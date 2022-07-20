 የአሜሪካ ኦሪጎን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ውጤታማ ጉዞ | ስፖርት | DW | 20.07.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ስፖርት

የአሜሪካ ኦሪጎን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ውጤታማ ጉዞ

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በኤውጂን ኦሪጎን አሜሪካ እየተካሄደ በሚገኘው 18ኛው የኦለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውጤታማ እየሆኑ ነው። «ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለይ በሁለቱም ጾታዎች በተሳተፉባቸው የማራቶን ውድድሮች የሻምፒዮናውን ክብረ በማሻሻል ጭምር አሸናፊ መሆናቸው ለቀሪ ውድድሮች የስነ ልቦና ዝግጅት አይነተኛ አስተዋጽዖ አለው» ዘርአይ ኢያሱ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:52

የኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል በስፖርት ተንታኝ ሲገለጽ

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በኤውጂን ኦሪጎን አሜሪካ እየተካሄደ በሚገኘው 18ኛው የኦለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውጤታማ እየሆኑ ነው።

USA - Leichtathletik-WM: Tamirat Tola, Mosinet Geremew, Bashir Abdi

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለይ በሁለቱም ጾታዎች በተሳተፉባቸው የማራቶን ውድድሮች የሻምፒዮናውን ክብረ በማሻሻል ጭምር አሸናፊ መሆናቸው በቀሪ ውድድሮች ላይ ለሚሳተፉ አትሌቶች የስነ ልቦና ዝግጅት አይነተኛ አስተዋጽዖ እንዳለው የስፖርት ጋዜጠኛ እና ተንታኝ ዘርአይ እያሱ ተናግሯል።

Leichtathletik-WM Oregon22 | Marathon der Frauen | Gotytom Gebreslase

ዘርአይ እንደሚለው ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በቀሪ ውድድሮች ሜዳሊያ እንደሚያገኙ ተናግሯል። እዚህ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ዘርአይን በስልክ አነጋግሬው ነበር ። ዘርአይን ውድድሩን እንዴት እንዳገኘው በማስቀደም ሃሳቡን አካፍሎናል።  

Äthiopien Journalist Zeray Eyasu

ታምራት ዲንሳ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

የኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል በስፖርት ተንታኝ ሲገለጽ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ የዘንድሮ ዝግጅት መጠናቀቅ

የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ የዘንድሮ ዝግጅት መጠናቀቅ 20.07.2022

የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ የዘንድሮ ዝግጅት ኢትዮጵያዊነት ከመቼውም ጊዜ በላይ ደምቆ የታየበት እንደነበር ተገለጸ። የፌዴሬሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያዩ ዘነበ ለዶይቸ ቨለ እንደተናገሩት፣የፌዴሬሽኑ 39ኛው ዓመት ዝግጅት ኢትዮጵያውያንን ከማቀራረብና አንድነት በመፍጠር በኩል ግቡን ያሳካ ነበር።

Leichtathletik-WM Oregon22 | Marathon der Frauen | Gotytom Gebreslase

ኢትዮጵያውያን የደመቁበት የኦሪጎን አትሌቲክስ ሻምፒዮና 18.07.2022

ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠብቁት በነበረው የኦሬጎን የሴቶች የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያዊቷ ጎተይቶም ገብረስላሴ በአስደናቂ ብቃት አሸነፈች። ድንቅ አትሌት ፤ ጎተይቶም ገብረስላሴ ርቀቱን 2 ሰዓት ከ18 ደቂቃ ከ11 ሰከንድ በእንግሊዛዊቷ በራውላ ራድክሊፍ ተይዞ የነበረውን የሻምፒዮናውን ክብረ ወሰን በማሻሻል ጭምር ነው ያሸነፈችው ።

Serbia's Novak Djokovic kisses the trophy as he celebrates after beating Australia's Nick Kyrgios to win the final of the men's singles on day fourteen of the Wimbledon tennis championships in London, Sunday, July 10, 2022. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

ሳምንታዊ ስፖርታዊ ዝግጅቶች 12.07.2022