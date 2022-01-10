 የአብን አመራር ሹም ሽር | ኢትዮጵያ | DW | 22.03.2022

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ኢትዮጵያ

የአብን አመራር ሹም ሽር

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) የማዕከላዊ ኮሚቴውን እንዲያደራጅ፣ አጠቃላይ የደንብ፣ የመዋቅርና አደረጃጀት፣ የአሠራር ሥርዓት፣ የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አቅጣጫ ማስቀመጡ ተገለጠ። ፓርቲው ይህን አቅጣጫ ያስቀመጠው ማዕከላዊ ኮሚቴው በባህርዳር ከተማ ተሰብስቦ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከተወያየ በኋላ መሆኑ ተገልጧል።

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የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ አቅጣጫ ተቀምጧል

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) የማዕከላዊ ኮሚቴውን እንደገና እንዲያደራጅ፣ አጠቃላይ የደንብ፣ የመዋቅርና አደረጃጀት፣ የአሠራር ሥርዓት፣ የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አቅጣጫ ማስቀመጡ ተገለጠ። ፓርቲው ይህን አቅጣጫ ያስቀመጠው ማዕከላዊ ኮሚቴው መጋቢት 9 እና 10 ቀን፣ 2014 ዓ.ም በባህርዳር ከተማ ተሰብስቦ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከተወያየ በኋላ መሆኑን ፓርቲው ዐሳውቋል።  ፓርቲው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቀድሞ በነበረው ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲነቱ አቋም ላይ አይገኝም የሚል ጠንካራ ትችት እየተሰነዘረበት ይገኛል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ አለው።

አብን ከፓርቲው አመራር በፈቃደኝነት የቀረበን የመልቀቂያ ጥያቄ መነሻ በማድረግ የአመራር ስምሪት ማስተካከያ ማድረጉ ተገልጿል። አብን በአማራ ክልል ምክር ቤት እና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስን ወንበሮችን በምርጫ ያሸነፈ የፖለቲካ ፓርቲ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት የተወሰኑ አመራሩ በፌዴራል፣ በአማራ ክልል እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ካቢኔ ውስጥ በልዩ ልዩ የመንግሥት ኃላፊነቶች እየሠሩ ይገኛሉ። ፓርቲው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቀድሞ በነበረው ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲነቱ አቋም ላይ አይገኝም የሚል ጠንካራ ትችት እየተሰነዘረበት ይገኛል። የፓርቲው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ይህንን ወቀሳ «ውኃ የማይቋጥር» ብለውታል።  

ሰለሞን ሙጬ
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አዜብ ታደሰ

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የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ አቅጣጫ ተቀምጧል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት

በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት 10.01.2022

ሦስት ዋና ዋና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችም ይህንን የመንግሥት ውሳኔ በፅኑ ኮንነው በየፊናቸው መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎች በሰፊው ውዝግብ ያስነሳው የመንግሥት ውሳኔ የፍትሕ ተቋሞችን የሚያዳክምና ከፊት ለፊታችን ለታሰበው ብሔራዊ ምክክር መተማመን እንዳይኖር ሥጋት የፈጠረ መሆኑንም አመልክተዋል።

The new council of ministers of Ethiopia. Schlagworte Ethiopia, Äthiopien,Addis Abeba . Datum 061021 Fotograf House of people’s representative of Ethiopia

የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት ሚኒስትሮች ሹመት ጸደቀ 06.10.2021

ሦስቱ ሚኒስትሮች ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ናቸው።ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ መሪ፣ አቶ በለጠ ሞላ ጌታሁን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን  ሊቀመንበር እንዲሁም አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። ተሿሚ ሚኒስትሮቹም ዛሬ በምክር ቤቱ ቃለ መሀላ ፈጽመዋል።

ኢትዮጵያ ዉስጥ ግድያና የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት

ኢትዮጵያ ዉስጥ ግድያና የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት 19.04.2021

በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በደረሰ ብሔር ተኮር ጥቃት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ «አብን» ሊያካሂድ ያቀደዉን የምርጫ እንንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ማቋረጡ ተገለፀ።  በጥቃት አድራሾቹ ላይ አፋጣን እርምጃ እንዲወሰድ የጠየቀዉ  የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ «ኦፌኮ» በበኩሉ የደረሰዉን ግድያ እና ንብረት ማዉደም ድርጊት በጥብቅ አዉግዞአል።