 የአሜሪካ ቻይና እና ሩሲያ የአፍሪቃ ቀንድ የዲፕሎማሲ ጥረት አንድምታ | ዓለም | DW | 10.01.2022

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ዓለም

የአሜሪካ ቻይና እና ሩሲያ የአፍሪቃ ቀንድ የዲፕሎማሲ ጥረት አንድምታ

አሜሪካና ምዕራባውያን ሸሪኮቿ በአንድ በኩል ቻይና እና ሩሲያ በሌላ ወገን ለአፍሪቃ አህጉር በተለይም በምሥራቅ አፍሪቃ ሃገራት በኢትዮጵያ በሱዳንና በሶማሊያ ለዓመታት ያንዣበበውን ፖለቲካዊና ወታደራዊ ቀውስ በሰላምና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት የየራሳቸውን የቀጣናው ልዩ ልዑክ እስከመሰየም ደርሰዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 13:44

ማኅደረ ዜና

 እንደ ጎርጎርዮሳዊው የዘመን አቆጣጠር በ 2019 ዓ.ም ከፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከሥልጣን መወገድ በኋላ ሦስቱ የሱዳን ወዳጆች አሜሪካ ኖርዌይና ብሪታንያ ከአውሮጳ ሃገራት ጋር በጥምረት በሀገሪቱ የዴሞክራሲ ሽግግርንና ሰላምን ለማስፈን ይረዳል ያሉትን የሦስትዮሽ የጋራ መግለጫ ሲሰጡ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም ኢትዮጵያ እና ሱዳንን ጨምሮ በአፍሪቃ ቀንድ ፖለቲካዊ ቀውሱን ለመፍታት ለአካባቢው ልዩ ልዑክ መሰየማቸው አይዘነጋም።

Kenia Startschuss Standard Gauge Railway

የአፍሪቃ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያለውን ወታደራዊ ግጭት ለመፍታት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆን የሕብረቱ ከፍተኛ ልዑክ አድርገው ሲሰይሙ ከቀናት በፊት ኤርትራና ኬንያን በይፋ የጎበኙት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩም ቤጂንግ በምሥራቅ አፍሪቃ ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን ልዩ ልዑክ በቅርቡ እንደምትልክ ይፋ አድርገዋል። ይህ በተለይም ኃያላን ሃገራቱ ልዩ ልዑክ ጭምር በመሰየም የጀመሩት የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በእውነት ለሃገራቱ ሰላምና እድገት ያለመ ነው ወይስ ሁለተኛው አፍሪቃን በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የመቀራመት ስልት ይሆን? ከዚህ እንቅስቃሴ ተጠቃሚውስ ማነው?

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ማኅደረ ዜና  

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Flags of the USA and Russia against the background of the cloudy sky

የአሜሪካ ቻይና እና ሩሲያ የአፍሪቃ ቀንድ የዲፕሎማሲ ጥረት አንድምታ 10.01.2022

China foreign minister Wang Yi´s visit to Ethiopia Titel:- China foreign minister Wang Yi´s visit to Ethiopia Autour/Copyright:- Seyoum Getu (DW correspondent in Addis Abeba 01.12.21) Schlagworte: Äthiopien, Demeke Mekonnen, Wang Yi.

የጠ/ሚ ዐቢይ ጥሪ ለትግራይ ወጣቶች ፤የቻይናው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉብኝት፤ ለዳያስፖራው የቀረበ ጥሪ 03.12.2021

ጠ/ሚ ዐቢይ «ለህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የተሰለፉ ሁሉ» እጃቸውን በሰላም በመስጠት ራሳቸውን እንዲያተርፉ ጠይቀዋል። «የትግራይ ወላጆችም ልጆቻችን የት ደረሱ ብለው እንዲጠይቁም»አሳስበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከተሰጡት አስተያየቶች አብዛኛዎቹ ጥሪውን የሚደግፉ ናቸው።ዘግይቷል፤ፋይዳም የለው ያሉም አልጠፉም።

(210409) -- VIENNA, April 9, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on April 9, 2021 shows a meeting of the Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in Vienna, Austria. TO GO WITH 3rd LD Writethru: Chinese envoy urges U.S. to immediately lift unilateral sanctions against Iran (EU Delegation in Vienna/Handout via Xinhua)

የኑክሌሩ ጣጣ 06.12.2021

ኢራን የኑክሌር ጦር መሳሪያ እንዳታመርት የሚያግደዉ፣ዩናይትድ ስቴትስና ተከታዮችዋ ባንጻሩ በኢራን ላይ የጣሉትን ማዕቀብ እንዲያነሱ የሚያስገድደዉን ስምምነት ከዩናይትድ ስቴትስና በተጨማሪ ብሪታንያ፣ፈረንሳይ፣ሩሲያ፣ቻይና፣ ጀርመንና የአዉሮጳ ሕብረት ከኢራን ጋር ተፈራርመዋል።