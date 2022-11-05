የአሜሪካ እኩሌታ ምርጫና የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ  

ማክሰኞ በሚካሄደው የአሜሪካ እኩሌታ ምርጫ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ዕጩ ተወዳዳሪዎች እንዲመረጡ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ አስታወቀ። የኮሚቴው የቦርድ አባልና ጸሐፊ አቶ ዮም ፍሰሐ እንደገለጹት ኤፓክ 22 ለሚሆኑና በተለያዩ ክፍለ ግዛቶች ለሚገኙ የኢትዮጵያ ወዳጅ ዕጩ ተወዳዳሪዎች ድጋፍ ሰጥቷል
በኢትዮጵያና በአሜሪካ መኻከል 110 ዓመታት በላይ የተሻገረውን የለትዮሽ ግንኙነት የማጠናከር ዋነኛ ግብ ይዞ የሚንቀሳቀሰው፣የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ፣ኢትዮጵያ አሜሪካውያን በአሜሪካ የምርጫ ሂደት በተመራጭነትና በመራጭነት በንቃት እንዲሳተፉ ይንቀሳቀሳል።
በሚቀጥለው ማክሰኞ በሚካሄደው የአሜሪካ እኩሌታ ምርጫ፣ኤፓክ በጥናት ላይ የተመሠረተ የዕጩዎች ጥቆማ ይዞ መቅረቡን አቶ ዮም ፍሰሐ ይናገራሉ።
"ከሃያ በላይ የሚሆኑ የኮንግረስና የሴኔት አባላትን ዕውቅና ሰጥተናል።ወደ ሰባ ሺህ ዶላር በላይ ለእያንዳንዱ ዕጩ እስከ አምስት ሺህ ዶላር መስጠት ያስችላል፤ኤፓክ ከእዛም በላይ ደግሞ በየግዛቱ ያሉ አትዮ አሜሪካውያንን በማስተባበር የገቢ ማሰባሰብ እያደረገ ነው።አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ወዳጅ የምንላቸው፣ኮንግረስ አባል ክሪስ ስሚዝ ኒውጀርሲ፣ኮንግረስ ማን ዶን ቫየር ቨርጂኒያ፣ኮንግረስ ማን ጆን ግራሜንዲ ካሊፎርኒያ ኮንግረስ ዉመን ሺላ ጃክሰን ቴክሳስ እነኚህ ለመሳሰሉ ዕውቅናና ድጋፍ ሰጥተናል።"
ኤፓክ ዕውቅናና ድጋፉን የሚሰጠው፣ዋና ጸሐፊው እንዳሉት ተወዳዳሪው ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ፣ሃገሪቱ ለሰላም፣ለዕድገትና ለዴሞክራሲ በምታደርገው ጥረት ላይ ያለው አቋም አዎንታዊ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው።
በመሆኑም፣አንድ ዕጩ ተወዳዳሪ የአሜሪካ ኢትዮጵያውያንን ድምጽ እንዲያገኝ ከፈለገ፣በኢትዮጵያ ላይ ያለውን አቋም ግልጽ ማድረግ ግድ ይለዋል።
በዩናይትድስቴትስ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት/ሴኔት/አብላጫ መቀመጫ ለማግኘት፣ዘንድሮ እዚህ ጆርጂያ የሚካሄደው ምርጫ ከፍተኛ ግምት በማግኘቱ፣ግዛቲቱ ቁልፍ የመወዳደሪያ ቦታ ሆናለች፤ውጤቱም በጉጉት የሚጠበቅ ሆኗል።
ይሁንና፣በጆርጂያ የሚዳደሩት ዕጩዎችን በተመለከተ የጠይቅናቸው የኤፓክ ዋና ጸሐፊ ሲመልሱ፣አንዳቸውም የኤፓክን ዕውቅናና ድጋፍ እንዳላገኙ ነው። "እንግዲህ መቼም ትልቅ ቅሬታ አለን በዋርኖክ በኩል፤ዋርኖክ በተደጋጋሚ ተጠይቆ ስለኢትዮጵያ ጉዳይ ስለማዕቀብ በሚመለከት በኢትዮጵያ ጥቅም ጉዳይ፣ጠይቀነው ምንም አቋሙ እኛን የሚጠቀም አይደለም።እንጂ ዋርኖክ እንዲመረጥ ያደረጉት ኢትዮጵያውያን ናቸው ብዬ ነው የምገምተው ባለፈው 2020 ምርጫ።እና ኢትዮጵያውያን ትልቅ ሚና ነው ያደረጉት።እና አሁንም ደግሞ በዋርኖክ ብዙ አስቀይሞናል ግን ዎከርን ስለሱም ቅሬታ ስላለን እርሱንም ዕውቅና አልሰጠነውም።" ሲሉ ምክንያቱን አቶ ዮም ፍሰሐ ያስረዳሉ።
ኤፓክ "ፍላይ ኢን ዲሲ"በተባለ መርሐ ግብር፣ባለፉት ጥቂት ወራት ከአሜሪካ ሕግ መምሪያ፣ሕግ መወሰኛ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ምክክር ሲያደርግ መቆየቱንም ከአቶ ዮም ገለጻ ለመረዳት ችለናል።
"ኤፓክ ዋናው ዓላማ የነበረው፣ፍላይ ኢን ዲሲ የሚባለው ፕሮግራም፣ኮንግረስና ሴኔት ያሉትን አባላት ስለኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ለማስረዳት በተለይም አሁን ስላለው ጦርነት፣መነሾው ምንድን ነው?ምን እየሆነ ነው ያለው የሚለውን ነገር በደንብ ለማስረዳት ነው።ለምንድን ነው ብዙ የተሳሳተ የውሸት ወሬ በብዛት ስለሚነዛ፣ያንን ለማስካከል ተብሎ የተደረገ ነው፤እና ዓላማው ይኼ ነው።23 የሚሆኑ የኮንግረስና የሴኔት አባላትን ለማግኘትና ለማናገር ችለናል።ከዚያም ደግሞ በምስራቅ አፍሪቃ የአሜሪካ ልዮ ልዑክ አምባሳደር ማይክ ሐመርንም አግኝተናል።"
ውይይቱ፣ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ባሻገር እዚህ ስላሉ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ እንደነበር ዋና ጸሐፊው አስረድተዋል።
"እዚህ ላለነው ኢትዮጵያውያንም ደግሞ፣የሚጠቅሙ ጉዳዮችን አስረድተናል።ኢሚግሬሽንን በሚመለከት አሁን የአሜሪካ መንግስትእዚህ ያሉ ኢትዮጵያኖች እንዳይባረሩ የሥራ ፈቃድ እንዲሰጣቸው፣የሚል ነገር አለ።እነዚህን ነገሮች ሁሉ አሳስበናል።ለኢትዮትዮጵያም በሃገራችን ስላለው ሁኔታ እንዲሁም እዚህ ላለነውም የሚደግፍ ማለት ነው።"
የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ፣በመላው ዩናይትድስቴትስ 22 ቅርንጫፎችን ከፍቶ በመንቀሳቀስ ላይ ሲሆን፣በቀጣይ ታኀሣስ ወር ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሐ ግብር ለማካሄድ ዕቅድ መያዙን አስታውቋል።
ታሪኩ ኃይሉ
እሸቴ በቀለ