀቁት /የተሸኙት የአማራ ጉዳይ እንቅልፍ ነስቷቸው ነው የሚል አይጠፋም መቼስ !» የሚል ምጸት አዘል መልዕክት አስተላልፈዋል።
ኤልሳቤት አልታየ በበኩላቸው
« ተገፋም አልተገፋም ችግር ባያመጣም ደመቀ በግድ እንደለቀቁ ትካዜአቸው ይናገራል። የምገምተው እውን ከሆነ የአማራን ፖለቲካ ከስር መሰረቱ ያናጋዋል የሚል እምነት አለኝ ፤ መነቅነቁ…» ብለዋል። የአቶ ደመቀ መኮንን ከብልጽግና ፓርቲ መሸኘት
ሃብታሙ አኒቼ በፌስ ቡክ በጻፉት አስተያየት «ጠቅላይ ሚኒስተር ያልሆኑበት ምክንያት ምንድነው?» በማለት ጠይቀዋል።
ሮቤል አሳየ በበኩላቸው
« ኖረውም አልጠቀሙም ቢወርዱም አይጎዱም። ነገር ግን የሀገራችንን የፖለቲካ ውጣ ውረድ ምስቅልቅል እውነት እና ሳይንስ ላይ ተመርኩዘው መፅሀፍ ቢፅፉ አንድ ነገር እንዳበረከቱ ይቆጠርላቸው ነበር። ግን አይመስለኝም» ብለዋል።
አዳነች ግዛው ሮቢ የተባሉ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸው
«ማንም ይውረድ ማንም ይውጣ ኢኮኖሚያችን እንደሆን ወድቋል እግዚአብሄር ሚሻለውን ያምጣልን ።» ሲሉ
ሳል ናስር የተባሉ ባሰፈሩት አስተያየታቸው
«ጀግና የሀገር ባለውለታ ናቸው።ልናከብራቸው ይገባል።» ብለዋል።
ዝምታ የጎዳኝ ሰው በሚል ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ
«እውነተኛ ውሳኔ ነው ፤ በውስጥ እያረሩ ከመሰቃየት መጀመሪያም ሀገርን አስቀድመው እንጂ የብልፅግና ነውርነት አንገሽግሿቸው ነበር ፡ክብር ይገባቸዋል ብዙ ጥረው ነበር በአንድ ማጨብጨብ ሆኖባቸው እንጂ ፡» እንጂ ሲል
አላዛር ሳንካ የተባሉ በበኩላቸው «ጀግና እና መልካም ባለራዕይ መሪ ነበሩ» ብለዋቸዋል። የኢትዮጵያና የምዕራባዉያን ወዳጅነትና ልዩነት
አበሻ አንድነትም እንዲሁ
«ላበረከቱት አስተዋጽዎ ሁሉ ምስጋና ሊቸራቸዉ ይገባል ።» ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተባበሩት መንግሥታት የምግብ እና የእርሻ ድርጅት ( FAO ) በምግብ ዋስትና እና በተመጣጠነ የምግብ አቅርቦት ረገድ ላሳዩት አመራር እና በስንዴ ምርት ራስን ለመቻል በጀመሩት ጥረት በሚል ጣልያን ውስጥ ባለፈው እሁድ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በጣሊያን ሮም ከተባበሩት መንግሥታት የዘርፍ ተቋማት አንዱ በሆነው የምግብ እና የእርሻ ድርጅት የተበረከተላቸው ሽልማት በየሀገራቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እና ድህነትን ለመቀነስ ጥረት ለሚያደርጉ ሰዎች የሚሰጥ ነው። ጠቅላይ ሚንስትሩ ሽልማቱን ከተቀ,በሉ በኋላ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ላይ በርካታ ሃሳቦች ሲንሸራሸሩ ተስተውለዋል።
ወፍ የለም በሚል መጠሪያ የሰፈረ አስተያየት «የኢትዮጵያ ዜጎች በንሮ ውድነትና በእርዳታ ጠባቂነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች በስቃይ ላይ እያሉ FAO ለጠቅላይ ሚኒስቱ ሽልማት ማበርከቱ በዜጎች ሞትላይ የመሳለቅ ( የመቀለድ ) ድርጊት መሆኑን በግልፅ ያሳየ ተቋም ነው ።» ሲል ነቢዩ በቀለ የተባሉ አስተያየት ሰች በበኩላቸው
«የአሁኗ ኢትዮጲያ እኔ ያልመራሁት ሀገር ይፍረስ፣የእኔ ብሄር ካልሆነ አይቻልም፣የእኔ ሐይማኖት ብቻ የነካው ስልጣን ቅዱስ የሚል በዚህ በቆሸሸ አመለካከት ባለበት ሀገር ውስጥ መሪ ሆኖ በራሱ መቆየት ትልቅ የውስጥ ጥንካሬን ይፈልጋል፤ ሆኖም እርሶ ግን በየቀኑ ከፍ ያለ ታሪክ እየሰሩ ለሀገርዎ ፣ለሚወዶትም፣ለሚጠላዎትም መልካም በማድረግ እና ሀገራችንን ለማሳደግ ያሎትን ትጋት እወድሎታለው ፤ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርኮት።ለህዝቤ ደግሞ ልብ ይስጥልኝ ። የፋኦ ትልቁን ሽልማት በማግኘትዎ በጣም ደስ ብሎኛል ሰላሞት ይብዛ።» ብለዋል።የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሽልማት
ኤቼ አጋዝ የተባሉ አስተያየት ሰች በበኩላቸው
«እነዚህ አለም አቀፍ ድርጅቶች ግን ተቃራኒውን ነው እንዴ እሚፈጽሙት? ባሉት ሃሳባቸው
የሰላም ኖቤል ሸልመው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ አስጨረሱ!
አሁን ደግሞ የኢትዮዽያ ህዝብ በጥቅሉ በኑሮ ውድነት የአማራ:ትግራይና የአፋር ህዝብ በልዩ ሁኔታ በርሀብ እየተሰቃየ በምግብ እራስን በመቻል ወዘተ ትርጉም አልባ ንግግር እ ሽልማት ይላሉ!ወሬ ብቻ!» በማለት ሽልማቱን ያጣጣሉበትን ሃሳብ ካፍለዋል።
በዳዲነ ዳቤ የተባሉ አስተያየት ሰች በፌስ ቡክ ባሰፈሩት ሃሳብ ደግሞ
«ሀገራችን ከዝናብ ጠባቂነት ተላቃ በበጋ ወቅት በመስኖ ስራ ላይ ተሰማርታ በስንዴ ምርትና ሌሎች አዝርዕቶች በኩታ ገጠም በማምረት ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆን ስላደረጉ እና ለተሰጥዎት ሽልማት ደስ ብሎናል፡፡» ብለዋል።
ኤርሚ ኦስማን በበኩላቸው «ስንቱ በረሀብ እና በጦረነት እያለቀ ሽልማት ምናለ ወረደው እኛን ህዝቦችን ቢጠይቁ» ሲሉ ሃሳባቸውን አጋርተዋል።
የጠቅላይ ኢትዮጵያ መንግሥት በነዳጅ የሚሠሩ አውቶሞቢሎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ መወሰኑን የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አስታውቋል። የነዳጅ ወጪ እና የከባቢ አየር ብክለትን ለመቀነስ የተላለፈው የመግስት ውሳኔ በርካታ ጥያቄዎች እያስነሳ ሲሆን ። ሀገሪቷ በእርግጥ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ብቻ የመጠቀም ብን ያህል አቅም አላት የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ውሳኔው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በርካታ ሃሳቦችን አንሸራሽሯል። ጥቂቶቹን ለማየት ያህል ፤
ታምራት አየለ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ፤ «ያሉን ይበቃናል ፤ ከዚህ በኋl ኢ,ሚገቡ ተሽከርካሪዎች በኤሌክትሪክ ብቻ የሚሰሩ ቢሆን መልካም ነው ፤ » ብለዋል።
ሲነሳ ነበልባል በሚል መጠሪያ በሰፈረ ጥያቄያዊ ሃሳብ
« እኔ የምለው ኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ መኪና የሚሆን መሠረተ ልማት አዘጋጅታለች?» ሲሉ ታላሞስ ኤልያስ በበኩላቸው
«በአጭር ቋንቋ "ሀገራችን ነዳጅ ከውጭ የማስገባት አቅም እያጣች ነው" ለምን አይሉንም ??» በማለት ጠይቀዋል። a።ብደላ ሰንደው የተባሉ አስተያየት ሰች በበኩላቸው
የኢትዮጵያ ህዝብ 85% የሚሆነው መብራት የት አለውና ነው ፣የከተማውም ህዝብ ቢሆን በተቆራረጠ መብራት እየተማረረ ነው » ሲሉ በወቅቱ ያለውን የኤሌክትሪክ ችግር ገልጸዋል።
አቡ ኡመር
«ባለስልጣናቶቹ የግላቸው ግድብ አሰርተው ከሆነ ብቻ ነው እንዲህ አይነት ውሳኔ ሊያሳልፉ የቻሉት» ሲሉ
አቤ የማርያም ልጅ በሚል መጠሪያ የሰፈረ ሃሳብ
«የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ቦታ ተደራሽ መሆን አለበት መጀመሪያ ። አብዛኛው የሃገሪቱ ክፍል የኤሌክትሪክ ተደራሽ ያልሆነባት ሀገር ይቅርና የአውሮፓ ሀገራትም ሁሉም ቦታ የኤሌክትሪክ ተደራሽነት እያለቸው የነዳጅ መኪና አልከለኩም።» ብለዋል ። ኢትዮጵያ በነዳጅ የሚሠሩ መኪኖችን በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ለመተካት ዝግጁ ነች?
ብሩክ ገመቹ ባሩክ በበኩላቸው
«እነዚህ ሰዎች የወጡበትን እና የሚያስተዳድሩትን ማህበረሰብ በእውኑ ያውቁታል? ብለው ይጠይቃሉ ፤ ቀጠል አድርገውም « እንዲሁስ ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ሁኔታ በውኑ በቅጡስ ያውቁታልን? » ብለዋል።
እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያልነው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችንም የእስካሁንን ይመስል ነበር ፤ ሳምንት በሌሎች ርዕሶች እንጠብቃችኋላን ጤና ይስጥልን ።
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ