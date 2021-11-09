የአሜሪካ እና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኞች የአዲስ አበባ እና መቀለ ቆይታ በፖለቲከኞች እይታ

የትዴፓ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ደሳለኝ ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የሰላም እልባት ማግኘት “አሁን ተደራዳሪዎች ጋ ባለው ድባብ የመሳካት እድሉ አጠያያቂ ነው” ይላሉ፡፡
በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ እና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ልዑካን ከትግራይ ክልል ቆይታቸው መልስ ባወጡት የጋራ መግለጫ፤ በፌዴራል መንግስት እና ትግራይ ክልልን እያስተዳደረ የሚገኘው ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ (ህወሐት) መካከል ንግግር እንዲጀመር መጣራቸውን አመልክተዋል፡፡
በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሐመር እና የአውሮፓ ልዩ መልእክተኛ አኔተ ቬበር የመሩት ልዑኩ በሰሜን ኢትዮጵያ ለተከሰተው ጦርነት ዘላቂ እልባት ለመስጠት የሰላምን አስፈላጊነት አንስተው፤ በሁለቱም ተደራዳሪ አካላት ተቀባይነት አግኝቷል ያሉትን የመነጋገር ፍላጎት እውን እንዲሆን በአፍሪካ ህብረት የተጀመረውን ጥረት እንደሚደግፉም በጋራ መግለጫቸው ጠቅሰዋል፡፡
የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተጀመረ ከ20 ወራት በኋላ ይህ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ከፍተኛ የምእራባውያን አገራት ልዑካን ከፌዴራል መንግስት ጋር ከተወያዩ በኋላ ወደ መቐለ አቅንተው የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ከሌሎችም ጋር ተወያይተው ተመልሰዋል፡፡
የልዑካኑ ጉብኝት ያጫረው ተስፋ እና ስጋት
የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ደሳለኝ የልዑካኑ ጉብኝትና መግለጫን ተከትሎ ተስፋ እና ስጋታቸውን ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡
አቶ መስፍን “ከአሜሪካ እና ከአውሮፓ የተለያዩ አገራት በተጠናከረ መልኩ የተቀናጀ አደራዳሪ መምጣቱ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ለብቻቸው ሲያደርጉት ከነበረው ጥረት በላቀ ሁለቱንም ተደራዳሪ ቡድኖች ማናገራቸው የተሻለ ተስፋን ይሰጣል” ባይ ናቸው፡፡ የፌዴራሉ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመደራደር ስለመዘጋጀቱ ማውሳቱ “ህወሓት ከደረደራቸው የበዛ ቅድመ ሁኔታዎች” ጋር ሲታይ ግን የድርድሩን እውን መሆን በስጋት እንዲያነሱትም አስገድዶአቸዋል፡፡
የአሜሪካ እና አውሮፓ ህበረት ልዑካን ቡድኖቹ “ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይ የተቋረጡት እንደ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም፣ ባንክ እና ሌሎችም መሰረታዊ አገልግሎቶች ለትግራይ ህዝብ በጣም አስፈላጊ መሆኑን አስቀድሞም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተግባብተንበታል” ሲሉ አንስቷል፡፡ ልዑካኑ አክለውም የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በዓለማቀፉ ማህበረሰብ ለፌደራሉ መንግሥት ደብዳቤ ልከዋል ነው ያሉት። በዚህም መሠረታዊ አገልግሎቶቹን መልሰው ሥራ ለማስጀመር ለጥገና ወደ ትግራይ ክልል ለሚሰማሩ ሠራተኞች የደኅንነት ዋስትና እንደሚሰጥ የተላከው ደብዳቤ ያሳያል ተብሏል፡፡
የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ትዴፓ) ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ደሳለኝ ግን በተላከው ደብዳቤ ገቢራዊነት ላይ ጥርጣሬ አላቸው፡፡ “ከፈረሱ ጋሪ ቀደመ ማለት ነው፡፡ አስቀድሞ ፖለቲካው መፍትሄ ማግኘት አለበት”፤ ያሉት አቶ መስፍን ተፋላሚ ኃይላቱ በመርህ ተቀራርበው ሳይነጋገሩ መልሶ የሚገነባው የመሰረተ ልማቱ አስተዳደር እና ሌሎችም ጉዳዮች ችግሩን ውስብስብ እንደሚያደርጉት ምልከታቸውን አጋርተውናል፡፡
ከዚሁ ጋር የሚቀራረብ አስተያየታቸውን የሰጡን የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያ አቶ ሰለሞን ተፈራ በፊናቸው “የመሰረተ ልማቶቹ ለትግራይ ህዝብ ያለው ፋይዳ ጥያቄ ውስጥ የማይገባና ለነገ የማይባል ቢሆንም ሁለቱ ተደራዳሪ ኃይሎች ሳይቀራረቡ የመሰረተ ልማቶቹን አስተዳደር አጠያያቂ ያደርገዋል” ባይ ናቸው፡፡
የአሜሪካ እና አውሮፓ ልዩ መልእክተኞች ምክረ ሃሳብ ተፈጻሚነት
በፌደራል መንግሥቱ በኩል ስለ ልዑካኑ ጉብኝት ዘርዘር ያሉ ማብራሪያዎች ቢያንስ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት አልተሰጠም፡፡ በመንግስት ኮሚዩኒኬን አግልግሎት ሚኒስቴር በኩል በኃላፊዎቹ የእጅ ስልክ ላይ በመደወል ማብራሪያውን ለማግኘት ያደረግነው ጥረትም ለጊዜው አልተሳካም፡፡ የፌዴራል መንግስት በትግራይ የተቋረጡትን መሠረታዊ አግልግሎቶች መልሶ ለማስጀመር ዋነኛው እንቅፋት ሆኖ የቆየው ለጥገና የሚሰማሩ ሠራተኞች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ነው በሚል ግን በተደጋጋሚ ማንሳቱ ይታወሳል።
ወደ መቀለ አቅንቶ በነበረው የአውሮፓ ኅብረትና የአሜሪካ የጋራ ዲፕሎማሲያዊ ቡድን በኩል ከትግራይ አመራሮች በኩል የተሰጠው ዋስትና አገልግሎቶቹ በአስቸኳይ መልሰው እንዲጀመሩ በር ይከፍታል ቢባልም፤ ስለተግባራዊነቱ ጊዜ መልስ አለው።
የትዴፓ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ደሳለኝ ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የሰላም እልባት ማግኘት “አሁን ተደራዳሪዎች ጋ ባለው ድባብ የመሳካት እድሉ አጠያያቂ ነው” ይላሉ፡፡ ይሁንና ድርድሩ ተሳክቶ እልባት እንዲያመጣ ከተፈለገ “ከተዳራዳሪዎች እና አደራዳሪ አካላት ግልጽነት እና ለመርህ መገዛት ቁልፍ ሚና አለው” ብለዋል፡፡
ልዑካኑ ወደ መቀሌ ከማቅናታቸው በፊት በአዲስ አበባ የነበራቸው ቆይታ
የአሜሪካ እና የአውሮፓ ህብረት ልዩ ልዑካንን ጨምሮ የምዕራባውያኑ የመቀለ ጉብኝት የተሰማው ባለፈው ሳምንት የጠቅላይ ሚንስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ልዩ መልዕክተኞቹ እና አምባሳደሮቹ ወደ መቀለ እንዲጓዝ የፌደራሉ መንግሥት መፍቀዱን ከተናገሩ በኋላ ነው። አምባሳደር ሬድዋን የምዕራባውያን አገራት ተወካዮቹ ወደ መቀለ እንዲሄዱ ተፈቅዷል ያሉት፤ ሐሙስ ሐምሌ 21ቀን 2014 ዓ.ም መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ጋር በየትኛውም ስፍራ፣ በማንኛውም ጊዜ ያለ ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር መዘጋጀቱን ሲገልጹ ነበር።
የአሜሪካው ልዩ መልዕክተኛ አምባሳደር ማይክ ሐመር ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ፤ ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ዓርብ ተወያይተው ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባሰራጨው መረጃ አቶ ደመቀ ለልዩ መልዕክተኛው “ለዘላቂ ሰላም በአፍሪካ ህብረት መሪነት በቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ አማካኝነት ለተጀመረው የሰላም ጥረት መንግሥት ቁርጠኛ ነው” ማለታቸው ተገልጿል። መንግሥት ተደራዳሪ ቡድን አቋቁሞ ወደ ሥራ መግባቱም ለጦርነቱ ሰላማዊ እልባት ለመፈለገ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑ ማይክ ሐመር ለመሩት ልዑክ ተብራርቷልም ነው የተባለው፡፡
ስለተኩስ አቁም ስምምነት፣ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ተጀራሽነት እና ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየተወሰዱ ነው የተባሉ እርምጃዎች በውይይቱ ከተነሱት ናቸውም ተብሏል።
መቀሌ ደርሶ የተመለሰው የአውሮፓ ህብረት እና የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኞችም በጋራ መግለጫቸው፤ ትግራይን ጨምሮ በአጎራባች ክልሎች የደረሱ ሰብዓዊ ቀውሶች እልባት እንዲያገኙ በትብብር መስራት ወሳኝነት እንዳለው በማንሳት፤ የአውሮፓ ህብረት እና አሜሪካ በኢትዮጵያ በድርቅ እና በግጭት የተቸገሩ ዜጎችን ለመርዳት ቁርጠኛ ናቸው ብለዋል፡፡
“ተጠያቂነትን ማስፈን ለእርቅ ሂደት ወሳኝ ነው” ያሉት ልዑካኑ፤ ግጭት በነበረባቸው አከባቢዎች ምርመራ ለማድረግ ለሚሰማራው የዓለማቀፉ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ባለሙያዎች ተጨባጭ ምርመራ እንዲያደርጉ ትብብር ጠይቀዋል፡፡ ልዑካኑ ግጭትን ለማስቀረት ሁሉም ወገኖች ከጥላቻ ንግግሮች እንዲቆጠቡም ጠይቀዋል፡፡
የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ከኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር ያደረጉት ውይይት
የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ልዑክ የመሩት ማይክ ሐመር በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከባለስልጣናት በተጨማሪ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እና የሲቪል ሶሳይቲ ተወካዮች ጋር እንዲሁም የዓለማቀፉ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያዎች ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውንም ተነግሯል፡፡
ልዩ መልእክተኛው ዐርብ በተናጥል ካወያዩዋቸው የፖለቲካ ተዋንያን ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮምግሬስ (ኦፌኮ) ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ይገኛሉ፡፡
ሁለቱ አንጋፋ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከአዲሱ የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሐመር ጋር ስላደረጉት ውይይት ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፤ የብሔራዊ ውይይት ጅማሮ፣ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተፋላሚዎች ይዞታ እና አሁናዊ የኦሮሚያ ክልል ሁኔታ በውይይቱ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች ነበሩ ብለዋል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ 20 ወራትን ለዘለቀው ጦርነት እልባት ለመስጠት “በአፍሪካ ህብረት የተጀመረው ጥረት አስፈላጊውን የሰላም መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል” ለልዩ መልእክተኛው ማስረዳታቸውን መረራ አጽእኖት ሰጥተው አንስተዋል፡፡ ህብረቱ በአህጉሩቱ በተለያዩ አገራት ለተስተዋሉ ግጭቶች የሰላም መፍትሄ ሲያመጣ አልተስተዋለም ያሉት መረራ “በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ላለው የተወሳሰበ ግጭት ሰላም ለማምጣት ልምድም ይጎድለዋል” ሲሉ አንስተዋል፡፡
“ህብረቱ የመሪዎች ማህበር ከመሆን ባሻገር የአፍሪካ ህዝቦች ተቋም ለመሆን ብዙ ይቀረዋል” ብለዋልም፡፡ ፕሬፌሰሩ ከ1997ቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ በኋላ አንድም ጊዜ ከህበረቱ ጋር ስለአገሪቱ ውስብስብ የፖለቲካ ሁኔታ ለመወያየት አንኳ እድል አለማግኘታቸውን አንስተውም ህብረቱ ከመሪዎች ፍላጎች ባሻገር ሲሄድ እምብዛም አይስተዋልም በማለት ነቅፈውታል፡፡
“በሰላማዊ የግጭት አፈታቱ የተሻለ ልምድ እና እውቀት ያላቸው እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ እና እንደ ኖርዌይ ያሉ አገራት ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ የአደራዳሪነት ሚናን በመጫወቱ ቢካተቱ” የሚል ምክረ ሃሳብ በሁለቱ አንጋፋ ፖለቲከኞች እንደ ምክረ ሀሳብ መቅረቡንም ፕሮፌሰር መረራ ለዶይቼ ቬለ አብራርተው ነበር፡፡
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት በሰላም ለመቋጨት ተደጋጋሚ ፍላጎቶቹን አሳይቷል፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ መንግስትን የሚፋለመው ተደራዳሪ ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) በፊናው የሰላማዊ የጦርነት እልባቱ ላይ ተመሳሳይ አቋም በማሳየት፤ ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነት ሚናን አጣጥሎ “የኬኒያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዋነኛ አደራዳሪ ሆነው እንዲቀርቡ” ይጠይቃል፡፡
የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ግን “ሁለቱም ተደራዳሪ ቡድኖች አንድ አደራዳሪ ቡድን ወይም ግለሰብ ከመመልከት ባሻገር የተሻለ ልምድ ያላቸው የተለያዩ አደራዳሪዎች በውይይት ሂደቱ ቢካተቱ” የሚል አማራጭ አቅርበዋል፡፡
ለ2 ዓመታት የተቃረበው ደምአፋሳሹ ጦርነት በመጨረሻም ለመፍትሄ ተቃርቦ ይሆን?
ከአሜሪካው ልዩ ልዑክ በተጨማሪ በተመሳሳይም የአውሮፓ ኅብረት ልዩ መልዕክተኛዋ አኔተ ቬበር በአሁኑ በኢትዮጵያ ቆይታቸው በአዲስ አበባ እና በመቀለ ቆይታ እንደሚኖራቸው በትዊተር ገጻቸው ጽፈው ነበር።
በሰሜን ኢትዮጵያ ለ20 ወራት እልባት አልባ ሆኖ የቀጠለው ጦርነት የሺዎችን ህይወት ሲቀጥፍ፤ ሚሊዮኖችን ለመፈናቀል እና ለተለያዩ ችግሮች ዳርጓል፤ በቢሊዮን ገንዘብ የሚገመት ሃብትን አውድሟል፡፡ ጦርነት ለማብቃት በመንግሥትም ሆነ በህወሓት በኩል ድርድር ለማድረግ ፍላጎት እንዳለ ካሳወቁ ግን ወራት ተቆጥረዋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ ከዚህ ቀደም “ከህወሓትም ይሁን ከማንኛውም ሰላም ፈላጊ ጋር የምንፈልገው ሰላም ነው፤ የሚቻል ከሆነ ለሰላም መቆም ችግር የለውም” በማለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራራታቸው አይዘነጋም።
የፌደራሉ መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ጋር የሚደረገውን ውይይት የሚመራ ሰባት አባላት ያሉት እና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ኮሚቴ አዋቅሮ ሥራ መጀመሩን ኣሰውቋል። ይህንንም ተከትሎ የትግራይ ኃይሎች ከኢትዮጵያ መንግሥት አመራሮች ጋር በኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አሸማጋይነት በሚካሄድ ድርድር ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀው፤ “በከፍተኛ ሥልጣን ደረጃ የሚገኙ አባላት ያሉት ልዑክ መዘጋጀቱንና ለድርድር ለመላክ ዝግጁ ማድረጋቸውንም” ከሳወቁ ቀናት በሳምንታት እየተተኩ ነው።
ስዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ