 የአሸንዳ በዓል አከባበር በመቀሌ | ባህል | DW | 22.08.2023

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ማስታወቂያ

ባህል

የአሸንዳ በዓል አከባበር በመቀሌ

ከ2011 ዓመተምህረት በኃላ በተለያዩ ምክንያቶች የቀድሞ ድምቀቱ አጥቶ እና ሲስተጓገል የቆየው በትግራይ ሴቶች ዘንድ በየዓመቱ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ በዓል ከአራት ዓመታት በኃላ ዘንድሮ በድምቀት እየተከበረ ነው

በትግራይ የአሸንዳ በዓል ከአራት ዓመታት በኃላ ዘንድሮ በድምቀት እየተከበረ ነው።

የትግራይ ልጃገረዶች በየዓመቱ  የሚከበሩት የአሸንዳ በዓል ከጦርነቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በድምቀት እየተከበረ ነዉ። በዓሉ መጀመርያ ላይ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ቀጥሎም በ2013 በተጀመረዉ  ጦርነት ምክንያት የቀድሞ ድምቀቱ አጥቶ ነበር። የዘንድሮው የአሸንዳ በዓል በተለይም በመቐለ ከተማ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶች በተገኙበት እየተከበረ ነዉ።

የትግራይ ልጃገረዶች በየዓመቱ  የሚከበሩት የአሸንዳ በዓል

የትግራይ ልጃገረዶች ዘንድሮ ከጦርነቱ በኋላ የአሸንዳ በዓልን በድምቀት አክብረዋል

የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ እንደዘገበዉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስአበባ ወደ መቐለ በቀን ከ12 በላይ በረራዎች እያደረገ ነዉ። ሆቴሎች ሞልተዋል፤ ጭር ብለው የነበሩ መንገዶች በተሽከርካሪ እና በሰው ተሞልተዋልም።

ከ2011 ዓመተምህረት በኃላ በተለያዩ ምክንያቶች የቀድሞ ድምቀቱ አጥቶ እና ሲስተጓገል የቆየው በትግራይ ሴቶች ዘንድ በየዓመቱ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ በዓል ከአራት ዓመታት በኃላ ዘንድሮ በድምቀት እየተከበረ ነው።ከፍልሰታ ፆም በኋላ ከነሐሴ 16 ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት የሚከበረው ይህ በዓል በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ጨምሮ በአማራ ክልል እንዲሁ በሴት ልጃገረዶች በተለያየ ባህላዊ ይዘት የሚከበር ነው።

የትግራይ ልጃገረዶች በየዓመቱ  የሚከበሩት የአሸንዳ በዓል

የትግራይ ልጃገረዶች ዘንድሮ ከጦርነቱ በኋላ የአሸንዳ በዓልን በድምቀት አክብረዋል

 

መጀመርያ ላይ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ቀጥሎም በ2013 ዓመተምህረት በተከሰተው ጦርነት ምክንያት አሸንዳ የቀድሞ ድምቀቱ አጥቶ ቆይቷል። የዘንድሮው የአሸንዳ በዓል በተለይም በመቐለ ካለፊት ዓመታት የተለየ ድባብ ይዟል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶች ለበዓሉ (ካርኒቫል) ወደ መቐለ መጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀን ከ12 በላይ በረራዎች ከአዲስአበባ ወደ መቐለ እያደረገ ሲሆይ ሆቴሎች ሞልተዋል፣ ጭር ብለው የነበሩ መንገዶች በተሽከርካሪ እና ሰው ተሞልተው ይታያሉ።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

ነጋሽ መሐመድ

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በትግራይ የአሸንዳ በዓል ከአራት ዓመታት በኃላ ዘንድሮ በድምቀት እየተከበረ ነው።

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY JENNY VAUGHAN A man waits to cross the road beside a patriotic poster in Asmara, Eritrea, on July 18, 2013. Long criticised for backing rebel groups across the Horn of Africa, Eritrea has said that ending its isolation is crucial for economic growth, blaming external threats for its slow development. AFP PHOTO/JENNY VAUGHAN. (Photo credit should read JENNY VAUGHAN/AFP/Getty Images)

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