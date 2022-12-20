 የአበርገሌ ወረዳ ተፈናቃዮች መመለስ መጀመራቸው፤ | ኢትዮጵያ | DW | 05.04.2023

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ኢትዮጵያ

የአበርገሌ ወረዳ ተፈናቃዮች መመለስ መጀመራቸው፤

የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ከሁለት ዓመታት በላይ ተፈናቅለው የነበሩ በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የአበርገሌ ወረዳ አስታወቀ። ሆኖም ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው ቢመለሱም በቂ የምግብ እርዳታ እንደሌላቸው እየተናገሩ ነው።

«የምግብም ሆነ የመድኃኒት እርዳታ ያስፈልጋቸዋል»

የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ከሁለት ዓመታት በላይ ተፈናቅለው የነበሩ በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የአበርገሌ ወረዳ አስታወቀ። ሆኖም ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው ቢመለሱም በቂ የምግብ እርዳታ እንደሌላቸው እየተናገሩ ነው።

ቀሲስ ኃይለ ጽዮን ደገፋ ከቀያቸው ከተፈናቀሉ ሦስተ ዓመታቸውን ይዘዋል። በሰላም ስምምነቱ መሠረት ሰሞኑን አካባቢያቸው ነፃ መውጣቱን ተከትሎ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ሁኔታ መደሰታቸውን ጠቁመው የመንግሥትን ትዕዛዝ ሳይጠብቁ በርካቶች በራሳቸው መንገድ ወደ ቀያቸው እየተመለሱ እንደሆነ ይናገራሉ። የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ክፍሌ በበኩላቸው ካለፈው መጋቢት 20 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ በአካባቢው የነበረው የህወሓት ኃይል በመውጣቱ ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ከሁለት ዓመት በላይ ከቀያቸው ተፈናቅለው ሰቆጣ ከተማ አካባቢ የነበሩ ወገኖች መመለስ እንደጀመሩ ተናግረዋል።

«840 ባሶች ያስፈልጋሉ፣ 38ሺህ ተፈናቃይ ነው ያለው፣ ወደ ቀየው የመመለስ ሥራ እየሠራን ነው፣ የተለያዩ ተቋማት ድጋፍ አድርገውልናል። የአማራ ብልፅግና ወጣቶች ሊግ 4 ሚሊዮን ብር ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውል ድጋፍ አድርጎልናል፣ ዛሬ በ10 ባሶች ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመውሰድ እየጫንን ነው፣ ንብረታቸው ደግሞ በዕቃ መጫኛ መኪናዎች ተጭኗል፡።»

ከተመሹቹ መካከል አንዱ እንዳሉት የወረዳው ማዕከል ኔሯቅ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድታለች።

«በሦስተኛ ዓመቴ ነው የገባሁት ያው እንዳልሆነ ሆና ነው ያገኘናት ከተማችን፣ ፈራርሳ ነው ያገኘነው፣ ሰውም በስጋት የቆየ ነው፤ ደስተኛ ሆኖ አላገኘነውም። ሰውም ብዙ አልነበረም፣ የነበሩትም ሴቶች ነበሩ እነሱም ቢሆን ከስጋት ጋር ነው ያገኘናቸው፣ ሁኔታው በጣም ነው የሚያሳዝነው።»

Äthiopien Binnenflüchtlinge Waghemira

ተፈናቃዮቹ ወደቀቸው ለመመለስ ሲዘጋጁ

ሌላዋ ተመላሽ ደግሞ ወደ ቀየዋ የምትመለሰው ያለምንም የእርዳታ ድጋፍ ነው።

«ምን ይዘን እንሄዳለን፣ ትንሽ ቀይ መስቀል የሰጠንን ዕቃ ብቻ ነው የያዝነው፣ ምንም አልያዝንም፣ አገራችን መሄዱ አይከፋም ብለን ነው እንጂ ምንም የለንም፣ ሠርተን እንለወጥ እንደሆነ ብለን ነው።»

የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደደር የኮሙኚኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ከፍያለው ደባሽ አካባቢው በእጅጉ ተጎድቶ ስለነበር ሁሉም እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።

«ከሁለት ዓመት በላይ ቀያቸውን የለቀቁ ሰዎች ናቸው፣ በዚህ አካባቢ ቤታቸው የተቃጠለባቸው፣ የፈረሰባቸው፣ ንብረታቸው ሙሉ በሙሉ የጠፋባቸው፣ አበርገሌ የፍየል አገር ነው፣ ግን ፍየሎቻቸው በረሀ ላይ እንደቀሩ ነው ነዋሪዎቹ የተፈናቀሉት፣ አንዳንድ ግብረሰናይ ድርጅቶች ቀድመው እርዳታ እንዲወስዱ ተደርጓል፣ አሁን እየገቡም ነው፤ ከተማው እንደገና የሚሠራ ነው፣ ሰው አልባ የነበረ ነው እዛው ይኖር የነበረውም በችግር ውስጥ የነበረ ነውና የህክምናውም ጉዳይ አስቸጋሪ ነበር፣ ስለዚህ የምግብም የህክምናም ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋል።»

Äthiopien Binnenflüchtlinge Waghemira

የተፈናቃዮቹ መጠለያ

የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ከወረዳው የተፈናቀሉትም ሆነ በህወሓት ስር የቆዩ ነዋሪዎች የእርሻ ሥራቸው በመስተጓጉሎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወረዳውን መልሶ ለመገንባት ለሚደረገው ጥረት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል። በወረራው ወቅት በህክምናና በመድኃኒት እጥረት በወረዳው ከአንድ ቀበሌ ብቻ ከ40 በላይ ሰዎች መሞታቸውንም አስታውሰዋል።

«አሁን ይህን እንሠራለን፣ የሚል አቅም የለም በጣም ለበርካታ ዓመታት ከልማትና ከተለያዩ አገልግሎት መስጫ ሂደቶች ውጪ ሆኖ የቆየ አካባቢ ነው። ረጂ ድርጅቶች መምጣት አለባቸው፣ በርብርብ እንዲያግዙን እንጠይቃለን፣ ከውኃ ጋር በተያያዘ ብዙ ጉድለቶች አሉ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሙሉ አገልግሎት የምንመጣበት ጊዜ አይኖርም፣ ስለዚህ ረጂ ድርጅቶችና ተቋማት ከጎናችን እንዲቆሙ» ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።

ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከአበርገሌና ፃግብጂ ወዳዎች 70ሺህ ያክል ተፈናቃዮች በሰቆጣ አካባቢ ከሁለት ዓመት በላይ ቆይተዋል። የፃግብጂ ወረዳ አሁንም በህወሓት ቁጥጥር ስር እንደሆነ ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

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«የምግብም ሆነ የመድኃኒት እርዳታ ያስፈልጋቸዋል»

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከዋግሕምራ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች እሮሮ

ከዋግሕምራ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች እሮሮ 20.12.2022

በአማራ ክልል ዋግሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በህወሓት ስር ከሚገኙ ሁለት ወረዳዎች በተለየዩ ምክንያቶች ሰዎች እየተፈናቀሉ ወደ ማሃል ዋግኽምራ እየመጡ እንደሆነ ተፈናቃዮችና ባለስልጣናትአመለከቱ። ነባር ተፈናቃዮች ደግሞ በእርዳታ እጦት ምክንያት ለልመና እና ለህመም መዳረጋቸዉን እየገለፁ ነዉ።

በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ማስጠንቀቂያ

በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ማስጠንቀቂያ 01.03.2023

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሰሞኑን ባካሄደው ስብሰባ 130ሺህ የሚሆን የአበርገሌና ፃግብጂ ወረዳ ተፈናቃይና በህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ ነዋሪዎች ችግሮች በአፋጣኝ የማይፈታ ከሆነ በሰላማዊ ሰልፍ ችግሩን ለዓለም ማህበረሰብ አሳውቃለሁ ሲል አስጠንቅቋል። ነዋሪዎቹ ለከፍተኛ ሰብዓዊ ችግሮች ተዳርገዋል ይላል አስተዳደሩ።

ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነዉ ተባለ

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ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ፣ ቡድኑ ወደሰላም ውይይት እንዲመጣም ተጠይቋል፣ ዓመታዊው የሻደይ በዓል በዋግኽምራ ሰቆጣ ከተማ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተከብሯል፡፡ በሥነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት ጠ/ሚና የውጪ ጉዳይ ሚ/ር አቶ ደመቀ መኮን ህወሃት አሁንም ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡