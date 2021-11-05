 የአሜሪካ የኤኮኖሚ ማዕቀብ እቅድ ሁለቱንም ሃገሮች ይጎዳል መባሉ | ኢትዮጵያ | DW | 14.10.2021

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ኢትዮጵያ

የአሜሪካ የኤኮኖሚ ማዕቀብ እቅድ ሁለቱንም ሃገሮች ይጎዳል መባሉ

ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የምጣኔ ሃብት ማዕቀብ ለመጣል እያጤነች መኾኗን ማስታወቋ የሁለቱን ሃገሮች ስትራቴጂካዊ ግንኙነትና ጠቀሜታ የሚጎዳ መሆኑን በአሜሪካ ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የሲቪክ ድርጅቶች ተወካዮች አስታወቁ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:50

ጫናዉን ለመከላከል ጠንካራ ዲኘሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ይካሄዳል

ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የምጣኔ ሃብት ማዕቀብ ለመጣል እያጤነች መኾኗን ማስታወቋ የሁለቱን ሃገሮች ስትራቴጂካዊ ግንኙነትና ጠቀሜታ የሚጎዳ መሆኑን በአሜሪካ ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የሲቪክ ድርጅቶች ተወካዮች አስታወቁ። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳዮች አስፈፃሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ መስፍን ተገኑ እንደገለፁት የዩናይትድስቴትስ አካሄድ የሁለቱን ሃገሮች ወዳጅነትና ጥቅም የሚጎዳ ነው። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ድምፅ ንቅናቄ ተወካይ ወይዘሮ ሜሮን አሐዱ በበኩላቸው የኢትዮጵያና አሜሪካን የጋራ ጥቅም ይጎዳል ያሉትን ጫና ለመከላከል የሚያስችል የተጠናከረ የሕዝብ ዲኘሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ይካሄዳል ብለዋል።

 

ታሪኩ ኃይሉ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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ጫናዉን ለመከላከል ጠንካራ ዲኘሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ይካሄዳል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 03: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ETHIOPIAN PRIME MINISTRY OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and his wife Zinash Tayachew take part in a memorial service for the victims of the Tigray conflict organized by the city administration, in Addis Ababa, Ethiopia, on November 3, 2021. Ethiopian Prime Ministry Office / Anadolu Agency

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ 05.11.2021

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም  አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር

11/07/2016 Crowded Lalibela market, Amhara region, Northern Ethiopia

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የምዕራባውያን ጫና 14.10.2021

ምዕራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ቀውስን ያስከተለውና በቀጠናው ስጋት ነው ባሉት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው፡፡