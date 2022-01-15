የአምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ኃላፊነት የመልቀቅ ጉዳይ  

ከኃላፊነታቸው ይለቃሉ የተባሉት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ዴቪድ ሳተርፊልድ በሱዳን ችግር እንደገቸማቸው በአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል አባል አቶ ገብርኤል ንጋቱ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በአምባሳደርነት የሠሩት ዴቪድ ሺን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ልዩ ልዑኩን "በአጭር ጊዜ ለመተካት" እንደሚቸግረው ተናግረዋል።
በአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ ልዑክ ዴቪድ ሳተርፊልድ ሥልጣኑን በያዙ በአጭር ጊዜ ሥልጣን እንደሚለቁ መገለጹ ያልተለመደ ውሳኔ መሆኑን አንድ የቀድሞ የዩናይትድስቴትስ ዲኘሎማት ገለጹ።
በኢትዮጵያና በቡርኪናፋሶ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሺን በተለይ ለዶይቸ ቨለ እንዳሉት፣ ልዩ ልዑኩ ለምን ሥልጣናቸውን እንደሚለቁ የሚያውቁት ነገር ባይኖርም ዕርምጃው ባልተለመደ ሁኔታ በአጭር ጊዜ የተወሰደ ነው።
በዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የጥናት ማዕከል አትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል አባል አቶ ገብርኤል ንጋቱ በበኩላቸው ልዩ ልዑኩ በሱዳን በሚያደርጉት የሰላም ጥረት ችግር ይግጠማቸው እንጂ ስራ እንደሚለቁ ግን አለመናገራቸውን ገልጸዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
እሸቴ በቀለ