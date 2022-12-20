የአበርገሌ ወረዳ ተፈናቃዮች መመለስ መጀመራቸው፤

የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ከሁለት ዓመታት በላይ ተፈናቅለው የነበሩ በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የአበርገሌ ወረዳ አስታወቀ። ሆኖም ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው ቢመለሱም በቂ የምግብ እርዳታ እንደሌላቸው እየተናገሩ ነው።
የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ከሁለት ዓመታት በላይ ተፈናቅለው የነበሩ በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የአበርገሌ ወረዳ አስታወቀ። ሆኖም ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው ቢመለሱም በቂ የምግብ እርዳታ እንደሌላቸው እየተናገሩ ነው።
ቀሲስ ኃይለ ጽዮን ደገፋ ከቀያቸው ከተፈናቀሉ ሦስተ ዓመታቸውን ይዘዋል። በሰላም ስምምነቱ መሠረት ሰሞኑን አካባቢያቸው ነፃ መውጣቱን ተከትሎ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ሁኔታ መደሰታቸውን ጠቁመው የመንግሥትን ትዕዛዝ ሳይጠብቁ በርካቶች በራሳቸው መንገድ ወደ ቀያቸው እየተመለሱ እንደሆነ ይናገራሉ። የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ክፍሌ በበኩላቸው ካለፈው መጋቢት 20 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ በአካባቢው የነበረው የህወሓት ኃይል በመውጣቱ ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ከሁለት ዓመት በላይ ከቀያቸው ተፈናቅለው ሰቆጣ ከተማ አካባቢ የነበሩ ወገኖች መመለስ እንደጀመሩ ተናግረዋል።
«840 ባሶች ያስፈልጋሉ፣ 38ሺህ ተፈናቃይ ነው ያለው፣ ወደ ቀየው የመመለስ ሥራ እየሠራን ነው፣ የተለያዩ ተቋማት ድጋፍ አድርገውልናል። የአማራ ብልፅግና ወጣቶች ሊግ 4 ሚሊዮን ብር ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውል ድጋፍ አድርጎልናል፣ ዛሬ በ10 ባሶች ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመውሰድ እየጫንን ነው፣ ንብረታቸው ደግሞ በዕቃ መጫኛ መኪናዎች ተጭኗል፡።»
ከተመሹቹ መካከል አንዱ እንዳሉት የወረዳው ማዕከል ኔሯቅ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድታለች።
«በሦስተኛ ዓመቴ ነው የገባሁት ያው እንዳልሆነ ሆና ነው ያገኘናት ከተማችን፣ ፈራርሳ ነው ያገኘነው፣ ሰውም በስጋት የቆየ ነው፤ ደስተኛ ሆኖ አላገኘነውም። ሰውም ብዙ አልነበረም፣ የነበሩትም ሴቶች ነበሩ እነሱም ቢሆን ከስጋት ጋር ነው ያገኘናቸው፣ ሁኔታው በጣም ነው የሚያሳዝነው።»
ሌላዋ ተመላሽ ደግሞ ወደ ቀየዋ የምትመለሰው ያለምንም የእርዳታ ድጋፍ ነው።
«ምን ይዘን እንሄዳለን፣ ትንሽ ቀይ መስቀል የሰጠንን ዕቃ ብቻ ነው የያዝነው፣ ምንም አልያዝንም፣ አገራችን መሄዱ አይከፋም ብለን ነው እንጂ ምንም የለንም፣ ሠርተን እንለወጥ እንደሆነ ብለን ነው።»
የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደደር የኮሙኚኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ከፍያለው ደባሽ አካባቢው በእጅጉ ተጎድቶ ስለነበር ሁሉም እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
«ከሁለት ዓመት በላይ ቀያቸውን የለቀቁ ሰዎች ናቸው፣ በዚህ አካባቢ ቤታቸው የተቃጠለባቸው፣ የፈረሰባቸው፣ ንብረታቸው ሙሉ በሙሉ የጠፋባቸው፣ አበርገሌ የፍየል አገር ነው፣ ግን ፍየሎቻቸው በረሀ ላይ እንደቀሩ ነው ነዋሪዎቹ የተፈናቀሉት፣ አንዳንድ ግብረሰናይ ድርጅቶች ቀድመው እርዳታ እንዲወስዱ ተደርጓል፣ አሁን እየገቡም ነው፤ ከተማው እንደገና የሚሠራ ነው፣ ሰው አልባ የነበረ ነው እዛው ይኖር የነበረውም በችግር ውስጥ የነበረ ነውና የህክምናውም ጉዳይ አስቸጋሪ ነበር፣ ስለዚህ የምግብም የህክምናም ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋል።»
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓለሙ ከወረዳው የተፈናቀሉትም ሆነ በህወሓት ስር የቆዩ ነዋሪዎች የእርሻ ሥራቸው በመስተጓጉሎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወረዳውን መልሶ ለመገንባት ለሚደረገው ጥረት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል። በወረራው ወቅት በህክምናና በመድኃኒት እጥረት በወረዳው ከአንድ ቀበሌ ብቻ ከ40 በላይ ሰዎች መሞታቸውንም አስታውሰዋል።
«አሁን ይህን እንሠራለን፣ የሚል አቅም የለም በጣም ለበርካታ ዓመታት ከልማትና ከተለያዩ አገልግሎት መስጫ ሂደቶች ውጪ ሆኖ የቆየ አካባቢ ነው። ረጂ ድርጅቶች መምጣት አለባቸው፣ በርብርብ እንዲያግዙን እንጠይቃለን፣ ከውኃ ጋር በተያያዘ ብዙ ጉድለቶች አሉ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሙሉ አገልግሎት የምንመጣበት ጊዜ አይኖርም፣ ስለዚህ ረጂ ድርጅቶችና ተቋማት ከጎናችን እንዲቆሙ» ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከአበርገሌና ፃግብጂ ወዳዎች 70ሺህ ያክል ተፈናቃዮች በሰቆጣ አካባቢ ከሁለት ዓመት በላይ ቆይተዋል። የፃግብጂ ወረዳ አሁንም በህወሓት ቁጥጥር ስር እንደሆነ ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ማንተጋፍቶት ስለሺ