የአሜሪካ ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ፣ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ፕሮጀክት

የውይይት መድረኩ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን፣ሕገ መንግሥቱ እንዴት ይሻሻል በሚለው ላይ ድምጽ እንዲኖራቸው ለማስቻል ሲሆን፣በውይይት የሚያመነጩት ምክረ ዐሳብም ለኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን የሚቀርብ ነው።ኤፓክ ከአሜሪካ መንግስት የተለያዩ ክፍለግዛት ባለልሥጣናትና ሕግ አውጪዎች ጋር ግንኙነቱን ለማጠናከር እንደሚሰራ አስታውቋል።
ለኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ማሻሻያ ፕሮጀክት አደራጅ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ላይ መሆኑን የአሜሪካ ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ-ኤፓክ አስታወቀ።ኤፓክ-በኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት መሻሻል ጉዳይ ላይ በቅርቡ በአሜሪካና በመላው ዓለም ሕዝባዊ ምክክር ለማካሄድ አቅዷል።ድርጅቱ፣በጎርጎሮሳዊው 2023 ዓመተ ምኅረት፣ከአሜሪካ መንግስት ሕግ አውጪዎችና በየደረጃው ካሉ ባለሥልጣናት እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሴሚናር ሰሞኑን አካሄዷል። በሥራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት፣አሁን በኢትዮጵያ ለሚታየው ሰላም መታጣትና ሌሎችም ፖለቲካዊ ምስቅልሎች፣ ዋነኛ መንስዔ ነው የሚል እምነት ያለው ኤፓክ፣በሕገ መንግስቱ ላይ የማሻሻያ ምክክር ለማድረግ የሚያስችል ፕሮጀክት ነድፎ በመንቀሳቀስ ላይ ነው። የአሜሪካን ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ ዋና ፀሐፊ እና የቦርድ አባል አቶ ዮም ፍሰሐ ለዶቸ ቨለ እንደተናገሩት፣ይህንኑ ፕሮጀክት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ አደራጅ ኮሚቴዎች በመሰየም ላይ ናቸው።
"በጣም በጣም፣የኤፓክ አባላትን ብዙ ያሳሰበው አንዱ ይህ ሕገ መንግስቱ ነው።ህገመንግስቱ ዘር ተኮር የሆነና በዘር የተመሰረተ ፖለቲካ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሻሻል አለበት።ሃገሪቱ ሰላም የምትሆነው፣ይህ የዘር ፖለቲካ ሲቆም ነው የሚለው ነገር ነው።እዛ ላይ ኤፓክ፣የህግ አዋቂዎችን የታወቁ ግለሰቦችን ኤክስፐርቶችን ሰብስቦ ለማወያየት፣ እየተደራጀ ነው ያለው። ሰዎችም ለዚህ ኮሚቴ አባላት እየተመረጡ ብዙ አባላት ጥቆማ እያደረጉ፣ የታወሰቁ ግለሰቦች ያሉበት እና ይሄ እየተቋቋመ ነው ያለው በአሁኑ ሰዐት ዓላማው ይህን ውይይት እንዲካሄድ እየተዘጋጀን ነው ያለነው።»
የውይይት መድረኩ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን፣ሕገ መንግሥቱ እንዴት ይሻሻል በሚለው ጉዳይ ላይ ድምጽ እንዲኖራቸው ለማስቻል ሲሆን፣በውይይት የሚያመነጩት ምክረ ዐሳብም ለኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን የሚቀርብ ነው።
ኤፓክ፣ እንደ ጎርጎሮሳዊው አቆጣጠር በ 2023 ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች አስመልክቶ ሰሞኑን ባካሄደው የበይነ መረብ ሴሚናር፣ ከአሜሪካ መንግስት የተለያዩ ክፍለግዛት ባለልሥጣናትና ሕግ አውጪዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ሊቀመንበሩ አቶ መስፍን ተገኑ ጠቁመዋል።
"ኢትዮጵያ አሜሪካውያን ከአካባቢ ባለሥልጣናት ጋር ያለውን ግንኙነት የማጠናከሩን ሥራ እንዲቀጥል፣በ2023 ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች መኻከል እንዲገባ ተደርጓል። ከእዛም አልፎ፣ ኢትዮጵያን የሚደግፍ የአሜሪካ የአፍሪካ ፖሊሲ የሚለውን፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከህግ አስፈጻሚው ጋር በመሆን፣እዛ ላይ በትብብር ፖሊሲው የሚዳብርበት መንገድ ላይ የመሳተፍ ሥራ ይሰራል ብለን ኘሮግራም አውጥተናል።"
ኤፓክ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ባለፉት ሁለት ዓመታት፣ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ በርካታ ስራዎችን ማከናወኑንም ዋና ፀሐፊው በዝርዝር ያስረዳሉ።
"እኛ ባለፉት ሁለት ዓመታት፣የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ የተቋቋመ ድርጅት ነው።በአሜሪካ የምርጫ ሕግ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያና በአሜሪካ መኻከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ብዙ ሰርተናል።የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ኢትዮጵያና አሜሪካንን ግንኙነት ለማጠናከር የሚፈልጉትን ሰዎች የኮንግረስና የሴኔት አባላትን እንዲመረጡ አድርገናል፣ወዳጆችን አፍርተናል። ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዳይደረግ ላለፉት ሁለት ዓመታት በጣም ታግለን፣ሠርተን ጥሩ ጥሩ ውጤቶች አምጥቷል፣ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዳይደረግ ካደረጉት ዋነኛ ድርጅቶች ኤፓክና የኤፓክ አባላቶች ናቸው።"
ይሁንና አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ፣አብዛኛዎቹ የኤፓክ አባላት፣መንግስት ይፈጽመዋል ያሉትን የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲያቆም ተጽዕኖ መደረግ አለበት የሚል አቋም መያዛቸውን አቶ ዮም አስረድተዋል።
"ወደ 74 በመቶ የሚሆኑት አባላት፣ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ማቆም አለበት፤እንዲያቆም ተጽእኖ መደረግ አለበት የሚል ነው።ይህንንም ተጽዕኖ ማድረግ የሚችለው፣ የአሜሪካ መንግስትና ድርጅቶች ናቸው ነው የሚሉት።እኛ በኢትዮጵያን ላይ ማዕቀብ እንዲደረግ አንፈልግም።በማዕቀብ ምክንያት ሰው ከስራው እንዲፈናቀል፣ኢኮኖሚው ሃገሪቱ እንድትጎዳ አንፈልግም። ነገር ግን ሌሎች ተጽእኖ ማድረግ የሚያስችሉ፣ቦይኮት በማድረግ ሌሎች ተጽእኖ ማድረግ የሚያስችሉ፣መንግስት ግድያውን እንዲያቆም፣ ዘር ተኮር የሆነ ግድያ፣ዘር ተኮር የሆነ ሰውን ማፈናቀል፣ ቤተ ክርስቲያን ማፍረስ፣ቤት ማፍረስ እነዚህ ነገሮች ለማስቆም ተጽዕኖ ይደረግ የሚለውን አባላት ተስማምተውበታል።
በነዚሁ በተነሱ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ውንጀላዎች ላይ አስተያየት ለማግኘት፣ ለኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኑኬሽን አገልግሎት ጥያቄ ብናቀርብም፣ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው አልተሳካልንም።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ