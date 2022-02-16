የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመነሳቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን አሉ?

ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ. ም ተደንግጎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትናንትናው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 1ኛ አስቸኳይ ስብሰባ ተፈጻሚነቱ ተነስቷል። አዋጁን ማውጣት አስፈላጊ እንዲሆን አድርጎ የነበረው ሁኔታ በመቀየሩ እና ሥጋቱን በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥራ መከላከልና መቆጣጠር የሚቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል በሚል ነበር የተነሳው።
ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ. ም ተደንግጎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትናንትናው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 1ኛ አስቸኳይ ስብሰባ ተፈጻሚነቱ ተነስታል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማውጣት የግድ አስፈላጊ እንዲሆን አድርጎ የነበረው ሁኔታ የተቀየረ በመሆኑ እና ሥጋቱን በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥራ መከላከልና መቆጣጠር የሚቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱ በሚል ነው ድንጋጌው የተሻረው። ይሄው ውሳኔ በአብላጫ ድምጽ ከመጽደቁ በፊት የምክር ቤቱ አባላት በሁለት ጎራ በሀሳብ ተሟግተው ነበር። አዋጁ መነሳት የለበትም ያሉት ኢትዮጵያ አሁንም መሠረታዊ የፀጥታ ችግር ያለባት አገር ናት ብለው ሲከራከሩ የአዋጁን መነሳት የደገፉት ደግሞ የአገሪቱ የፀጥታ ሁኔታ አሁን ቀድሞ ከነበረው በመቀየሩ የድንጋጌው መነሳት ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅሙ ያመዝናል የሚል መከራከሪያ አንስተዋል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መነሳት በበጎ እንደሚያየው ገልጾ ይሁንና ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር የዋሉ እና አሁንም ያልተለቀቁ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ጠይቋል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ የአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎቻን አስተያየት ጠይቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሠ