የአብን አመራር ሹም ሽር

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) የማዕከላዊ ኮሚቴውን እንዲያደራጅ፣ አጠቃላይ የደንብ፣ የመዋቅርና አደረጃጀት፣ የአሠራር ሥርዓት፣ የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አቅጣጫ ማስቀመጡ ተገለጠ። ፓርቲው ይህን አቅጣጫ ያስቀመጠው ማዕከላዊ ኮሚቴው በባህርዳር ከተማ ተሰብስቦ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከተወያየ በኋላ መሆኑ ተገልጧል።
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) የማዕከላዊ ኮሚቴውን እንደገና እንዲያደራጅ፣ አጠቃላይ የደንብ፣ የመዋቅርና አደረጃጀት፣ የአሠራር ሥርዓት፣ የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አቅጣጫ ማስቀመጡ ተገለጠ። ፓርቲው ይህን አቅጣጫ ያስቀመጠው ማዕከላዊ ኮሚቴው መጋቢት 9 እና 10 ቀን፣ 2014 ዓ.ም በባህርዳር ከተማ ተሰብስቦ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከተወያየ በኋላ መሆኑን ፓርቲው ዐሳውቋል። ፓርቲው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቀድሞ በነበረው ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲነቱ አቋም ላይ አይገኝም የሚል ጠንካራ ትችት እየተሰነዘረበት ይገኛል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ አለው።
አብን ከፓርቲው አመራር በፈቃደኝነት የቀረበን የመልቀቂያ ጥያቄ መነሻ በማድረግ የአመራር ስምሪት ማስተካከያ ማድረጉ ተገልጿል። አብን በአማራ ክልል ምክር ቤት እና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስን ወንበሮችን በምርጫ ያሸነፈ የፖለቲካ ፓርቲ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት የተወሰኑ አመራሩ በፌዴራል፣ በአማራ ክልል እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ካቢኔ ውስጥ በልዩ ልዩ የመንግሥት ኃላፊነቶች እየሠሩ ይገኛሉ። ፓርቲው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቀድሞ በነበረው ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲነቱ አቋም ላይ አይገኝም የሚል ጠንካራ ትችት እየተሰነዘረበት ይገኛል። የፓርቲው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ይህንን ወቀሳ «ውኃ የማይቋጥር» ብለውታል።
ሰለሞን ሙጬ
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አዜብ ታደሰ