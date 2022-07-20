የአሜሪካ ኦሪጎን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ውጤታማ ጉዞ

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በኤውጂን ኦሪጎን አሜሪካ እየተካሄደ በሚገኘው 18ኛው የኦለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውጤታማ እየሆኑ ነው። «ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለይ በሁለቱም ጾታዎች በተሳተፉባቸው የማራቶን ውድድሮች የሻምፒዮናውን ክብረ በማሻሻል ጭምር አሸናፊ መሆናቸው ለቀሪ ውድድሮች የስነ ልቦና ዝግጅት አይነተኛ አስተዋጽዖ አለው» ዘርአይ ኢያሱ
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በኤውጂን ኦሪጎን አሜሪካ እየተካሄደ በሚገኘው 18ኛው የኦለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውጤታማ እየሆኑ ነው።
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለይ በሁለቱም ጾታዎች በተሳተፉባቸው የማራቶን ውድድሮች የሻምፒዮናውን ክብረ በማሻሻል ጭምር አሸናፊ መሆናቸው በቀሪ ውድድሮች ላይ ለሚሳተፉ አትሌቶች የስነ ልቦና ዝግጅት አይነተኛ አስተዋጽዖ እንዳለው የስፖርት ጋዜጠኛ እና ተንታኝ ዘርአይ እያሱ ተናግሯል።
ዘርአይ እንደሚለው ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በቀሪ ውድድሮች ሜዳሊያ እንደሚያገኙ ተናግሯል። እዚህ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ዘርአይን በስልክ አነጋግሬው ነበር ። ዘርአይን ውድድሩን እንዴት እንዳገኘው በማስቀደም ሃሳቡን አካፍሎናል።
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ