የአሜሪካ ፍረጃ መነሳት አንደምታው

"ትልልቅ እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ፣ ሌሎችም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የዘገቡት፣የጅምላ ጥቃት በተለይ በዐማራው ላይ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና ጅምላ ግድያ እንዳለ የሚያመላክቱ ዘገባዎች ባለቡት ነው ከዚህ በተለየና በሚፃረር መልኩ የአሜሪካ መንግስት አቋሙን የገለፀው።"
ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ጥላ የነበረውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ፍረጃ ማንሳቷ ለሃገሪቱ የምጣኔ ሃብት ጠቀሜታ እንደሚያስገኝ፣በአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪቃ ማዕከል ከፍተኛ ባልደረባ ገለጹ።
በሌላ በኩል ስለጉዳዩ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸውና፣ የኢትዮጵያና አሜሪካን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉት ልጅ ነቢያት አክሊሉ በበኩላቸው፣ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ ባልቆመበት ሁኔታ ተወስዷል የሚሉትን የአሜሪካ ዉሳኔ ተችተዋል።
አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ተከትሎ፣ በኢትዮጵያ ላይ ጥላ የነበረውን የከፍተኛ ሰብዓዊ መብት ጥሰት ፍረጃ ማንሳቷን አስታውቃለች።
በመሆኑም ኢትዮጵያ ከዋሽንግተን በኩል የፋይናንስ ድጋፍ ክልከላ አይደረግባትም ነው የተባለው።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሰነድን ዋቢ አድርጎ፣ፎሬይን ፖሊሲ መጽሔት ባስነበበው ዘገባ፣ ውሳኔው ዩናይትድስቴትስ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የሻከረውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማደስ ፍላጎት እንዳላት ያሳያል።
ዶይቸ ቨለ ያነጋገርናቸውና በአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪቃ ማዕከል ከፍተኛ ባልደረባ አቶ ገብርኤል ንጋቱ እንደሚሉት ውሳኔው ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ጠቀሜታ አለው።
"የአሜሪካኖች አስተዳደሩ ለኮንግረሱ የላከው ውሳኔ የሚያሳየው፣አስተዳደሩ ኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብት ጥሰት የከሰሰበትን ፍረጃ ራሳቸው ወስነው፣ከአሁን በኋላ በሰብዓዊ መብት በኩል ማዕቀብም ሌላም አለ ብለን ስለማናምን፣ብለው ያሳለፉት ውሳኔ ነው። እና ጉዳዩ ብዙ ማዕቀብ የተደረገባቸውን ነገሮች እና አጎዋን በዲኤፍሲ የዴቬሎፕመንት ፋይናንስ የእሱንም ዕርዳታ እንዲሁም በአለም ባንክና በአለም የገንዘብ ድርጅት የሚደረገው ዕርዳታ፣እቀባ እንዲደረግ ወይም እንዳይተላለፍ ያሉትን የሚያነሳ ነው።እና ለኢትዮጵያ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ ነው የማየው በኢኮኖሚው በኩል በተለይ።"
ኢትዮጵያ ከብድር ጋር የተያያዙ ውይይቶችን ከዓለም ባንክና ከአለም ዓቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር በማካሄድ ላይ መሆኗ ይታወቃል።
የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት፣ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ቢያንስ የሁለት ቢሊዮን ዶላር ብድር ማግኘት ይሻሉ።
አቶ ገብርኤል፣የአሁኑን የአሜሪካ ውሳኔ ተከትለው፣አውሮፓውያንም በቅርብ ጊዜ ተመሳሳይ አቋም ላይ ይደርሳሉ ብለው እንደሚገምቱ ጠቁመዋል።
"እነሱን ደግሞ ተከትለው፣በርግጠኝነት አውሮፓውያኖቹም በቅርብ ጊዜ እንዲሁ ዓይነት ውሳኔ ይወስዳሉ ብዬ እገምታለሁ።ይሄ በምክክር የሚደረግ ስለሆነ። በአጠቃላይም ለኢትዮጵያ ኤኮኖሚ በማዕቀቡ የተጎዳውን ኤኮኖሚ ለማንሰራራት ይረዳል ብዬ እገምታለሁ።"
በሌላ በኩል ስለጉዳዩ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸውና፣ የኢትዮጵያና አሜሪካን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉት ልጅ ነቢያት አክሊሉ በበኩላቸው፣ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ ባልቆመበት ሁኔታ ተወስዷል የሚሉትን የአሜሪካ ዉሳኔ ተችተዋል።
"ትልልቅ እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ፣ ሌሎችም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የዘገቡት፣የጅምላ ጥቃት በተለይ በዐማራው ላይ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና ጅምላ ግድያ እንዳለ የሚያመላክቱ ዘገባዎች ባለቡት ነው ከዚህ በተለየና በሚፃረር መልኩ የአሜሪካ መንግስት አቋሙን የገለፀው።"
አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምጣኔ ድጋፍ የምታደር መሆኗ በጎ ነገር ቢሆንም፣ልጅ ነቢያት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተደቅኗል ያሉትን አስከፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰት አለማገናዘቧ ግን አሳስቦኛል ብለዋል።
"በርግጥ ወዳጅነት መመስረት ጥሩ ነው። ማኀበረሰባችንን የሚጠቅሙ የዕርዳታ ከኢኮኖሚ ጋር የሚያያዝ መለገሱ ጥሩ ቢሆንም የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተደቀነውን አስፈሪና አስከፊ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳለ ባለማገናዘቡና ባለመጠናቀቁ ለህዝቡ ቋሚ ባለመሆኑ ትንሽ ዘገባውን አሳስቦኛል።"
ታሪኩ ሃይሉ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር