የአሜሪካ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ መሰናበት እና አንድምታው
የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬቪን ማካርቲ በራሳቸው ፓርቲ አክራሪ አባል ጠያቂነት ከሥልጣናቸው መነሳታቸው ምክር ቤቱን ቀውስ ውስጥ ጨምሮታል። የሀገሪቱን የተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ በሚመራው የሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ የተከሰተው የርስበርስ አለመስማማት ፓርቲውን ብቻ ሳይሆን አሜሪካንንም ዋጋ የሚያስከፍል ውጥረት ውስጥ እንደጨመራት ተገልጿል። ምክር ቤቱ ያለ አፈጉባኤ ሃላፊነቱን መወጣት የማይችል በመሆኑ በአባላቱ ዘንድ ከፍተኛ ጭንቀትንና ግርታን ፈጥሯል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የምክር ቤቱ አባላት በጠላትነት መተያየት አቁመው መወያየትና አብረው መሥራት ላይ እንዲያተኩሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የአሜሪካ ተወካዮች ም/ቤት አፈ ጉባኤ ኬቪን ማካርቲ በራሳቸው ፓርቲ አክራሪ አባል ጠያቂነት ከስልጣናቸው መነሳታቸው ም/ቤቱን ቀውስ ውስጥ ጨምሮታል። የሃገሪቷን የተውካዮች ም/ቤት በአብላጫ ድምጽ በሚመራው የሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ የተከሰተው የርስበርስ አለመስማማት ፓርቲውን ብቻ ሳይሆን ሃገሪቷንም ዋጋ የሚያስከፍል ውጥረት ውስጥ እንደጨመራት ተገልጿል። ም/ቤቱ ያለአፈጉባኤ ሃላፊነቱን መወጣት የማይችል በመሆኑ በአባላቱ ዘንድ ከፍተኛ ጭንቀትንና ግርታን ፈጥሯል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የም/ቤቱ አባላት በጠላትነት መተያየት አቁመው መወያየትና አብረው መስራት ላይ እንዲያተኩሩ ጥሪ አቅርበዋል።የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው አዲስ ረቂቅ ሕግ እንዳይጸድቅ የቀረበ ጥሪ
የተወካዮች ም/ቤት አፈጉባኤ በዚህ ሁኔታ ከስልጣናቸው ሲነሱ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ነው። በራሳቸው የሪፐብሊካን ፓርቲ አክራሪ አባል ጠያቂነት ከስልጣን የተነሱት ኬቨን ማካርቲ ባለፈው ጥር ወር ወደስልጣን ሲመጡም ከበርካታ ጭቅጭቅና ተቃውሞ፣ እንዲሁም በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ለመጀመርያ ጊዜ 14 ጊዜ በድምጽ ተሸንፈው፣ በ15ኛው ምርጫ ነው የተመረጡት።
የሚቃወሟቸውን አባላት ድምጽ ለማግኘትም እነሱ የሚፈልጓቸውን የበጀት ቅነሳ፣ የድንበር ጥበቃን ማጠናከር፣ እና የዩክሬይንን ድጋፍ መቀነስ እንደሚያስፈጽሙ፣ ይሄን ካላደረጉም ከስልጣናቸው የማንሳቱን ጥያቄ ማንኛውም አንድ የም/ቤት አባል የማቅረብ መብት እንዲኖረው ተስማምተዋል። እናም የጊዜያዊ በጀትን ከዲሞክራቶች ጋ በማጽደቅ መንግስት እንዳይዘጋ ማድረጋቸው፣ እንዲሁም የሃገሪቷን የእዳ ጣርያ ለማሳደግ ከፕሬዝዳንት ባይደን ጋ መስራታቸው በአክራሪወቹ የፓርቲያቸው አባላቶች ዘንድ ተቀባይነት አልነበረውም። ኬቨን ማካርቲ ግን ውሳኒያቸው ትክክለኛ እንደሆነና ሙሉ ሃላፊነት እንደሚወስዱ ተናግረዋል።የአሜሪካ ምክር ቤቶች ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያ ላይ
ይዚህ ተቃውሞ መሪ የፍሎሪዳው ተወካይ ማት ጌት፡ ኬቭን ማካርቲን ከስልጣን ማንሳቱን ለም/ቤቱ አቅርበው አሳክተውታል። በዚህም መሰረት በ8 አክራሪ ሪፐብሊካንና በሙሉ የዲሞክራቶች ድምጽ ኬቨን ማካርቲ ከመንበራቸው ተነስተዋል። የኬቨን ማካርቲ ደጋፊ የሆኑት ሪፑብሊካኖች በማት ጌት ተግባር ተቆጥተዋል። ም/ቤቱን ብቻ ሳይሆን አሜሪካውያንንም ዋጋ የሚያስከፍል ተግባር ሲሉ ኮነነውታል። ዲሞክራቶችም በሪፐብሊካን የእርስ በርስ እሰጣገባ ውስጥ ጣልቃ እንደማይገቡና ማንኛውንም የሪፐብሊካን እጩ ለም/ቤቱ አፈጉባኤነት እንዲመረጥ የድጋፍ ድምጻቸውን እንደማይሰጡ ግልጽ አድርገዋል።
የተወካዮች ም/ቤት አፈጉባኤ በም/ቤቱ አብላጫ ድምጽ ካለው ፓርቲ የሚወከል ነው። ያም ሆኖ አሁን ም/ቤቱን የሚመራው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ቁጥር ከዲሞክራቶች የሚበልጠው በሶስት ብቻ ነው። እናም በሚጠበቁት ቀጣይ የአፈጉባኤ ምርጫወች አራት አክራሪ ሪፐብሊካን የተቃውሞ ድምጽ ከሰጡና ዲሞክራቶችም በተቃውሞዋቸው ከጸኑ፤ ለም/ቤቱ አፈጉባኤ የመምረጡ ሙከራ ዳግም አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ነው።
ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም ም/ቤቱ ከገባበት አጣብቂኝ ውስጥ ወጥቶ መደበኛ ስራውን እንዲቀጥል አባላቱ እንደጠላት መተያየት አቁመው፣ ወደ መነጋገር፣ መደማመጥና አብሮ ወደመስራት አንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። አሁን ያለው እውነት ግን ግራ መጋባትና ምንና እንዴትነቱ ያልታወቀ ነገ ነው። ም/ቤቱ ያለአፈጉባኤ ስራውን ማከናወን አይችልም። የአሜሪካ ረቂቅ ደንብ፣ ዘገባና ማስተባበያ ይሄ ክፍተት በቶሎ ካልተሞላ በ6 ሳምንት ውስጥ ግዜያዊው የመንግስት በጀት የጊዜ ገደብ አልቆ ዳግም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የመዘጋት ፈተና ይገጥማቸዋል። ም/ቤቱ የጀመራቸው ምርመራወች፣ ውይይቶች፣ የህግ ማርቀቅ ስራወች ውጤታማነታቸው አጠራጣሪ ሆኗል።
ይሄ ብዥታ ጠርቶ፣ በሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት መሃከል የነገሰው ውጥረት ረግቦ፣ ም/ቤቱ ከአዲስ አፈጉባኤ ጋር ስራውን የሚጀምርበት እለት ገና የቀናት አልያም የሳምንታት እሰጣገባን እንደሚያስተናግድ ሁሉም የተስማማበት እውነት ነው። የአሜሪካ ተወካዮች ም/ቤት አፈ ጉባኤ ፤ ከፕሬዝዳንትና ም/ል ፕሬዝዳንት ቀጥሎ በሶስተኛነት ላይ የሚገኝ የስልጣን እርከን ነው።
አበበ ፈለቀ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ