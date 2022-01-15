 የአምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ኃላፊነት የመልቀቅ ጉዳይ | ዓለም | DW | 16.04.2022

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ዓለም

የአምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ኃላፊነት የመልቀቅ ጉዳይ

ከኃላፊነታቸው ይለቃሉ የተባሉት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ዴቪድ ሳተርፊልድ በሱዳን ችግር እንደገቸማቸው በአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል አባል አቶ ገብርኤል ንጋቱ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በአምባሳደርነት የሠሩት ዴቪድ ሺን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ልዩ ልዑኩን "በአጭር ጊዜ ለመተካት" እንደሚቸግረው ተናግረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:52

የአምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ኃላፊነት የመልቀቅ ጉዳይ

በአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ ልዑክ ዴቪድ ሳተርፊልድ ሥልጣኑን በያዙ በአጭር ጊዜ ሥልጣን እንደሚለቁ መገለጹ ያልተለመደ ውሳኔ መሆኑን አንድ የቀድሞ የዩናይትድስቴትስ ዲኘሎማት ገለጹ።

በኢትዮጵያና በቡርኪናፋሶ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሺን በተለይ ለዶይቸ ቨለ እንዳሉት፣ ልዩ ልዑኩ ለምን ሥልጣናቸውን እንደሚለቁ የሚያውቁት ነገር ባይኖርም ዕርምጃው ባልተለመደ ሁኔታ በአጭር ጊዜ የተወሰደ ነው።

በዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የጥናት ማዕከል አትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል አባል አቶ ገብርኤል ንጋቱ በበኩላቸው ልዩ ልዑኩ በሱዳን በሚያደርጉት የሰላም ጥረት ችግር ይግጠማቸው እንጂ ስራ እንደሚለቁ ግን አለመናገራቸውን ገልጸዋል።

ታሪኩ ኃይሉ 
እሸቴ በቀለ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

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የአሜሪካ ሁለት ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ነው 15.01.2022

በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊ ፊ እና በምሥራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ዴቪድ ሳተርፊልድ ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ነው። ዲፕሎማቶቹ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት የአየር ድብደባዎችን እና ግጭቶችን በማቆም፣ የተኩስ አቁም በመደራደር ለሰላም የተፈጠረውን ዕልድ እንዲጠቀሙበት እንደሚያበረታቱ አሜሪካ አስታውቃለች

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የዩናይትድ ስቴትስ ልዑካናት በኢትዮጵያ እና ሱዳን 22.01.2022

የዩናይትድ ስቴትስ አዲሱ የአፍሪቃ ቀንድ ልዑክ ዴቪድ ሳተርፊልድ እና ረዳት ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር ሞሊ ፊ በዚሁ ሳምንት ጎረቤት ሱዳን እና ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። ልዑካናቱ የአፍሪቃ ቀንድ ጉብኝታቸው በሁለቱም ሃገራት ለበርካታ ወራት የዘለቀውን ግጭት እና ፖለቲካዊ ውጥረት ለማርገብ ያለመ እንደኾነ ተዘግቧል።

This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 21, 2020 shows a view of northwestern Ethiopia that focuses on the status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River on July 11, 2020. - This massive construction project (nearly $5 billion USD) that has been under construction since 2011 will become the largest dam in Africa and affect Sudan and Egypt as the river flows north from the dam and ultimately becomes the vitally important Nile River. The most recent satellite imagery collected on July 12, 2020 reveals that a large reservoir has started to fill behind the dam. Some estimates claim that it may take as long as 5-7 years to fill the reservoir completely. (Photo by Handout / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner:taken July 11, 2020 instead of July 12, 2020. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

የየካቲት 12 ቀን 2014 የዓለም ዜና 19.02.2022