የአርጆ ዲዴሳ የስኳር ፋብሪካ ጥቃት የደረሰው ጉዳት  

የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነትና ተሳትፎ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ረታ ደመቀ “አሁን ባለኝ መረጃ ታጣቂዎቹ በፋብሪካው ቅጥር ጊቢ ውስጥም ሆነ በከተማው አይገኙም” ብለዋል፡፡ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄኢላን አብዲ የፋብሪካው ጸጥታ ጥበቃ በአከባቢው በተሰማራው ተጨማሪ የፖሊስ ኃይል ተጠናክሯል ነው ያሉን፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት ሸነ ሲል የሚጠራውና በሽብርተኝነት የፈረጀው እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ሽምቅ ተዋጊ በምስራቅ ወለጋ የአርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካ ላይ ባለፈው ሳምንት በጣለው ጥቃት ተሽከርካሪዎችን አቃጥሏል፤ የሰራተኞችን ንብረት ዘርፏል ተብሏል።የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነትና ተሳትፎ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ረታ ደመቀ ለዶይቼ ቬለ (DW) እንደተናገሩት በፋብሪካው ንብረት ላይ ያነጣጠረው ጥቃት የተፈፀመው ባለፈው ሳምንት ታጣቂዎቹ በፋብሪካው ጥበቃ ላይ ተኩስ በመክፈት ዘልቀው ሲገቡ ነው፡፡ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄኢላን አብዲ በአሁኑ ጊዜ ፋብሪካውን ጨምሮ በአከባቢው የሚገኙ ተቋማት ላይ ጥበቃው ተጠናክሯል ብለዋል፡፡ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ባለፈው ሳምንት ነሐሴ 25 ቀን 2014 ዓ.ም. በቲዊተር ገጻቸው ባሰራጩት መረጃ ጦራቸው በአርጆ ዴዴሳ ስኳር ፋብሪካ ቅጥር ጊቢ ውስጥ ይገኛል ያሉትን የመንግስት ወታደራዊ ካምፕ መቆጣጠሩን ገልጸው ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነትና ተሳትፎ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ረታ ደመቀ ለዶይቼ ቬለ (DW) ዛሬ በሰጡት መረጃ እንዳብራሩት፤ የአርጆ ዲዴሳው ስኳር ፋብሪካ ጥቃት የተፈጸመው ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ነሐሴ 24 ቀን 2014 ዓ.ም. ነበር፡፡ እንደ ኃላፊው ገለጻ መንግስት ‘ሸነ’ ያሏቸውና እራሳቸውን ‘የኦሮሞ ነጻነት ጦር’ ብለው የሚጠሩት ታጣቂዎች በፋብሪካው ጥበቃ ላይ ተውክስ ከፍተው ወደ ፋብሪካው ዘልቀው በመግባት 8 ተሽከርካሪዎችን አቃጥለዋል፡፡
እንደ አቶ ረታ ማብራሪያ ከተቃጠሉት ተሽከርካሪዎች ስድስቱ የስኳር ፋብሪካው ንብረት፣ አንዱ የፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን እና ሌላኛው የአንድ የግል ተቋራጭ ንብረቶች ናቸው፡፡ “ታጣቂዎቹ ተሸከርካሪዎቹን በእሳት ከማጋየት በተጨማሪ ከፋብሪካው ሰራተኞች ላፕቶፕ እና ዶስክቶፕ ኮምፒዩተሮች በከፊል ዘርፈው ወስደው ሌላውን አውድመዋል” ነው ያሉትም፡፡ ፋብሪካው እንደ ማንኛውም የፌዴራል ተቋም በፌዴራል ፖሊስ እንደሚጠበቅ የገለጹት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው፣ “በወቅቱ በፋብሪካው ጥበቃ ላይ የነበረው ኃይል ውስን በመሆናቸው ተኩስ የከፈቱባቸውን ታጣቂዎች መቋቋም የሚያስችላቸው አቅም አልነበረም” ነው ያሉት፡፡
አቶ ረታ እክለው እንዳሉት “ታጣቂዎቹ ጥቃቱን አድርሰው የሰራተኞች ልብስ፣ ጫማዎች እና የእጅ ስልክ ጭምር ወስደዋል” ሲሉ ነው ያመለከቱት፡፡ ፋብሪካው ከተቃጠሉበት ተሽከርካሪዎች እና ከተዘረፈው የግለሰቦች ንብረት ሌላ የከፋ የንብረት ጉዳት አለመድረሱንም የመንግስት ባለስልጣኑ ነግረውናል፡፡ ከሰራተኞችም አንድ ሰው ላይ በተፈጸመው የአካል ድብደባ ከደረሰው ጉዳት ሌላ በአካል ወይም በሰው ህይወት ላይ የተከሰተ የከፋ አደጋ አለመኖሩንም ነው የገለጹት፡፡
የታጣቂዎቹ ጥቃት በፋብሪካው የማምረት ሂደት ላይ መስተጓጎል አስከትሎ እንደሆን የተጠየቁት ኃላፊው “እንደ አጋጣሚ አሁን የክረምት ወቅት እንደመሆኑ እንደ ሌሎች የስኳር ፋብሪካዎች ሁሉ ይህ የአርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካም በጥገና ላይ በመሆኑ ተስተጓጉሏል የሚባል የምርት ሂደት የለም” ብለዋል፡፡
የኦሮሞ ነጻነት ጦር ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ባለፈው ሳምንት እረቡዕ ነሃሴ 25 ቀን 2014 ዓ.ም. በቲዊተር ገጻቸው ባሰራጩት መረጃ ጦራቸው በአርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካ ቅጥር ጊቢ ውስጥ ይገኛል ያሉት የመንግስት ወታደራዊ ካምፕ መቆጣጠሩን ገልጸው ነበር፡፡ በዚህም “የመንግስት ኃይሎች ከቅጥር ጊቢው ለቀው ወደ ደቡብ አቅጣጫ ሸሽተዋል” በማለት ነበር ኦዳ ተርቢ በቲዊተር ጽሁፋቸው የገለጹት፡፡
የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነትና ተሳትፎ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ረታ ደመቀ “አሁን ባለኝ መረጃ ታጣቂዎቹ በፋብሪካው ቅጥር ጊቢ ውስጥም ሆነ በከተማው አይገኙም” ብለዋል፡፡ ለጊዜው የፋብሪካው ሰራተኞች በሙሉ ደህና መሆናቸውና በስራቸው ላይ እንደሚገኙም አመልክተዋል፡፡ “ስለፋብሪካው የወደፊት የጸጥታ ሁኔታው ተስፋ ግን የጸጥታ አካላትን የሚመለከት በመሆኑ ምንም ማለት አንችልም” ነው ያሉት፡፡
የፀጥታ ችግሩ የተከሰተበት ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ከመስጠት የተቆጠቡት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄኢላን አብዲ የፋብሪካው አሁናዊ የጸጥታ ሁኔታ ግን በአከባቢው በተሰማራው ተጨማሪ የፖሊስ ኃይል ተጠናክሯል ነው ያሉን፡፡
አቶ ጀኢላን በአከባቢው ጠላት ያሉት ኃይል የሚንቀሳቀስ መሆኑን ገልጸው፤ በፋብሪካው የተወሰኑ ቢሮዎች ከመሰባበር እና ከተሸከርካሪዎች ቃጠሎ ውጪ ሌላ የካፋ ጉዳት አልደረሰበትም ብለዋልም፡፡
በምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ዞን ጂማ አርጆ ወረዳ እና በቡኖ በደሌ ዞን አዋሳኝ የሚገኘው የአርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካ በሙሉ አቅሙ ሲሰራ 6 ሺህ 160 ቶን ስኳር በቀን ማምረት እንደሚችል ከኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ያገኘነው መረጃ ያሳያል፡፡
የአርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካ በቅርቡ መንግስት በጨረታ ለመሸጥ ለገበያ ካቀረባቸው የስኳር ፋብሪካዎች ውስጥ ይገኛል፡፡
በምዕብ ኦሮሚያ ተደጋግሞ በሚስተዋለው የፀጥታ ችግር የተነሳ በዚሁ እያገባደድን ባለነው ዓመት የፊንጫዋ ስኳር ፋብሪካ ላይ ተመሳሳይ ጥቃት በመፈጸሙ ፋብሪካው ለቀናት ምርት የማምረት ስራው ተስተጓጉሎ እንደነበር ዶቼቬለ ዘግቧል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
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