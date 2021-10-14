  የአሜሪካ ረቂቅ ደንብ፣ ዘገባና ማስተባበያ | ዓለም | DW | 18.02.2022

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ዓለም

 የአሜሪካ ረቂቅ ደንብ፣ ዘገባና ማስተባበያ

ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንድታሳርፍ የሚጠይቀዉን HR6600 የተባለዉን ረቂቅ ደንብ እንደሚቃወም በአሜሪካ የኢትዮጵያዉያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሚቴ የተባለዉ ማሕበር አስታወቀ።የኮሚቴዉ ሊቀመንበር መስፍን ተገኑ ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት ለአሜሪካ ምክር ቤት የቀረበዉ ረቂቅ ከፀደቀ ኢትዮጵያን መጉዳቱ አይቀርም

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የድርድር ዘገባና የአቶ መስፍን ማስተባበያ

 ዩንያትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንድታሳርፍ የሚጠይቀዉን HR6600 የተባለዉን ረቂቅ ደንብ እንደሚቃወም በአሜሪካ የኢትዮጵያዉያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሚቴ የተባለዉ ማሕበር አስታወቀ።የኮሚቴዉ ሊቀመንበር መስፍን ተገኑ ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት ለአሜሪካ ምክር ቤት የቀረበዉ ረቂቅ ከፀደቀ ኢትዮጵያን መጉዳቱ አይቀርም።አቶ መስፍን ተገኑ የአሜሪካዉ ዜና አገልግሎት አሶሽየትድ ፕሬስ (AP) ከወር በፊት እሳቸዉን ጠቅሶ የኢትዮጵያ መንግስት ከሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር ይደራደራል በማለት ያወጣዉን ዘገባ አስተባብለዋል።

ታሪኩ ኃይሉ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ


 

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የአሜሪካ የኤኮኖሚ ማዕቀብ እቅድ ሁለቱንም ሃገሮች ይጎዳል መባሉ

የአሜሪካ የኤኮኖሚ ማዕቀብ እቅድ ሁለቱንም ሃገሮች ይጎዳል መባሉ 14.10.2021

ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የምጣኔ ሃብት ማዕቀብ ለመጣል እያጤነች መኾኗን ማስታወቋ የሁለቱን ሃገሮች ስትራቴጂካዊ ግንኙነትና ጠቀሜታ የሚጎዳ መሆኑን በአሜሪካ ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የሲቪክ ድርጅቶች ተወካዮች አስታወቁ።